Ministerstvo žen – pryč! LGBT, klima – ne! Nový šéf Argentiny drsnější, než se psalo

Pravicový ekonom Javier Milei stojící v čele hnutí Svoboda (La Libertad Avanza, LLA), které sdružuje libertariánské a liberální strany. Po průběžném sečtení 96 procent hlasů bylo jasné, že v poměru 55,8 ku 44,2 procentům porazí svého protivníka, ministra hospodářství Sergia Massu a stane se prezidentem Argentiny na příští čtyřleté období.

„Čekají nás obrovské problémy: inflace, nedostatek práce a chudoba,“ řekl Milei. „Situace je kritická a není místo pro vlažná, polovičatá opatření.“

Voličům v předvolebních kampaních slíbil řešení vysoké inflace, která v současnosti přesahuje 140 procent a zrušení místní měny peso a jejím nahrazením americkým dolarem. Milei též zaujímá tvrdé postoje k otázkám žen a feminismu. Slíbil například uspořádání referenda o tom, zda zrušit legalizaci potratů v Argentině, jež byla zavedena v roce 2020.

Sociální spravedlnost považuje za „úchylku“ a slíbil zrušit i ministerstvo pro ženy, gender a diverzitu, které provozuje například bezpečnostní linky pro násilí podmíněné pohlavím a politiku zaměřenou na odstranění strukturálních nerovností. Úkolem ministerstva je dohlížet na veřejné politiky země v otázkách týkajících se žen a genderových a sexuálních menšin. Ministerstvo vzniklo v roce 2019 jako jedno z prvních opatření tehdejšího prezidenta Alberta Fernándeze. Jeho první a možná i poslední ministryní je Elisabeth Gómez Alcorta.

Z videa kolujícího na sociální síti X je ovšem zřejmé, že ministerstvo pro ženy, gender a diverzitu není jediným ministerstvem, které je Mileimu trnem v oku. „Ministerstvo sportu a turismu, pryč! Ministerstvo kultury, pryč! Ministerstvo životního prostředí a udržitelnosti, pryč!“ strhával se zapálením názvy jednotlivých ministerstev z bílé tabule.

governing platform of next president of argentina. what could go wrong? pic.twitter.com/wcQyqqSZwg — ian bremmer (@ianbremmer) November 20, 2023

„Ministerstvo veřejných prací, pryč! I kdybyste odporovali,“ dodal Milei a pokračoval ve výčtu ministerstev. Mezi těmi, které hodlá zrušit, jsou dále ještě ministerstvo vědy, technologií a inovací, ministerstvo práce, zaměstnání a sociálního zabezpečení nebo ministerstvo vzdělávání a „indoktrinace“, jak Milei doplnil. Pokud jde o témata ve školních osnovách, Milei tvrdí, že „genderová ideologie, ekologie a inkluzivní jazyk ničí hodnoty společnosti“.

Pryč půjde i ministerstvo dopravy, ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo sociálního vývoje. „Zlodějna politiky je u konce. Ať žije svoboda!“ deklaroval ve videu nově zvolený prezident Argentiny.

„Plán na vládní škrty má Javier Milei hodně propracovanej,“ poznamenal k videu Michal Sirový, který svými komentáři přispívá do Hospodářských novin.

Plán na vládní škrty má Javier Milei hodně propracovanej! ??#Argentina ???? https://t.co/PuFzANKx3w — Michal Sirový ???? (@sssirda) November 20, 2023

„Model dekadence skončil, není cesty zpět,“ prohlásil ve svém vítězném projevu, informovala agentura Reuters. Podle Mileiho je „LGBT lobby“ včetně hnutí za změnu klimatu a potratů součástí „socialistické agendy“. „Nebudu se omlouvat za to, že mám penis. Neměl bych se stydět za to, že jsem blonďatý, modrooký běloch. Nebudu nic přiznávat kulturnímu marxismu. S tímhle víte, co se stane s ministerstvem pro ženy... protože jediná rovnost, na které záleží, je rovnost před zákonem,“ prohlásil Milei. Několik dní před prvním kolem prezidentských voleb se pak nechal slyšet, že se jeho hnutí nepřidá ke „kulturnímu marxismu“.

Práva LGBTQ+ lidí jsou v Argentině v současné době jedny z nejvyšších na světě. Svazky jednopohlavních párů od 15. července 2010, kdy se Argentina stala 10. zemí na světě, která tak učinila. Stejnopohlavní páry se i mohou přihlásit o adopci dětí. Zákon o genderové identitě, který byl přijat roku 2012 pak umožňuje lidem změnit své zákonné pohlaví, aniž by museli podstoupit hormonální terapii, operaci změny pohlaví nebo aby jim diagnóza byla určena psychiatrem.

Milei už v prvním projevu po postupu do druhého kola prezidentských voleb poznamenal, že tu „nejsme proto, abychom odebírali práva, jsme tu proto, abychom ukončili privilegia“. Mileiovo hnutí LLA mezitím opakovaně vyjádřilo svůj záměr na zrušení sexuální výchovy na všech úrovních vzdělávání.

V minulosti se nově zvolený prezident vyjádřil také k trans pracovním kvótám: „Nevím, proč by měl někdo dostat veřejnou funkci jen proto, že je transvestita. Vždyť jsme to my, kdo za to platí. Kdo se rozhodne být transvestitou, ať si to vyřeší sám. Stát nemůže dávat kvóty někomu, kdo patří k menšinové skupině, protože stát je financován námi všemi.“

Milei též prosazuje velké škrty. Na jejich symbol vedl kampaň s motorovou pilou v ruce.

Doktorandka politologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Eva Svobodová, která přispívá komentáři do Českého rozhlasu Plus, z volby Mileiho nebyla ráda. „Nemůžu tomu pořád uvěřit, ale Javier Milei se stal dalším argentinským prezidentem. Politik, který chce zakázat potraty i centrální banku, privatizovat školství a zdravotnictví, dolarizovat zemi, zrušit sexuální výchovu, klimatickou změnu považuje za socialistický výmysl etc.,“ napsala na sociální síti X.

Nemůžu tomu pořád uvěřit, ale Javier Milei se stal dalším argentinským prezidentem. Politik, který chce zakázat potraty i centrální banku, privatizovat školství a zdravotnictví, dolarizovat zemi, zrušit sexuální výchovu, klimatickou změnu považuje za socialistický výmysl etc. — Eva Svobodová (@Evelina_Liberte) November 20, 2023

K volbě Javiera Mileiho se na sociální síti X vyjádřil i senátor Zdeněk Hraba a zmínil, že je zajímavé, že si médii hned vysloužil nálepku „krajně pravicového kandidáta“. „Ne že bych teda se vším, co hlásá, souhlasil. Ovčem pokud se „krajní pravicovost“ pozná podle toho, že chce omezit byrokracii, rušit ministerstva, zastavit indoktrinaci dětí ve školách, tak by mě zajímalo, jakým výrazem se označují ti, kteří jsou skutečně na kraji spektra…“ zamyslel se Hraba a následně dodal, že „rušení zbytečných úřadů je nutné i u nás“.

Z outsidera prezidentem.

Javier Milei, libertariánský kandidát, vyhrál prezidentské volby v Argentině. Gratuluji.



Zajímavé je, že si ihned vysloužil nálepku „krajně pravicový kandidát“. Ne že bych teda se vším, co hlásá, souhlasil.



Ovšem pokud se „krajní pravicovost“ pozná… — Zdeněk Hraba (@hraba_z) November 20, 2023

Rušení zbytečných úřadů je nutné i u nás. ?? — Zdeněk Hraba (@hraba_z) November 20, 2023

Za pravdu mu dala zástupkyně generálního tajemníka skupiny Evropských konzervativců a reformistů (ERK) Andrea Čepová: „Souhlasím! Radikální návrhy automaticky neznamenají krajně pravicové.“

Souhlásím! Radikální návrhy neznamenají automaticky krajně pravicové. — Andrea Čepová (@AndreaCepova) November 20, 2023

Ke zvolení Mileimu pogratuloval například bývalý prezident Spojených států amerických Donald Trump. „Celý svět se díval! Jsem na vás velmi hrdý. Změníte svou zemi k lepšímu a učiníte Argentinu skutečně znovu velkou!“ blahopřál Mileimu Trump.

