Ministr Hamáček: Nechceme nic podcenit, očekává se, že příští jednání vlády bude na dálku

„Nechceme nic podcenit. To je přístup, který dlouhodobě prosazuji. Očekávám, že příští vláda bude jednat na dálku. Stejné to je i na ministerstvu vnitra. Pokud to není nezbytně nutné, řešíme vše přes videohovory. Zároveň reagujeme na aktuální vývoj i třeba tím, že policie a hasiči budou přecházet na směny A a B. Tak, aby se spolu směny nepotkávaly,“ uvedl předseda ČSSD Jan Hamáček.

A opět apeloval, aby lidé nečekali na žádná nařízení a pokud je někde více lidí, nosili roušky. „A ještě jedna věc. Mám důvěru v lidi, kteří tady žijí. Nemyslím si, že je vždycky potřeba čekat, až přijde nějaké nařízení. Pokud jdu do uzavřeného místa (obchodní dům, hobby market), kde je více lidí, nasadím si roušku. Pořád platí, že nošením roušky chráním všechny ostatní. Buďme k sobě ohleduplní,“ žádá na svém facebooku Hamáček.



Nová opatření čekají v příštích dnech Prahu, od 9. září budou muset lidé v Praze nově nosit roušky v obchodech a od 14. září nasadí roušky také pražští školáci při pohybu ve společných prostorech. Omezena bude také otevírací doba restaurací, barů a nočních klubů. Ty budou muset být od půlnoci do šesté hodiny ranní zavřené.



Vicepremiér Jan Hamáček ale uvedl, že plošná opatření nepředpokládá. „Plošná opatření chápu spíše jako vypínání ekonomiky, a to si dovolit nemůžeme, to je až úplně ta poslední varianta, kdybychom se dostali do nepředstavitelných čísel. To, že v nějakém momentě mohou přijít opět roušky, to je očekávatelné,“ řekl Hamáček.

