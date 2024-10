Miliony Čechů to bolestně zasáhne. Ševčík odhalil předpis EU

Zatím neschválený návrh EK zpřísňuje od roku 2029 požadavky na nové plynové kotle. Chystanou účinnost 115 % nemohou splnit, hrozí proto, že by mohly být prodávány jen v kombinaci s tepelným čerpadlem či solárním zdrojem. Taková kombinace je násobně dražší než samotný kotel. Ekonom Miroslav Ševčík se ve videu pro tento týden zabývá otázkou, zda může taková změna rozšířit energetickou chudobu v České republice. Anketa Obáváte se odklonu České republiky od jádra EU? Obávám 4% Neobávám 1% Tento odklon vyžaduji 93% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 11278 lidí

„Všimněme si už konečně, že naprostá většina opatření z Evropské komise, z Evropské unie, je nesmyslná, slouží zájmům lobbistických a dalších zájmových skupin,“ upozornil Ševčík. Ve svém důsledku podle něj tato opatření vedou k tomu, že Evropská unie jako celek, ale i jednotlivé země, zaostávají, a někdy dochází dokonce ke snižování životní úrovně v porovnání s jinými vyspělými zeměmi ve světě. „Nejvíce se to samozřejmě dotýká chudých vrstev, ale v současné době to dopadá už i na střední vrstvy obyvatelstva, a to téměř ve všech zemích Evropské unie,“ poznamenal ekonom. Možný budoucí zákaz plynových kotlů, a to i těch moderních, které se chlubí účinností vysoko nad 80 %, považuje Miroslav Ševčík za naprostý nesmysl. „Je to teoreticky i prakticky naprosto neproveditelná záležitost a má to sloužit pouze k vázanému obchodu nejenom s kotli, ale i s tepelnými čerpadly a případně s fotovoltaikou,“ řekl.

Jak ParlamentníListy.cz před několika dny upozornily, Evropská unie si pohrává s myšlenkou, že od roku 2029 by bylo prakticky nemožné na trh v EU uvést samostatný plynový kotel a pouze by se směly doprodat skladové zásoby. Místo levných plynových kotlů by v obchodech byly jen výrazně dražší hybridní systémy. Nešlo by o přímý zákaz plynových kotlů. Zvažované požadavky na účinnost těch nových by však nebylo fyzikálně možné splnit, a tak by se kotle musely prodávat pouze v kombinaci s čerpadlem či soláry tak, aby se celková účinnost dostala na požadovanou úroveň.

Miroslav Ševčík ocitoval statistiku používanou Tomášem Roudem z politické strany Svobodní. Čísla hovoří o obrovském počtu plynových kotlů nejen v rodinných domech, ale také v bytových domech (týká se asi 1,5 milionu bytů). Celkem by mělo jít až o dva miliony domácností, které by se novým nařízením EU musely přizpůsobit. Ekonom Ševčík upozorňuje, že Česko vydalo jen na 120 tisíc dotovaných kotlů v uplynulých letech zhruba 12 miliard korun. Tyto kotle také nebudou splňovat nové normy. Ševčík dále upozornil na to, že podle šetření Českého statistického úřadu mají až dvě třetiny nově dokončovaných bytů v bytových domech taktéž vytápění na plyn.

„Už v roce 2003, to znamená před více než dvaceti lety, jsem vydal článek ‚Prosperitu nelze budovat regulací', který tehdy ještě byly ochotny otisknout například Lidové noviny. Vydal jsem články ‚Evropská unie je pokrytecká a protekcionistická, ‚EU co nejdál od občana – pokrytectví eurobyrokratů', ‚Evropská unie na cestě do propasti'," upozorňuje Ševčík na to, že jeho kritické názory směrem k ekonomické politice EU jsou dlouhodobě konzistentní. V této souvislosti Ševčík připomněl tzv. Draghiho zprávu, která se o současné hospodářské situaci v EU vyjadřuje velmi kriticky. Draghiho 328stránkové varování směrem k bruselským pohlavárům obsahuje plán na zastavení ekonomického propadu EU, který se opírá zejména o masivní navýšení investic. Draghi uvedl, že EU potřebuje bezprecedentní objem investic, více než dvojnásobek ve srovnání s Marshallovým plánem, který na přelomu 40. a 50. let 20. století nasměroval do západní Evropy desítky miliard dolarů. Celkově by si stanovené cíle podle odhadů Evropské komise vyžádaly minimálně 750 až 800 miliard eur ročních dodatečných investic.

„Měli bychom se vzdát iluze, že pouze otálení může zachovat stávající stav. Dosáhli jsme bodu, kdy bez akce budeme muset buď ohrozit náš blahobyt, naše životní prostředí, nebo naši svobodu,“ uvedl Draghi s tím, že Evropa musí masivně investovat jak do obrany, tak do zelených technologií.

Miroslav Ševčík upozorňuje, že byť je Draghiho zpráva kritická, je v mnoha ohledech mylná. Podle něj jsou Draghim vyslovená doporučení směrována na špatnou adresu a navíc by posloužila k navýšení centralizace rozhodovacích procesů v rámci Evropské unie. Ševčík varuje, že v takovém případě by se evropské společenství blížilo spíše k něčemu, co by si zasloužilo název „Evropská socialistická unie“. Ekonom si dále položil otázku, co by na tento unijní postup řekl takový Tomáš Baťa, ikona českého podnikání.

Závěrem Miroslav Ševčík připomněl nedávná slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jindy velkého zastánce prohlubování unijní integrace, že Evropská unie může být do dvou až tří let mrtvá, pokud nezmění své směrování. Hovořil zejména o přeregulovanosti a nedostatečném objemu investic do rozvoje průmyslu a ekonomiky.

