Ministryně Benešová k protestům: Musím s tím žít, příjemné to není, snažím se vyhovět požadavkům demonstrantů

Ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO) opakované demonstrace za nezávislost justice a proti vládě Andreje Babiše (ANO) nejsou příjemné. Chápe, že doba nástupu do funkce vzhledem ke kontextu možná nebyla šťastná, nemá ale za cíl ubližovat státním zástupcům. Benešová to dnes řekla novinářům po schůzce se zástupci platformy Rekonstrukce státu.

Demonstrace vyvolala dubnová demise ministra Jana Kněžínka (za ANO) a výběr jeho nástupkyně. Kněžínek odchod z vlády oznámil den poté, co státní zastupitelství informovalo o návrhu na podání obžaloby v kauze Čapí hnízdo, kde mezi obviněnými figuruje i Babiš.

„K těm (demonstracím) se vyjadřuju pořád. Bohužel s tím musím žít, příjemné mi to není. Samozřejmě snažím se, neustále jsem v podezření, ať jsem cokoliv udělala, tak je to špatně. Pokouším se dělat věci tak, aby to bylo chápáno, abych vyhověla požadavkům i těch demonstrantů,“ řekla Benešová.

„Chápu i ten kontext doby, že to možná nebylo šťastné, že mě dávali zrovna do té funkce, ale rozhodně jsem neměla nikdy za cíl ubližovat státním zástupcům, já sama byla první oběť toho zákona nešťastného,“ doplnila někdejší nejvyšší státní zástupkyně s odkazem na současnou podobu zákona o státním zastupitelství, podle které může být žalobce odvolán kdykoli bez udání důvodu. Ministerstvo i poslanci připravili novely zákona, které tomu zamezují.

Demonstranti v neděli zcela zaplnili pláň na pražské Letné a část přilehlého parku. Podle odhadu organizátorů přišlo na úvod demonstrace čtvrt milionu lidí, následně počet ještě vrostl. Mobilní operátor T-Mobile na základě dat ze své sítě uvedl, že se na pláni sešlo 283.000 lidí. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) pak deníku Právo řekl, že podle policie bylo v úvodu protestu na Letné 200.000 lidí, ke konci 250.000.

Psali jsme: „Nejsme žádní hajzlíci!“ Komentátorka stírá křičící umělkyni z Letné: Je to herečka, víc za tím nehledejme Hitler! Orgasmus! Náckové! Brutální dohry „Milionu chvilek“ na Letné Tvrdý střet: Bradáčová jde proti Marii Benešové. Drsná slova o zločinech a trestech Jiří Dienstbier byl na Letné. Pak hovořil u Tvarůžkové o tom, co zažíval s Marií Benešovou v ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab