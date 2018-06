Miloš Zeman na narozeninách Václava Klause: Zastával jsem se EU, když ctila různost. Ale teď ji potlačuje, stále více

Hned v úvodu Zeman připomněl, že vždy byl a je i nadále zastáncem Evropské unie jako jednoty. V různosti, jako principu subsidiarity, jako de Gaullovy Evropy vlastí. „Ale bohužel několik posledních vět stále více a více vnímám, že ona jednota hypertrofuje a ona různost je potlačována,“ povzdechl si.

A to ať už jde o dohodu o jednotných vysavačích, což by podle Zemana ani tak nevadilo, anebo o dohodu ve věcí otevírání dveří cizím kulturám, které mohou narušit integritu Evropy jako kutlurní entity. „A proto bych chtěl říct, že jsem zde jako člověk, který by si přál, aby Evropa byla jednotná, ale aby to byla Evropa suverénních národních států, které budou v dialogu hledat rozumné řešení pro všechny z nich, aniž budou vystaveny tlaku bruselské byrokracie,“ pravil.

„Jiří, co je na tom mimořádně zásadního? Že pomstychtivá svině Zeman blahopřeje druhému idiotovi a výsledkem je, že oba dva jsou pro smích všude v civilizované Evropě?“ odepsal Ovčáčkovi jeden z uživatelů sociální sítě.

Další komentář naopak prezidentova slova ocenil. „Skvělé poselství a každý mu rozumí, kdo chce. Evropa není ale jen EU, největší země Evropy v této soustavě nesmějí chybět, ani Rusko, ani Ukrajina ,Bělorusko... Suverenita a spolupráce! Naše kultura bez průniku nekompatibilních ‚kultur‘. To je ta správná vize. Tleskám,“ napsala na závěr komentující.

