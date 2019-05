Ministr Staněk: Nesplním politické zadání na konkurzy, chci odbornou debatu

Termín vyhlášení konkurzů na ředitele Národní galerie Praha a Muzea umění Olomouc byl podle ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) politickým a absolutně nerezonuje v odborné veřejnosti. Staněk to dnes řekl novinářům. Doplnil, že s odborníky připravuje podmínky výběrového řízení, případně podobu fungování a financování Národní galerie. Termín vyhlášení konkurzů neohlásil. Uvedl, že podklady budou připravené pro jeho případného nástupce. Sociální demokracii, která jej přiměla podat demisi, opouštět nechce.

„Členem sociální demokracie jsem proto, že vždycky mé smýšlení bylo levicové, sociální demokracie je stranou, která podle mě na politické scéně má být. Jen krysy opouštějí loď, když se potápí, to nejsem. Byl jsem zvolen poslancem za sociální demokracii, svůj mandát za sociální demokracii dokončím,“ uvedl na dotazy novinářů, zda neuvažuje o opuštění strany či přestupu do strany jiné. Spekulace o tom, že by kvůli neshodám v koalici vyplývající z jeho situace mohla skončit vláda, nechtěl komentovat.

Staněk novinářům ukázal dokument s podpisem prezidenta, který nepřijal jeho demisi. „To je realita, se kterou se musím vyrovnat, stejně jako je realitou, že pan předseda (ČSSD Jan) Hamáček avizoval, že dříve nebo později předá panu předsedovi vlády návrh na mé odvolání. A jak už pan předseda vlády avizoval, toto oznámení odnese panu prezidentovi možná i s návrhem na jmenování nového ministra kultury,“ uvedl. Cítí jako svou povinnost pracovat až do chvíle, než bude odvolán.

Staněk podal demisi po kritice, která se na něj snesla zejména kvůli odvolání ředitelů dvou zmíněných institucí. Na odvolané ředitele NGP Jiřího Fajta i MUO Michala Soukupa podal trestní oznámení. Mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala ČTK sdělil, že obě trestní oznámení na Fajta policie prověřuje. Jde o fázi před případným zahájením úkonů trestního řízení, kdy policisté získávají informace o tom, zda byl spáchán trestný čin.

Staněk dnes jako nejpodstatnější úkol, na kterém chce ještě pracovat, zmínil právě výběrová řízení na šéfy NGP a MUO. „Vedl jsem debaty s klíčovými odbornými osobnostmi oboru o tom, jakým způsobem směrovat kroky k přípravě výběrového řízení,“ řekl. Mezi těmi, s nimiž o podobě NGP a konkurzu jednal, zmínil kurátora Adama Budaka z NGP, ředitele Moravské galerie Brno Jana Presse, prorektora AVU Víta Havránka či předsedu Uměleckohistorické společnosti Radima Vondráčka. Ze zahraničních odborníků zmínil rakouského kurátora Petera Pakesche a řekl, že oslovil pět ředitelů evropských muzeí, kteří mají zájem se do debaty zapojit.

Ministr uvedl, že vzhledem k požadavku Ministerstva financí na šetření bude MK snižovat počet zaměstnanců a zruší jedno místo politického náměstka. Za klíčové považuje, aby při šetření šly peníze především do nemovitých památek, „které navštěvují všichni“.

Z velkých projektů se chce věnovat tématu Kaplického knihovny na Letné, který mnozí považují za uzavřený a nerealizovatelný. Staněk zmínil, že Eliška Kaplicky je připravena na Národní knihovnu, pokud by chtěla blob stavět, převést bezplatně veškerá práva.

„Chci se snažit definitivně vyřešit problémy otáčivého hlediště v Českém Krumlově a umístění Slovanské epopeje jednáním mezi Prahou a Moravským Krumlovem,“ uvedl. Český národní komitét Mezinárodní rady pro památky a sídla ICOMOS dnes ale znovu upozornil na to, že Staňkovy kroky vedoucí k setrvání točny v její současné podobě v barokní zahradě jen poškozují mezinárodní renomé ČR. „Informováním o setrvání točny na svém místě pouze zahájil proces prověřování dodržování smluvních závazků České republiky odbornými orgány UNESCO a ICOMOS, které může vyústit až ve vyškrtnutí Českého Krumlova ze seznamu památek UNESCO,“ sdělil ČTK prezident Českého národního komitétu ICOMOS Václav Girsa.

autor: nab