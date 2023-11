Mírový plán pro Izrael a Gazu. Jenže to má zádrhel

reklama

Pětadvacet dní po krvavém útoku Hamásu na občany Izraele, při kterém zemřelo na 1300 lidí, získaly ozbrojené síly Státu Izrael kontrolu nad bojovou základnou Hamásu v západní Džabáliji v Gaze. Podle listu Jerusalem Post bylo zabito na 50 teroristů. Kromě toho izraelské stíhačky podle izraelské tajné služby Šin Bet odstranily Ebrahima Biariho, velitele praporu Hamásu v Džabáliji, jenž byl jedním z vůdců masakru ze 7. října. Džabálija je asi čtyři kilometry severovýchodně od města Gaza. Nacházely se zde tunely, které vedly z ozbrojené pevnosti až na pobřeží, odkud teroristé Hamásu provedli jeden ze svých útoků. V pevnosti se údajně nacházelo mnoho zbraní používaných teroristy.

„Od vstupu vojáků IDF do Pásma Gazy má Biari na starosti všechny boje v severním Pásmu Gazy. Biari se podílel na vyslání teroristů při útoku v ašdodském přístavu v roce 2004, při kterém bylo zavražděno 13 Izraelců, a byl po dvě desetiletí zodpovědný za řízení raketové palby na Izrael,“ napsal Jerusalem Post.

„Tato zpráva přišla několik hodin poté, co ředitel indonéské nemocnice v Gaze v úterý Al-Džazíře řekl, že při izraelských náletech na uprchlický tábor Džabálija bylo zabito nejméně 50 Palestinců a 150 bylo zraněno,“ upozornil také server.

IDF znovu vyzvaly civilní obyvatele severní Gazy, aby se přesunuli na jih.

Město Džabálija sousedí se stejnojmenným uprchlickým táborem a server listu Haaretz uvedl, že lékaři z neziskové organizace Lékaři bez hranic hlásí do světa, že jsou ze situace v táboře zděšení.

„Po útoku dorazilo mnoho zraněných do nemocnice Al Shifa, kde naše týmy pomohly poskytnout pohotovostní péči,“ oznámila nezisková organizace. „Malé děti dorazily do nemocnice s hlubokými ranami a těžkými popáleninami. Přišly bez svých rodin. Mnoho z nich křičelo a ptalo se po rodičích. Zůstal jsem s nimi, dokud jsme nenašli místo, protože nemocnice byla plná pacientů.“

Katar izraelský útok na tábor Džabálija odsoudil.

Katarské ministerstvo zahraničí popsalo úder na tábor Džabálija jako „nový masakr proti bezbrannému palestinskému lidu“ a varovalo před „rozšířením izraelských útoků v Pásmu Gazy na civilní cíle“. Informaci přinesla Qatar News Agency, od které ji převzal i server Times of Israel.

Izrael tvrdí, že zasáhl podzemní kontrolní středisko Hamásu a zabil nejvyššího vůdce teroristů a desítky ozbrojenců, a dodal, že imploze tunelu vedla ke zřícení několika okolních budov.

Na Kolumbijské univerzitě to mezitím dál vře kvůli sporům o to, jak na válku mezi teroristy z Hamásu. Více než 220 členů fakulty podepsalo otevřený dopis, v němž kritizují své kolegy za to, že podle všeho schvalují krvavý útok Hamásu na nevinné civilisty, napsal server listu Haaretz.

„Neexistuje žádné ospravedlnění pro znásilňování a vraždění obyčejných občanů před jejich rodinami, mrzačení nemluvňat, useknutí hlavy lidem, používání automatických zbraní a granátů k lovu a vraždění mladých lidí na hudebním festivalu oslavujícím mír, upalování rodin zaživa, únosy a braní rukojmí (včetně zranitelných populací starých lidí, lidí s postižením a malých dětí), předvádění žen jako rukojmí před skandujícími davy a hrdě dokumentující tyto noční můry na sociálních sítích,“ stálo v dopise podepsaném mnoha židovskými a izraelskými členy fakulty.

Server listu Jerusalem Post informoval také o nabídce kardinála Pierbattisty Pizzabally, že se nabídne Hamásu výměnou jako rukojmí, pokud propustí unesené civilisty. S kardinálem se sešel ministr vnitra Moše Arbel.

Ministr vnitra požádal Pizzaballu, aby pomohl urychlit naléhavou návštěvu Červeného kříže v Gaze, aby dal rodinám rukojmích skutečné informace o jejich zdraví. Podle serveru také požádal kardinála, aby pomohl zajistit delegaci členů všech vyznání v Izraeli s papežem Františkem, aby pomohl s propuštěním rukojmích.

„(Operace) Swords of Iron je válka mezi světlem a temnotou,“ řekl Arbel. „Toto není náboženská válka. Ani zdaleka ne. Členové všech vyznání odsuzují krutou vraždu spáchanou Hamásem. Jsem vděčný za setkání a ochotu pracovat pro dobro rukojmích.“

Server listu Haaretz připomněl, že ozbrojenci z Hamásu drží na 240 rukojmích a 40 dalších lidí se stále pohřešuje.

V této situaci podle britského týdeníku The Economist přišel libanonský premiér Najib Mikati s mírovým plánem pro Gazu. Je prý odhodlán udělat vše pro to, aby válka nepohltila i jeho zemi.

„Zejména chce zabránit Hizballáhu, šíitské muslimské milici, která je nejmocnější silou Libanonu, aby se zapojila do boje proti Izraeli a vyvolala regionální požár,“ upozornil The Economist.

Jeho mírový plán má tři body. V prvé fázi by měl být nastolen pětidenní klid zbraní, během kterého Izrael pustí do Pásma Gazy humanitární pomoc a Hamás propustí rukojmí, která drží. Především cizince. Vedle toho by měl Hamás přestat odpalovat rakety na území Izraele. Ve druhé fázi by Izrael a Hamás vyjednaly přes prostředníky výměnu všech zbylých rukojmích a vězňů a ve fázi třetí by měly odstartovat mírové rozhovory o budoucím uspořádní vztahů mezi Izraelci a Palestinci.

„Není to však poprvé, co arabský vůdce předložil mírový plán ve válce. Na vrcholu druhé palestinské intifády neboli povstání zahájil Abdullah bin Abdulaziz, saúdský korunní princ, který se později stal králem, svou arabskou mírovou iniciativu. To navrhovalo úplnou normalizaci arabských vztahů s Izraelem výměnou za úplné stažení z území, která Izrael okupoval od doby, kdy vyhrál válku v roce 1967. Arabští vůdci tento plán schválili na summitu v Bejrútu v roce 2002. Plán pana Mikatiho jde o krok dále tím, že zahrnuje Írán, hlavního organizátora toho, co nazývá ‚osa odporu‘ vůči Izraeli, s odkazem na jeho síť zástupných sil v celém regionu včetně Hizballáhu. … A Hizballáh, nejbližší íránský regionální zástupce, je součástí vlády Mikatiho,“ upozornil The Economist.

The Economist však také upozornil, že Mikatiho plán má jednu zásadní slabinu. Libanon je z hlediska diplomatické váhy příliš slabou zemí, která má celou řadu vlastních problémů a jehož pravidelná armáda se ani náhodou nevyrovná ozbrojencům z Hizballáhu.

„Podle nedávného libanonského průzkumu je třetina libanonských sunnitů a také polovina šíitů (ale pouze 13 % křesťanů) pro válku s Izraelem. Přesto se většina Libanonců stále obává, že budou zataženi zpět do další z arabsko-izraelských válek, které ochromily Libanon. Velká část jižního Libanonu a jižního Bejrútu byla zničena, když Hizballáh naposledy vedl válku proti Izraeli v roce 2006,“ připomněl The Economist.

