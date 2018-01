Ministerstvo financí zveřejnilo závěry ze zprávy OLAF. Přečtěte si je, není to dlouhé

Ačkoli má mít celá zpráva OLAFu v kauze dotací pro firmu Čapí hnízdo mnoho stran, ministryně Alena Schillerová z ní nechala zveřejnit jen 3 odstavce. V angličtině i v češtině. Dozvíme se z nich, že úřad doporučuje dotaci vyjmout z programu EU a financovat ji z jiných zdrojů.

„26. 1. 2016 bylo zahájeno výše zmíněné vyšetřování v souvislosti s možným výskytem nesrovnalostí v průběhu realizace projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 ‚Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo‘, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci českého Regionálního operačního programu Střední Čechy pro roky 2007-13,“ stojí ve zprávě.

„Po dokončení všech vyšetřovacích úkonů nyní toto vyšetřování uzavírám. Ve smyslu závěrů vyšetřování, které jsou součástí Závěrečné zprávy a v souladu s článkem 11 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, doporučuji, aby: Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42.497.826,80 Kč / 1.647.676,40 EUR, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 ‚Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo‘,“ stojí dále ve zprávě.

Ministerstvo tvrdí, že tyto tři odstavce zveřejňuje na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Víc se toho občané zřejmě nedozvědí, alespoň zatím ne, a to i navzdory tomu, že o zveřejnění zprávy v plném znění žádal např. prezidentský kandidát Michal Horáček a spolu s ním třeba i Mirek Topolánek a někteří poslanci. Kupříkladu Piráti.

Ministerstvo financí doslova píše:

Originální znění v anglickém jazyce



On 26/01/2016 the above-mentioned investigation was opened regarding possible irregularities in the implementation of project No CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo” co-financed by the European Regional Development Fund under the Czech Regional Operational Programme Central Bohemia 2007 – 2013.



Having completed all necessary investigative activities I have now closed the investigation. Following the conclusions of the investigation as set out in the Final Report and in accordance with Article 11 of Regulation (EU, Euratom) No 883/2013, I recommend that:



The Directorate General for Regional and Urban Policy také the following action:

Undertake all appropriate measures to ensure the exclusion of CZK 42 497 826.80/ EUR 647 676.40 as set out in the attached OLAF Final Report in relation to the irregularities detected in the project No CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo“.



Pracovní překlad do českého jazyka



26. 1. 2016 bylo zahájeno výše zmíněné vyšetřování v souvislosti s možným výskytem nesrovnalostí v průběhu realizace projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“, který byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci českého Regionálního operačního programu Střední Čechy pro roky 2007-13.



Po dokončení všech vyšetřovacích úkonů nyní toto vyšetřování uzavírám. Ve smyslu závěrů vyšetřování, které jsou součástí Závěrečné zprávy a v souladu s článkem 11 nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013, doporučuji, aby:



Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku učinilo následující krok: Přijalo veškerá náležitá opatření pro zajištění vynětí částky 42.497.826,80 Kč / 1.647.676,40 EUR, jak je uvedeno v přiložené Závěrečné zprávě OLAF, v souvislosti s nesrovnalostmi zjištěnými v rámci projektu č. CZ.1.15/2.1.00/04.00095 „Multifunkční kongresový sál Čapí hnízdo“.

Psali jsme: Už teď jsem si jistá, že zprávu OLAF nezveřejníme celou, odhalila v ČT Schillerová Babiš předstoupil před novináře a spustil: Pozdravujte Kalouska! OLAF ani Evropská komise se nechtějí vyjádřit ke stížnosti v kauze Čapí hnízdo Kalousek se dostal ke zprávě OLAF a má jasno: Je to kriminální čin

