Milion chvilek: Násilí? Překvapivá slova Mikuláše Mináře

Do Prostoru X na Reflexu zavítal předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář. „My nikdy k žádnému násilí nesáhneme. Nejsme jako Žluté vesty ve Francii, nebudeme zapalovat auta. Na druhou stranu chápu, že část lidí je tak naštvaná, že se v nich tyto pocity prostě objevují,“ vysvětlil Minář svůj postoj k zpívané pozvánce umělců na Letnou. Minář prý kritiku, která se spustila na tu píseň, chápe, i on sám si o té části říkal, že je moc ostrá, on by to tak prý určitě neřekl. Na Letné prý zveřejní požadavky na politiky, jaké to budou, však neřekl.

„Proč je teď třeba demonstrovat, proč teď zvete zase lidi na Letnou?“ zeptal se moderátor Čestmír Strakatý na začátku svého pořadu Prostor X, ve kterém byl jeho hostem Mikuláš Minář, předseda Milionu chvilek pro demokracii. Minář odpověděl, že na důvodech, proč se demonstrovalo v červnu, se nic nezměnilo, dokonce důvody přibyly. „Když se podíváme na to, co se dělo o prázdninách, jak jsme byli svědky toho, že náš prezident nerespektoval Ústavu, premiér mu nebyl schopen čelit; tím, že prezident nerespektoval Ústavu, tak vlastně ani nerespektoval výsledky svobodných voleb, protože nerespektoval právo ČSSD vybírat si vlastní ministry. Do toho jsme byli svědky podivného zastavení kauzy Čapí hnízdo, které byla jednak nečekané, dozvěděli jsme se, že státní zástupce náhle změnil názor a změnil ho poté, co byla vyměněna ministryně spravedlnosti. Následně to odůvodnění vlastně bylo taky zvláštní, nejdřív jsme nevěděli, v čem to spočívá, potom jsme se dozvěděli, že sice státní zástupce uznává, že jednání pana Babiše bylo nepochybně účelové a pohybovalo se někde na hraně zákona, a že dokonce Agrofert a Čapí hnízdo byly propojené firmy, ale přestože to tak bylo, tak řekl, že Čapí hnízdo byla malá firma, a neposlal to před soud,“ popisoval události lídr Milionu chvilek.

Moderátor však oponoval, že rozhodl státní zástupce, jeho nadřízený, a nyní to má mít na stole nejvyšší státní zástupce. „Tam ten proces běží. Proč nerespektujete tato rozhodnutí nezávislých institucí?“ zeptal se. Minář odpověděl, že ten proces tam běží a oni ho respektují. Kdyby to tak prý nebylo, tak měli demonstrovat v září, když to rozhodnutí bylo učiněno. „Mě by vlastně zajímalo, protože vy jste v červnu a předtím demonstrovali hlavně proti Marii Benešové, ale nějaké hmatatelné důkazy toho, že ona tam něco udělala, nemáte. Nebo máte?“ zeptal se Strakatý. „Nemáme, kdybychom je měli, demonstrovali bychom i v září,“ odvětil Minář. Strakatý na to reagoval, že to Minář přece zmínil jako jeden důvod, dále oponoval i tomu názoru Mináře na Zemanovo nerespektování demokratických voleb. „Výsledek demokratických voleb přece není to, že si jedna strana může nominovat ministry, jaké chce. To je přece koaliční smlouva a je to na těch hráčích, jestli ji budou či nebudou respektovat, to není zákonný nárok,“ tvrdil. Minář odvětil, že ano, ale ČSSD si chtěla vybrat ministra, který byl navržen předsedovi vlády a prezident má dle Mináře povinnost toho ministra jmenovat, a on tak neučinil.

„Je to v první řadě nerespektování Ústavy, to je nejvážnější problém. V druhé řadě je to nerespektování voličů, kteří zvolili nějakou stranu, ta má zastoupení ve vládě... A nemůže si vybírat ministry?“ vysvětlil. Moderátor Prostoru X mu na to řekl, že se k prezidentovi a premiérovi vrátí později.

„Naše demokracie nevzkvétá. Skutečně to tak je? Vy skutečně vidíte nějaký úpadek té demokracie?“ tázal se moderátor. „Ano, vidíme úpadek demokracie. Pokračuje to tím, co jsem řekl. Máme tady předsedu vlády – oligarchu. Ten vlastní média, má obrovský střet zájmů. Vlastní třetinu mediálního trhu, aspoň co se týče deníků, tiskovin a tak dále. „Jsou ve svěřeneckém fondu,“ poznamenal moderátor. „Jsou ve svěřeneckém fondu, má tam velkou firmu, dělá tam svůj byznys, jeho firmy získávají dotace, pro Agrofert rostou,“ odvětil. Strakatý se ho zeptal, zda v tomhle vidí to ohrožení demokracie. Minář mu odpověděl, že to je systémový problém demokracie, protože zde dochází k obrovskému střetu zájmů. Prý tu má jeden člověk obrovskou moc a zároveň vlastní média, která by ho měla kriticky kontrolovat. „A zároveň má vlastní firmy, které obchodují i se státem, a to velmi výrazně. Jsou na státu a na státních zakázkách velmi závislé.“

„A vy máte nějaké důkazy, že on ovládá ta média, že on ovládá ty firmy? Protože tam je ten svěřenecký fond a on říká, že do toho nijak nezasahuje. Já neslyším z Mladé fronty hlasy, že pan premiér by jim něco přikazoval či podobně,“ tázal se Strakatý. Minář odpověděl, že důkazem je audit Evropské komise, ta řekla, že Babiš je ve střetu zájmů. Dále je důkazem slovenský rejstřík koncových vlastníků, kde Babiš je uveden jako majitel Agrofertu. Prý to však samozřejmě není tak okaté, aby Andrej Babiš volal do Mladé fronty, o čem mají psát. „Ale má tam prostě správného šéfredaktora, který si to tam ošéfuje. Několikrát jsme viděli, že informování Mladé fronty o demonstracích proti vládě naprosto chybělo nebo bylo prostě tendenční,“ poznamenal.

Řeč přešla na preference ANO. Ty dle moderátora od jara rostou, nyní jsou dle různých průzkumů okolo 33 %. Strakatý se zeptal Mináře, čím si to vysvětluje. Minář odpověděl, že ty současné hodnoty jsou sice pravda, ale dle něj po těch demonstracích klesly preference na nějakých dvacet šest procent. Prý tak to je. Dle Mináře nemají voliči žádnou silnou alternativu, která by je dokázala oslovit tak, aby od Babiše začali odcházet, navíc Babiš neustále rozdává peníze, platy se zvyšují a lidi prý jsou ochotni Babišovi promíjet i tyto záležitosti.

„A co se tedy může změnit? Podpora trvá, vy požadujete odchod Andreje Babiše, je to tak? Je to jeden z těch vašich požadavků, odchod pana Zemana, je to tak?“ ptal se moderátor. „Ano požadujeme, prezident zřejmě nemůže odejít, ale to jsme nikdy neřekli, že má pan prezident odstoupit,“ vymezil se Minář. Strakatý však namítl, že to přece říkají na těch svých pozvánkách, že přece chtějí, aby odešel pan prezident. „To bych teďka musel vědět, na jaké pozvánce to říkáme,“ odvětil Minář. „Třeba v písni Pýcha předchází pád,“ rázně odpověděl moderátor. O této písni jsme psali ZDE. Minář poznamenal, že to není jejich píseň, na což reagoval moderátor, že se k ní přece hlásí, že ji i sdíleli, že to je pozvánka na tu demonstraci. V tématu této písně se pokračovalo. „Chceme, aby Zeman odstoupil a Babiš podal demisi, buďte rádi, že to neřešíme jako kdysi“, to je jeden verš z té písně. Já vím, že to není váš text, ale je to text, ke kterému jste se tak trochu přihlásili a kdy tato část byla docela kritizovaná,“ citoval moderátor část této písně.

Minář prý tu kritiku chápe. I on sám si o té části říkal, že je moc ostrá, on by to tak prý určitě neřekl. „Nikdy bych si netroufl, a vždycky jsme si na to dávali pozor, dělat nějaký narážky, že to můžeme řešit násilím, nějakou defenestrací. My nikdy k žádnému násilí nesáhneme. Nejsme jako Žluté vesty ve Francii, nebudeme zapalovat auta. Na druhou stranu chápu, že část lidí je tak naštvaná, že se v nich tyto pocity prostě objevují. Proto to v té písni asi je, proto to tam autor dal a s lidmi to evidentně rezonuje. Já to neschvaluji, nic takového dělat nebudeme, ale skutečně chápu, že lidi začínají být velice naštvaní. Protože to, co se děje, pro ně není akceptovatelné a jsou velmi frustrovaní, že se jim ti ústavní činitelé vysmívají, jenom popichují; nakonec to, že tady prezident slibuje abolici. Tak co to je? To zní skoro jako účelové provokování lidí, aby je ještě víc naštval. Takže já to chápu, i když se s tím osobně neztotožňuji,“ obhajoval Minář písničku.

Strakatý navázal: „Třicet tři procent, kam se podle vás tyto hlasy přesunou? Vy sám říkáte, že tu není ta alternativa nebo že ji nevidíte. Tak vlastně, kam by to zmizelo?“ Minář odpověděl, že přece ti lidé ji nevidí. On sám vidí několik lepších stran než ANO, ty mají totiž na rozdíl od ANO demokratický přístup a nějakou vizi, nebude však žádnou jmenovat.

Minář si myslí, že problémem jsou i útoky na veřejnoprávní média, konkrétně třeba lidé, co jsou dosazováni do rad veřejnoprávních médií. „To jsou často lidi napojení na dezinformační scénu,“ na což reagoval moderátor, že jsou však zvoleni Sněmovnou. A to je podle Mináře právě problém. „Problém je ten, že ten proces je naprosto legální, oni to udělat mohou a zároveň veřejnoprávní média z principu věci mají být objektivní, na politicích nezávislá instituce, a pokud do těch kontrolních rad jsou dávání političtí nominanti...“ řekl Minář, kdy opět reagoval Strakatý, že ti tam byli přece dáváni vždy. „Ti tam byli dáváni vždy, a to je něco, co nejde ke cti předchozím garniturám. Oni teďka pana Babiše kritizují a bijí na poplach, ale nesou svůj díl viny na tom, že nepřijali zákony, které by odstínily vliv politiků na ta veřejnoprávní média, to je pravda a je to jejich selhání,“ pustil se do předchozích politiků rázně Minář.

Strakatý se zeptal, zda je Minář schopen uspořádat další demonstrace a znova tedy reagovat na to, co se bude dít. „Jistě, podívejte se. Jestli máme nějakou roli, tak to, co vzniklo, se dá říct, že to je takový občanský hlídací pes. Politici ať vládnou, ale když překročí ta pravidla, ty červené čáry, které nemají překračovat, které se ctí, tak aby ten systém fungoval, a normálně fungovalo, že fungují vlády a předává se moc, no tak se jde do ulic. Protože ty instituce se bránit musí,“ vysvětlil, že to je jasný, že si na to politici budou muset zvyknout.

Minář sdělil i to, že na rozdíl od předchozích demonstrací na tuto nepozve opoziční politiky, ale bude na ně silně apelovat. „To, co po nich konkrétně budeme chtít, je to, aby vyřešili obrovský problém, který zní, že v roce 2017 ve volbách, ty volby dopadly v podstatě tak, že ANO, SPD, KSČM dohromady získaly 2,4 milionu hlasů. Ostatní strany, co se dostaly do Parlamentu 2,3 milionu hlasů, takže skoro fifty-fifty, ale na mandáty je to 115 ku 85. Když se podíváte na to, kolik stál jeden mandát, tak hnutí ANO potřebovalo 19 tisíc hlasů na mandát, ale KDU-ČSL už 29 tisíc, TOP 09 38 tisíc a STAN 43 tisíc. To znamená, že v podstatě dvakrát víc, to znamená, že pokud někdo volil tyto strany, tak má jeho hlas poloviční váhu, poloviční zastoupení a my po nich nebudeme chtít, aby tyto tři strany udělaly konkrétně koalici, ale řekneme jim, že tohle je problém, že v roce 2017 se nakonec čtvrt milionu hlasů pro tyto strany nakonec přetavilo v mandáty pro ANO a my po nich budeme chtít, ne hned, ale třeba do roka a do dne, aby přišli s nějakým řešením tohoto problému,“ objasnil.

Na otázku, jak to řešit, odpověděl: „Dá se to řešit systémovou změnou, to nevím, jestli je to průchozí, mohou to zkusit. Pak je tady možnost nějakého spojení, nějakých koalic, ale tam je těch koalic možná celá řada; já neříkám, spojujte se všichni, spojujte se vy dva, spojujte se vy tři. To už je jejich věc, my jen chceme, aby ty naše hlasy nebyly oslabené.“ Další požadavky prý ohlásí až na Letné.

