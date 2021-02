Ministr vnitra od Mikuláše Mináře? Padlo to celkem jasně. I o posledních vládách

Vláda Andreje Babiše, to je úplná tragédie. Vláda Bohuslava Sobotky s Andrejem Babišem, to byla taky tragédie. Já bych byl skvělý ministr vnitra. Bývalý ředitel české pobočky Transparency International David Ondračka, který dnes hájí barvy hnutí Lidé PRO Mikuláše Mináře, se pořádně rozjel.

Někdejší ředitel české pobočky Transparency International David Ondráčka se vydal ve šlépějích Adriany Krnáčové a po odchodu z Transparency skočil rovnýma nohama do politiky. Jen nezakotvil v hnutí ANO Andreje Babiše a v křesle primátora hlavního města Prahy, ale u Lidé PRO Mikuláše Mináře.

„V posledních letech jsem měl pocit, že s čímkoliv pozitivním přijdu, tak narazím do zdi. A ten projekt Lidé PRO chce být pozitivní a chce tři věci. Chce přivést nové lidi do politiky. To je záměr. Ti tam podle mě chybí. Za druhé chce řešit témata, která se podle mě dlouhodobě odkládají, ať už to jsou věci kolem exekucí, reformy zdravotnictví, dopravy nebo podpory regionů, a za třetí chce oslovit lidi, kteří mají pocit, že se od nich politika odtrhla,“ poznamenal Ondráčka v rozhovoru s Marií Bastlovou pro server Seznam Zprávy.

Rád by z exekuční pasti zpátky do normálního života pomohl až 1,5 milionu lidí.

„My chceme přivézt do politiky nové lidi a řešit problémy, které se tady 30 let neřešily,“ poznamenal Ondráčka, čímž se verbálně hodně přiblížil k šéfovi hnutí ANO a stávajícímu premiérovi Andreji Babišovi, který také už 8 let opakuje, že chce řešit problémy, které se tu od listopadu 1989 neřešily.

Jenže hnutí Lidí PRO narazilo na problém. Mikuláš Minář oznámil, že chce získat podpisy od 500 tisíc lidí. Zatím hnutí získalo jen 27 tisíc podpisů a do voleb zbývá jen 8 měsíců. Pro teď si lidé z hnutí PRO řekli, že do konce března takto získají 100 tisíc podpisů. „Po něm bychom se rozhodovali, jestli má smysl pokračovat,“ prozradil Ondráčka.

Osobně má pocit, že to smysl má, protože se mu zdá, že Česká republika už deset let stagnuje a on by to rád změnil. „Jako člověk, který vidí hluboko do toho, jak ta politika funguje,“ popsal sám sebe host Marie Bastlové.

„My tady máme realitu, kdy zde už 7 let vládne hnutí ANO s ČSSD. Ta vláda je zoufalá. Ať už za (Bohuslava) Sobotky, nebo teď za Babiše, to je úplná tragédie. Všichni víme, že potřebujeme jinou vládu. Rozumnou, která bude zvládat tu situaci po covidu,“ poznamenal Ondráčka.

Bastlová mu připomněla, že zvažoval vstup do Sobotkovy vlády v roli ministra vnitra. Tento post mu tehdy nabízel Andrej Babiš. „Já bych byl skvělý ministr vnitra, o tom není pochyb,“ poznamenal k tomu neskromně Ondračka. „Určitě bych byl lepší než (Milan) Chovanec (ČSSD), to byla úplná tragédie,“ dodal.

Během rozhovoru znovu a znovu zdůrazňoval, že věří v úspěch Lidé PRO, covidové době navzdory, protože v covidové době nelze pořádat velké besedy s lidmi, což měl Mikuláš Minář a jeho kolegové původně v plánu.

