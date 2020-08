Miroslava Němcová jde na Staromák. Chce svobodné Bělorusko

reklama

Podle pořadatelů akce spočívá zásadní problém v tom, že Alexandr Lukašenko neváhá použít sílu, použití síly vyvolá reakci a poté přijde protireakce. Nakonec se tak může roztočit nebezpečná spirála. Nebezpečná i pro Evropskou unii.

„Radikalizace vede do nestability, Bělorusko je soused EU, a pokud je nestabilní, to je nebezpečné pro EU, a pro Vás osobně (pašování drog, lidí, zbraní atd.). Příčinou radikalizace a nestability je pan Lukašenka, protože on popírá vůli lidu a pomocí policie používá hrubé násilí,“ upozorňují pořadatelé akce.

Pokud s tím chtějí Češi něco udělat, měli by dorazit na demonstraci a zároveň vy se měli obrátit i na své poslance a senátory, aby se situaci v Bělorusku věnovali i na parlamentní půdě. A nakonec, lidé mohou podpořit běloruské občany i finančně.

Miroslava Němcová demonstrujícím Bělorusům vyjádřila podporu. Oděla se do bílé. „Ženy v bílém demonstrují v Bělorusku proti násilí, zmanipulovaným volbám a za svobodu. Přidávám se k nim,“ napsala Němcová.

Přislíbila, že na nedělní podvečerní akci dorazí.

V tu chvíli se ozval brněnský právník Tomáš Tyl, který s nádechem ironie poznamenal, že Miroslava Němcová by mohla třeba kandidovat na běloruskou prezidentku.

Dalším možným kandidátem na běloruského prezidenta by prý mohl být generál ve výslužbě Petr Pavel. Ten je podle Tyla známý tím, že v případě změny režimu urychleně složí novou přísahu, a to by se v turbulentních časech mohlo hodit.

„Šedý vlk, bystré oko, občas něco vybombí, hlavně když k tomu dostane rozkaz. V případě změny režimu okamžitě mění i svoje přísahy, takže do těchto turbulentních časů zcela ideální. Akorát je možné, že se u Vás za chvíli bude mluvit německy, ale to už si nějak pořešíte,“ pokračoval Tyl.

A do třetice si vzpomněl na senátora Pavla Fischera, který býval poradcem prvního českého prezidenta Václava Havla.

„Blazeovaný seladon z vyšších kruhů, co o sobě chvíli tvrdí, že je křesťan, ale pak to zas radši stáhne, protože... no, to není důležité, však už jsme na tu kauzu s homosexuály zapomněli, že?! Vždy Vám to vysvětlí v evropském kontextu, čímž má na mysli ‚my, co jsme věčnými poradci Václava Havla (budiž jeho jméno za 300 tisíc Kč pochváleno), Vám chceme jako orákulum vyjevit Jeho Pravdu a Lásku‘. Obvykle je to v rozporu s tím, co Havel říkal, ale to už dneska nikomu nevadí. On sice Havel Fischera nikdy moc neposlouchal, jak je zjevné z těch pár záznamů, ale byl jeho poradcem a tak máte jistotu, že se ta barevná revoluce povede,“ nešetřil senátora Tyl.

A pokus by snad Bělorusové nestáli o jednoho ze tří navrhovaných, mohli by si, podle Tyla, rovnou zvolit George Sorose.

„No a pak je taky ještě jedna možnost – zvolte si rovnou George Söröse! Ten to říká přímo, nic nezakrývá, za Majdan dostal na Ukrajině jedno z nejvyšších státních vyznamenání. Tím odbouráte ten problém stupňů komunikace a schvalování, zbytečné demokratůry. Povídám Vám – proč chodit ke kováříčkovi, když můžete rovnou ke kováři, že?!“ otázal se.

