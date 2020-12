Místo Jana Krause: Jaromír Jágr a trapas. Okamura. Lidé lehli smíchy

reklama

„Nepřijde vám smutné, že si legraci převzali politici místo komiků?“ zeptal se Bubílkové hned na úvod Dědek. „Já myslím, že jo. To je tvrdá konkurence. Co když slyšíte pana premiéra, ale co paní ministryni Maláčovou?“ poznamenala Bubílková. „Jak ona řekla, že teda jako – já jsem si u toho vzpomněla Cimrmana: Blbeček, debil, debil, blbeček, jenom tam na konci je výjimka: Dva blbečci vedle sebe. A to by mě fakt zajímalo, jak by Cimrman ohodnotil současnou vládu. To by bylo docela zajímavé. A ona řekla zajímavou věc, já jsem si to vyslechla celé... Ona řekla, že díky Babišovi, jak to tady pohnojil, tak oni teď všichni tady doplatí, a že je debil. A jako červená mikina tam nepatří?“ odvětila Bubílková. Anketa Kdo z vybraných politiků má Vaši největší důvěru? (dle abecedy) Andrej Babiš 62% Ivan Bartoš 5% Jan Blatný 1% Petr Fiala 1% Marian Jurečka 4% Václav Klaus ml. 12% Miloš Zeman 15% hlasovalo: 22305 lidí

Následně se rozvyprávěla i o lídrovi SPD Tomio Okamurovi, jenž je podle ní tsunami slov. „On ještě nevejde do budovy a už ho slyšíte. Já ho musím prosit, aby chvíli zmlknul, když ho představuju. A já se nikdy nemůžu dostat ke slovu, protože on si ani první otázku nevyslechne. A přitom já jsem kdysi dělala parlamentní zpravodajku a měla jsem takový systém, že byli takoví politici, že jsem čekala, až on se nadechne. A do toho nádechu jsem jim šoupla otázku. Okamura nedýchá. On má žábra, nebo co,“ rozesmála diváky Bubílková.

Podle ní se pak dočkala od Okamury nabídky školení. „Jsem ochoten vám ho dát. A pak se na mě podíval a řekl: Mimochodem, jsem singl. Tak to jsem zbystřila, to jsem byla úplně paf, protože to jsem nevěděla, jestli je to jako pozvánka k tomu, jestli bych ho měla adoptovat... Vyhodnotila jsem to nakonec tak, že si mě asi spletl s Gregorovou,“ vyprávěla Bubílková.

Popsala i to, jak následně jela metrem. „Vejdu do vagonu metra – tedy ještě nevejdu a proti mně takový chlap, se hrnul, trochu koktal: Paní Bubílková, mohu si vás vyfotit? Tak co mu řeknete? Když řeknete ne, tak jste hned na sociálních sítích, že jste hrozná. Teď to rozbalil, celý vagon si mě všiml, půlka vagonu se chtěla fotit a dorazili to takoví dva pubiši, co řekli: Hele, není to ta, co dělala se Šimkem, tu miloval můj děda, pojď uděláme selfíčko,“ dodala.

Dědek se pak Bubílkové zeptal i na to, na co odpovídají ti politici, když ona nepoloží otázku. „No oni si melou svoje. To mají zajetý ten program a to jedou,“ podotkla Bubílková, že když politikům skákala do řeči, diváci nadávali. „Tak já nevím, jestli chtějí poslouchat ty voloviny, tak já nevím,“ sdělila.

Samozřejmě že se Bubílková pak rozmluvila i o spolupráci s Miloslavem Šimkem. „Jak jsem byla zvyklá z těch studií, kde pro mě byla partner kamera, a teď najednou přijdete do divadla a teď pro vás jsou partnerem lidé. To bylo pro mě strašné. Já jsem nesnášela, když bába v první řadě vytáhla kukátko a takhle si mě objela,“ popisovala Bubílková. Šimek pak podle ní zase nebyl zvyklý na kameru. Zároveň Bubílková vzpomněla i na to, jak Šimek nenáviděl počítač. „Obviňoval ho za to, že nic nevymyslí, že ho to ruší. Musela jsem ho přikrývat plenou, ten počítač. A pak byl schopen vymýšlet fóry,“ uvedla Bubílková.

Závěrem pak vzpomínala na to, jak dělala rozhovor s pornohercem Rosenbergem. „A já říkám: Konečně někdo, koho neznám. Vážení, jsem si zavirovala počítač, když jsem to hledala... On vám přišel a od dveří křičel: Víte, kdy jsme se viděli naposledy? A já říkám: No to nevím, asi v kostele na půlnoční to nebylo. A on mi vytasil historku... povídá: Pamatujete si, když jsem byl u vás v Divadle Jiřího Grossmanna? A já říkám: Jo, to si pamatuju. A co? – A potom mi to ťuklo, že on tam byl, my jsme tam měli pozvaného Jaromíra Jágra, tehdy přijel z NHL, obrovská hvězda, Zlatá hokejka a já nevím, co všechno, a tenhle Rosenberg, toho pozvala dcera Šimka, protože on tehdy byl zase obrovská hvězda s jinou hokejkou a dostával takové – a byl v Německu. A tam akorát přebíral nějakého toho Oscara za hokejku... A teď si představte, oni se setkali Jágr s tím Rosenbergem v tom divadle a Rosenberg vůbec netušil, kdo je Jágr. Ale líbil se mu jako chlap – a šel za ním a řekl mu, že má dobrou postavu. Vypadáš jako kdybys sportoval...“ popisovala Bubílková a vzpomíná, jak tehdy novináři obklíčili Jágra, začali ho zpovídat a Rosenberg přišel za ní a ptal se, kdo to je. „A já mu říkám: To je Jágr. A on povídá: Ty vole, a já jsem mu chtěl nabídnout, aby se mnou točil porno,“ rozesmála zase všechny Bubílková.

