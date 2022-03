Místo Putinova plynu kukuřici. Zástupce Leyenové má velký plán

reklama

„Německo je na ruském plynu závislé jako na kokainu,“ začal Vondra své vyprávění o tom, jak Západu jednota v sankcích proti Rusku dlouho nevydržela. Korunu tomu nasadil kancléř Scholz, který pronesl, že bez ruského plynu by v Berlíně nastal chaos a to by znamenalo, že Putin vyhrál.

Evropská komise v úterý zveřejnila svou představu, jak omezit energetickou závislost na Rusku. Počítá se snižováním dodávek na zhruba třetinovou úroveň v roce 2030 a pak se odpojit úplně. „Je to slabá a chybná strategie. Ještě 8 let budeme financovat Putinovu válečnou mašinérii a zároveň přiznáváme slabost a zranitelnost. Dáváme mu znovu kladivo do rukou,“ komentuje to český europoslanec.

Mnohem lepší by podle něj bylo držet Rusko v nejistotě. A nebo prostě odstřihnout platební kanály a nechat Putina, ať si sám vybere. „Neměl by to jednoduché. Plyn kvůli chybějícímu potrubí nemůže rychle přesměrovat a těžbu nejde zastavit. Musel by ložiska zapálit a plyn posílat do oblak,“ poznamenává Vondra.

Některá opatření naopak europoslanec chválí. Zejména diverzifikace dovozu plynu, včetně využití nákupů z USA nebo Kataru. Také ustanovení, aby každý členský stát měl strategické zásoby plynu na devadesát dní a zákaz jejich předání do rukou nepřátel. „Pro nás je to klíčové, RWE nabízí české zásobníky k prodeji. Bylo by hloupé, kdyby je získal Gazprom, jak se to v Německu už stalo. Berlín pak civěl, když byly před zimou prázdné,“ připomíná k tomu europoslanec.

Jiný pozitivní bod, podpora výroby vodíku z jádra, je prý v textu skrýván, aby to nedráždilo Němce. Plus návrh obsahuje klasiku v podobě decentralizace energetiky soláry na střechách, větrníky, bateriemi ve sklepě, a tak dále. Jak ale poznamenává Vondra, tohle neřeší dvě nebo tři následující zimy, které budou klíčové.

A tím se dostává k Fransi Timmermansovi, který je prý nad horizont následujících roků vysoce povýšen. Místopředseda komise je podle Vondry inspirátorem přesně toho, co je v návrhu špatně, což si bohužel ověřil i osobně.

„Říkám mu, že teď je hlavní přežít příští tři zimy, a ne řešit, zda se za 30 let zvedne hladina oceánu o 3 centimetry, když proto ve světě mocenské politiky nebudeme mít partnery,“ psal na facebook. Bohužel však prý intervence byla marná. „Zůstává v zajetí uhlíkové ideologie,“ shrnul postoj Pana Green Deala.

Takže zástupce paní von der Leyenové sice uznal, že když nebude plyn, tak se neobejdeme bez uhlí, ale odmítá cokoliv měnit na obchodování s emisními povolenkami. Že jejich cenu spekulanti ženou do astronomických výšek prý nevidí, a když před ním Vondra začal mluvit o riziku stagflace, absolutně jej to nevzrušilo.

Místo toho prý českému kolegovi začal vykládat, jak válka ničí životní prostředí, a že se mu docela líbí návrh evropských Zelených, aby se nově vyráběným tankům musela hlídat jejich uhlíková stopa.

Pak Vondru spražil, že zastavení plánu na vypínání jaderných elektráren absolutně nepřichází v úvahu a vše dorazil velkolepou vizí, jak chybějící ruský plyn nahradíme bioplynem.

„Takže v době, kdy kvůli válce na Ukrajině hrozí výpadek v dodávkách mouky a dalších zemědělských komodit, chce rozšířit lány s kukuřicí do bioplynek. Opatření, které zdraží potraviny, poškodí životní prostředí a energetický problém ani náhodou nevyřeší,“ shrnul Alexandr Vondra představy pána, který má v celé EU pod palcem energetiku.

