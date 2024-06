Miliardář udeřil: Nerad bych, aby někdo jako paní Nerudová učil mé děti

„S Filipem jsme se seznámili někdy na přelomu roku 2009/2010, myslím, že 2009. Začalo to tím, že jsem se rozhodl tehdy po cestě na lyže, když jsem jel přes Švýcarsko, tak v jednom autosalonu na pomezí švýcarsko-německých hranic jsem objevil Jaguara XJ 220. Ikonický auto. A to auto mělo najeto strašně málo kilometrů, vypadalo jako nový, no, ale sami s autama máme spoustu příběhů, kdy to, co vypadá jako nový, když se mu podíváš takzvaně pod sukně, tak zjistíš, že to je divný, protože většinou už u desetiletýho nebo patnáctiletýho auta nájezd do tisíce kilometrů začíná bejt podezřelej. Takže jsem začal po Čechách shánět nějakýho specialistu na jaguáry, a tehdy nebyly takový, řeknu, internetový kanály, jako jsou dneska, kdy si vygooglíš úplně všechno a spojíš se případně i s Anglií s Jaguarem.

Narazil jsem na nějakej chat Jaguar klubu. Tam jsem napsal: ‚Dobrý den, já jsem ten a ten, chtěl bych si koupit toho a toho Jaguára. Nemáte tady někoho ve skupině, kdo by mi byl schopen poradit, případně to auto dojet zkontrolovat?' A ozval se mi tam nějakej Turek. Že je prezidentem Jaguár klubu a že teda jakýkoliv support mi dá, jestli je to vůbec pravda, že bych si to auto chtěl pořídit, protože měl v první chvíli strach, jestli to není nějakej fórek, tak jsem odpověděl. Pro auto už jsem měl jet za dva dny, takže jsme takhle začali komunikovat," zmínil Chlad počátky seznámení s Turkem, který ho doprovázel pro nové vozidlo. Nejprve byl překvapen, jaký mladý floutek ho má doprovázet, nakonec však byl podle svých slov překvapen, jak mile se mu s ním povídalo.

„Já mu říkám centrální mozek lidstva. Udivuje a už v tu dobu mě udivoval, na to, jak byl mladej, neuvěřitelnejma encyklopedickejma znalostma,“ poznamenal k Turkovi také Chlad. „Filip má velmi vzácný dar, že lidskými slovy vysvětlit i poměrně komplikovaný problém,“ řekl Chlad.

Své pak Chlad řekl také k aktuálním problémům Turka, ohledně jeho kontroverzní minulosti, kdy se v kampani mimo jiné řešila třeba Turkova sbírka říšských starožitností.

„Mám z toho, řeknu upřímně, srandu, protože to jsou věci, který byly vždycky dostupný na těch sítích, nikdo je nějak nikdy neschovával. S Filipem jsme oba vyznavači Český sody. Nikdy jsem z Filipa neměl pocity, který mu dneska špendlej ty různý liberální plátky, anebo v podstatě dneska opozice Filipa Turka, která strašně narostla. Filip se za ty roky moc nezměnil. Každej samozřejmě jsme víc kontroverzní možná v tom mládí, a pak je to bohužel teda použitelný proti tobě osobně o 15 let později, kdy si i projdeš nějakejma jalovejma rokama. Já z toho mám srandu, protože tím, že toho Filipa znám od začátku, takže tu nálepku, kterou se mu nyní snaží někteří zhrzení a neúspěšní dát a nedají si ani tu práci, že by toho Filipa trošku víc studovali, tak pro mě to působí hodně komicky,“ podotkl Chlad, že Turek je v současné době podle něj bohužel v pozici, kdy musí trochu brzdit a mít sklopené uši. „Už je politik. A bohužel to nebude mít jednoduché,“ poznamenal.

Následně Chlad hovořil o tom, jak je podle něj škoda, že vymizel humor typu Česká soda.

„To je to, co mě ničí. Že jsme pod obrovským tlakem cenzury, to mě fakt ničí. A proč by nemohl Šteindler s Vávrou natočit Českou sodu, řeknu roku 2024. Já si naopak myslím, že s tím, co se událo za těch 15 nebo 20 let, co to chlapi natočili, tak si myslím, že s ohledem na dnešní dobu, kdy se nám do života strašně sere ten různej liberalismus... Kdy lidé, kteří uvažují normálně a mají normální hodnoty, tak jsme označovaní za populisty, prorusy, proputinovce. Já bych byl hrozně rád, kdyby se k tomu chlapi vrátili a možná by to byl dobrej námět na nějakej youtubovej kanál Česká soda po 20 letech,“ dodal Chlad.

Turek se podle něj pro politiku narodil. „Jde to z něj, on to nehraje, to není naučená role. Karel Gott se narodil jako zpěvák a Filip se narodil jako politik. To, že se nějakým omylem ocitl v autech, to nechápu, jak se stalo. Ale asi to tak má být,“ podotkl Richard Chlad.

Řeč byla i bezpečném silničním provozu. „Pod slovem bezpečí se spousta věcí skrývá. Buzerace a zlovůle státu, protože tím, že jsem řídil a řídím auta všude možně po světě, tak to, co se děje opravdu u nás, je trošku extrém. A řeknu, hon na řidiče i na řidičovu peněženku a na řidičovu psychiku,“ poznamenal Chlad.

Politická kampaň Filipa Turka byla podle Richarda Chlada přirozená. „Ta byla dělaná srdcem a s koulema. To se nedá jinak říct. A ti lidé to takhle berou. Takhle Filipa znají a takhle jsou na něj zvyklí. Myslím si, že Filip si ani nezískával nějaké nerozhodné voliče, naopak, lidé co volili Filipa, tak už ho všichni dobře znali, sledovali ho z podcastů,“ zmínil dále Chlad. „To znamená, jestli zase někdo říká, že Filipa volila nějaká nerozhodná většina, tak to je úplná kravina. Filipa volili lidi, kteří ho sledují a znají léta. To, že ho podcenila politická konkurence, to je její hloupost,“ dodal.

Chlad v rozhovoru vyjádřil také svůj názor ke kampaním jednotlivých stran. Řekl, že mu připadalo, že ANO vzalo kampaň Motoristů, Přísahy a Filipa. „Mě strašně pobavil prostě Andrej Babiš, když skákal s tím svým Maybachem. Tak jsem si říkal, budoucí premiér Babiš by zapadl do Motoristů, protože to je přesně takovej gang...“ poznamenal Chlad.

„Andrej Babiš má dostatek rozumu na to, aby odhadl ten skrytý talent a nešel úplně nelogicky do nějaký žabomyších válek, který zvolila jiná protistrana. A musím říct, že se jí to teda šeredně vymstilo. Je jedno, jestli to byli Piráti, nebo ta parta, kterou reprezentovala paní Nerudová,“ dodal Chlad.

„ODS prodělává těžkou katarzi. Co si budeme povídat. Nechci tady působit jako nějaký specialista na politiku, ale víme sami, že z ODS se dneska stala středová strana, pro mě je to SOCDEM jak vyšitá. Samozřejmě lidé, kteří ODSku pamatují v době slávy, kdy to tedy byla strana pro podnikatele, pravicová strana a tak dál, tak jsou dneska opravdu tak nazlobení, naštvaní a cítí, že je čas zase na tu změnu. A podle mě se ODS buďto rozpadne na víc subjektů, nebo teda prodělá kompletní výměnu svého vedení při nějakým sjezdu a vrátí se zpátky k tomu, kde byla,“ řekl Chlad.

“Pokud se ta strana (ODS) chce dál nějak etablovat a nechce skončit jako bývalá sociální demokracie, tak se bude muset někam posunout. První, co je, že bude muset vyměnit svého předsedu, kterej je takovej nějakej,“ dodal Chlad.

Závěrem se pak hovořilo také o útocích na protikandidátku Danuši Nerudovou. Bylo úmyslem takhle na ni v závěru kampaně útočit, na což si ona stěžovala?

„Úmysl to rozhodně nebyl. Ona se bohužel pro ni lidsky stala velice vhodným objektem tím, jak vystupovala. Já bych byl i hrozně nerad, kdyby někdo takovej jako paní Nerudová, učila moje děti, jo, protože za mě, ona nemá svůj názor, strašně na ní je vidět, jak jí to někdo tluče do hlavy a ona se strašně snaží být, jaká je. Obrovským zklamáním pro ni podle mě muselo být to, jak dopadly ty volby na těch středních školách, kdy ji úplně odzívala generace, o kterou ona se neustále opírala. A vždycky se najde v tý volební kampani někdo, kdo tam funguje jako takovej třídní klaun, do kterýho se trefuje nejenom na začátku celá třída, ale pak celá škola. A tuhletu úlohu teda bohužel ona beze zbytku splnila. Vždycky, když už jsem říkal Filipovi: ‚Hele, trošku bychom měli zmírnit rétoriku...“ Tak ona vzápětí pustila ven něco, kdy nás to jak v tý Český sodě impulsivně posunulo ještě k dalšímu nějakýmu levelu, protože jsme si říkali, že to není možný, tohleto,“ dodal Richard Chlad.