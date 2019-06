Milion chvilek? Vyjádřila se Veronika Žilková, manželka Stropnického

26.06.2019 9:17

Manželka českého diplomata v Izraeli Martina Stropnického Veronika Stropnická-Žilková prozradila, že se zamilovala do Izraele. Srovnala také demonstrace z roku 1989 s tím, co zažila pražská Letná dnes. Konstatovala mimo jiné, že by na demonstrace měli chodit jen lidé starší osmnácti let. Řekla toho však ještě mnohem víc. To, co řekla, ale také to, co neřekla, zaujalo publicistku Lucii Sulovskou, která se do Stropnických obula.