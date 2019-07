Ministrem být nemusím, říká před klíčovou schůzkou Šmarda. ČSSD podle něj na kauzu už teď doplatila

Starosta Nového Města na Moravě Michal Šmarda oznámil, že nemusí být ministrem kultury, pokud by to pomohlo vyřešit aktuální politickou krizi. Ale ať už tato krize dopadne jakkoliv, ČSSD z ní podle politika odejde oslabena. Za účast ve vládě podle něj ČSSD draze platí.

Dnes odpoledne se má rozhodnout o tom, zda padne vláda Andreje Babiše (ANO). Pokud prezident Zeman odmítne vyhovět požadavku předsedy vlády Andreje Babiše (ANO) na odvolání Antonína Staňka (ČSSD) z postu ministra kultury, přestože mu to Ústava ukládá, sociální demokraté hrozí odchodem z vlády. Babiš už oznámil, že pokud ČSSD z vlády odejde, počítá i s možností vypsání předčasných voleb.

Možnou cestu z politické krize ve čtvrtečním Právu nabídl místopředseda ČSSD Michal Šmarda, který by měl Staňka na postu ministra nahradit. Listu však sdělil, že se nemusí stát ministrem, pokud by to mělo vládu udržet při životě.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. ČSSD



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Variantu, že bych se nemusel stát ministrem kultury, jsem dal k dispozici. Na funkci nelpím, kandidaturu jsem přijal proto, že si to přál předseda strany v rámci své strategie, jak chce, aby ČSSD dál působila ve vládě,“ řekl deníku s tím, že taktika mu přišla rozumná.

Konečné rozhodnutí o tom, kdo bude za ČSSD ve vládě, však podle Šmardy leží na předsedovi strany Janu Hamáčkovi. A ať už se Hamáček rozhodne jakkoli, ČSSD rozhodně z vládní krize nevyjde silnější, než byla před ní.

„Vládní projekt jako celek je poškozen zase o něco víc a je to škoda. Za vstup do vlády jsme zaplatili tvrdou daň, měli jsme velké politické náklady. Soc. dem. se řada věcí podařila, ale ty náklady jsou čím dál vyšší s každou takovou kauzou,“ uvedl možný příští ministr kultury.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jan Hamáček ČSSD



1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Prezident má konat, to není žádné vydírání. Já jsem tu Ústavu psal, prohlašuje Cyril Svoboda Kompetenční žalobu si vymysleli novináři, Zemana rozhodně neovlivní. Jestli ČSSD odejde z vlády, ztratí další voliče, rozebírá firemní sociolog Bednář Zeman bourá stát, popichoval Šídlo z Rozhlasu. Už i ten Babiš se jej prý bojí Jak může dopadnout vládní krize? Tady jsou tři možnosti

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp