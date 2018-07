Ministr zdravotnictví odvolal ředitele Nemocnice Na Bulovce

"Dnes ráno ministr odvolal ředitele nemocnice Františka Nováka bez udání důvodu. Nemocnici dál řídí zástupce statutárního orgánu. Nemocnice funguje dál bez omezení péče," řekl ČTK Šalek. V čele nemocnice nyní stanula náměstkyně pro léčebně-preventivní péči Hana Roháčová.

"O tom, zda je pan Novák vinný nebo nevinný musí rozhodnout soud, nicméně pokud existuje podezření, že spáchal trestný čin v době, kdy působil ve vedení nemocnice, tak jeho další setrvání ve funkci pro mě bylo zcela neakceptovatelné. Pan Novák navíc nebyl schopen danou záležitost dostatečně vysvětlit," uvedl Vojtěch.



Ministr chce kvůli policejnímu zásahu v Nemocnici Na Bulovce také provést revizi všech dodavatelských smluv v nemocnicích přímo řízených ministerstvem. "Budu od ředitelů nemocnic požadovat přesoutěžení všech dodavatelů spojených s touto kauzou, a to v co nejkratším termínu. Jakékoliv netransparentní smluvní vztahy nebudu v žádném případě tolerovat," uvedl Vojtěch.



Policie koncem června zasahovala mimo jiné v pražské Nemocnici Na Bulovce a Nemocnici Na Františku. Ředitel Nemocnice Na Františku Robert Zelenák tento týden rezignoval. Celkem policisté obvinili devět lidí včetně Nováka a Zelenáka, na dva obviněné soud uvalil vazbu. Jsou to severočeský podnikatel Tomáš Horáček a bývalá ředitelka Nemocnice na Bulovce Andrea Vrbovská.



Ministr po odvolání Vrbovské letos v lednu naznačil, že za jejím odchodem je podezření na přílišný vliv lobbistických skupin. Ve funkci ji nahradil její statutární zástupce Novák, který se od 1. května stal novým ředitelem. Ministerstvo v nemocnici také zahájilo kontrolu.



Podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové se obvinění týkají trestných činů zjednávání výhody při zadání veřejné zakázky, podplácení a přijetí úplatku.



Server iROZHLAS.cz dnes uvedl, že podle policejních odposlechů si Horáček údajně řekl o úplatek 7,2 milionu korun za to, že firmě MW Dias zajistí vítězství v zakázce na úklid v Nemocnici Na Bulovce. Horáček podle serveru při výslechu uvedl, že částka nebyla úplatek, ale přiměřený pětiprocentní zisk ze zakázky.



Horáčka kriminalisté považují za ústřední postavu rozsáhlé kauzy, kterou od minulého týdne vyšetřují. Mezi obviněnými je podle médií Jitka Ulrichová, manažerka společnosti Veřejné zakázky s.r.o. a Martin Stříteský, přednosta kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.



