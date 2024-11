Milion litrů mléka vyvezeme. Denně. Veleba rozklíčoval máslo

Dnešní Pohled selským rozumem, už čtrnáctý, bude malinko jiný než třináct předchozích. Je totiž jiná situace ve vedení resortu. Ministr zemědělství Marek Výborný, odborností teolog, byl zvolen předsedou KDU-ČSL. Té KDU-ČSL, kterou vedl Marian Jurečka, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí a dovedl ji tam, kam ji dovedl – ke dvouprocentním volebním preferencím. Je logické, že Marek Výborný bude chtít tuto stranu vzkřísit a zvednout, a tudíž bude mít na práci ministra zemědělství méně času a bude odkázán do značné míry na práci poradců a různých lobbistů. To je jasné a nezpochybnitelné, ač mediální výstupy budou jiné, ale ceny v obchodech jsou jasné. Například kvalitní domácí máslo Lacrum z Vysočiny 250 gramů stojí momentálně 81 Kč! A je třeba znovu a znovu opakovat, že mléko, které je na začátku této potraviny (z něho je čerstvá pasterovaná smetana a z ní pak toto máslo), jsme po listopadu 1989 zpracovávali doma, vyráběli z něho hotové výrobky, i ono máslo, a byli jsme v nich plně soběstační, abychom dnes tento postup hospodáře obrátili. Nejdříve předesílám, že jsme udělali úžasný pokrok v genetice mléčných krav a jsme světová špička – jsme čtvrtí na světě v užitkovosti, tedy dojivosti na krávu! To znamená, že se v této malé zemi nadojí ročně 3,15 miliardy litrů mléka, to je 8,6 milionu litrů denně, z nichž ale 1 až 1,5 milionu denně coby surovinu vyvezeme. Zpět pak dovezeme hotové výrobky s přidanou hodnotou, která se vytvoří v zahraničí. To je pro skutečné zemědělce těžko pochopitelné.

Tvrdím přitom, že naší kvality, znám desítky let tu velkomeziříčskou, nemůže zahraniční výrobce dosáhnout. Jenomže pozor, jako příklad potravinového řetězce jsem vybral mléko, které je na tom z živočišných produktů suverénně nejlépe.

Potravinová soběstačnost 70 procent, zelený úděl a půda ladem...

Zde jsou čísla naší aktuální potravinové soběstačnosti:

. vepřové maso – 43 %

. drůbeží maso – 60 %

. jablka – 71 %

. zelí – 57 %

. potravinová soběstačnost celkem – 70 %

A s tím si dejme do souvislosti obrovský hit – zelený úděl, hit pro neinformované je tedy třeba znovu a znovu opakovat, že 5,5 % orné půdy nuceně ponechané ladem, prý ve prospěch ekologie, není pochopitelné a abych došel k takovému závěru nemusím být ani zemědělec. Pokud se týká mého názoru, odborníka, tak to je zničující politika, která směřuje k totální závislosti na západních zemích, kterou mohou dělat jenom neodborníci a amatéři.

Kdo z vás čtenářů zná z médií šéfa Agrární komory ČR?

Jsem si vědom, že to jsou drsná slova, ale nemohu jinak a nejde mně o nějaké laciné a senzační soudy, ale o fakta, která by měl český spotřebitel znát. Nejenom to, měl by se ptát, co dělá Agrární komora ČR, která je zřízena zákonem o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky ze 7. prosince 1993 a jejím úkolem je hájit zájmy svých členů, tedy zemědělců. Položím jednoduchou otázku – kdo z vás, čtenářů Parlamentních listů, zná z médií jejího šéfa, což je prezident Agrární komory ČR? Bylo by dobře, kdybyste pod dnešním Pohledem selským rozumem se v diskusi vyjádřili. Ale pozor, mým cílem není laciná kritika, mým cílem není rozvrtat tuto zastřešující organizaci zemědělců, jejímž šéfem jsem byl třikrát po sobě, celkem tedy devět roků, a vím proto, o čem to je. Došel jsem k závěru, že s touto vládou a s tímto ministrem zemědělství se vyjednat pozice pro stabilizaci a rozvoj českého zemědělství zkrátka nedá. Došel jsem ale také k závěru, že metody současného vedení Agrární komory ČR nejsou úspěšné a nejsou s to prosadit obraz českého zemědělce jakožto živitele národa a musí tudíž dojít k razantní změně. Obávám se, že takovou změnu mohou přinést jenom noví lidé a že tímto směrem by se měla nastartovat otevřená diskuse se závěry do konce tohoto roku. Tak, aby jaro 2025 bylo ze strany českých zemědělců v režii hospodářů, kteří na místo úsměvů prezidenta Agrární komory v řepkovém poli představí plán restartu, obnovy a rozvoje českého zemědělství a přinutí ministra zemědělství k jeho realizaci. Obdobně, jako to nyní udělala část policistů a vyhlásila týden bez pokut od 4. do 8. listopadu.

A to jsou prosím státní úředníci, řekl bych jedni z nejobávanějších, kdežto Agrární komora je vůči Ministerstvu zemědělství prakticky v roli odborů a tuto roli jednoznačně nenaplňuje, nezvládá a je třeba konat. Co? Najít vhodného šéfa, který místo úsměvů v řepkovém poli se postaví ministrovi a když bude třeba i premiérovi. Všichni polistopadoví prezidenti Agrární komory se takto chovali, opakuji, všichni! Nemluvím tedy jenom o sobě, ale o dalších pěti šéfech Agrární komory bez ohledu na to, k jaké straně inklinovali.

Erozní vyhláška a zdražení výroby…

Závěrem dnešního mého sloupku bych rád ocitoval z pošty středočeské Agrární komory svým členům: „Vážení členové OAK, žádám Vás, zvažte svou účast na středním Manažerském fóru zemědělců, potravinářů a venkova dne 6. 11. 2024, protože se nám s velkým úsilím podařilo zajistit účast pana ministra zemědělství Marka Výborného. Můžete s ním při rautu osobně promluvit a vysvětlit mu problematiku např. erozní vyhlášky, která nás bude od podzimu 2025 omezovat a výrazně komplikovat život a zásadně zdražovat výrobu.“ Takže promluvení s ministrem a vysvětlení na rautu – závěr, nechť si udělá každý sám, moje hlava je na to malá, ale pan ministr určitě vyslechne a určitě slíbí.

Dnešní závěr mého sloupku Pohled selským rozumem se přímo nabízí. V našem prostoru střední Evropy bylo vždy zemědělství, které se řadilo mezi ty špičkové, udávající evropský trend. Vývoj posledních let je neudržitelný, je v zájmu České republiky ho zastavit a vrátit na trajektorii stabilizace a vzestupu. A pokud to někdo vidí jinak, pak je třeba zastavit jeho dokud je čas.