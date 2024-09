Místo munice dejte peníze na povodně. Ševčík udeřil na Fialovu vládu

V souvislosti s povodněmi, které sužují Česko, Miroslav Ševčík varoval před ideologií Green Dealu. „Je potřeba si uvědomit, že je naprosto nesmyslné, abychom znovu, pořád podléhali nesmyslným ideologickým plánům Green Dealu. Chraňme si své životní prostředí, ale ne prostřednictvím polomozků z neziskovek zelených a hnutí DUHA,“ poukázal ve videu, kde okomentoval pro ParlamentníListy.cz aktuální dění.

Zmínil, že přehrada Nové Heřminovy mohla zachránit Krnov i Opavu, avšak její výstavbu zbrzdili aktivisté. „Největší záplavové škody byly způsobeny v povodí Černé Opavy, Bílé Opavy, které se slévají dohromady a jako Opava tečou údolím do Krnova a Opavy jako města. Kdyby byla vybudována nádrž, které se říká Nové Heřminovy, a kdyby nebyly hlouposti například hnutí DUHA, tak dávno tato přehrada mohla být postavena,“ pokračoval docent Ševčík.

„Je to je paradoxní, protože již v roce 1911 byl profil přehrady Nové Heřminovy naplánován a registrován zemskou vládou ve Slezsku tehdy. Dokonce v roce 1953 byla nádrž Nové Heřminovy součástí státního vodohospodářského plánu,“ uvedl Ševčík, že největším škodám, které byly způsobeny v Krnově, v Opavě a následně pak v Ostravě na soutoku s Odrou, se mohlo předejít.

Apeloval na Fialovu vládu i prezidenta, aby se nyní zaměřili především na pomoc českým občanům: „Je velmi složité najít teď velmi rychle možnosti financování, zvláště při této vládě, která je naprosto neschopná. Konečně by těmto vládním šibalům včetně prezidenta České republiky a válečným štváčům mělo dojít, že místo financování munice, určené k zabíjení, by měli pomoci českým občanům, českým domácnostem.

Voliči by tento závazek od současného vládního establishmentu měli chtít ještě teď, před volbami. Pokud se k pomoci českým domácnostem nezavážou, tak by je tato společnost měla nevolit,“ zdůraznil ekonom Miroslav Ševčík.

Nastínil, kde by vláda měla vzít finanční zdroje. „Za prvé je to možné pomocí toho, že se sníží výdaje Ministerstva obrany. V roce 2023 bylo v rozpočtu na Ministerstvu obrany 111 miliard. V roce 2024 to bylo 151 miliard. Teď už je to téměř 155 miliard. Mohli bychom se vrátit na částku z roku 2023, získali bychom víc než 40 miliard na případnou obnovu celé infrastruktury, která byla poničena,“ vyčíslil ekonom.

„Za druhé bychom mohli požádat Evropskou unii o možnost použití výnosů z emisních poukázek na likvidaci škod po povodních. Dochází ke zničení lesů, které byly zničeny kůrovcem. Kdyby tyto lesy nebyly zničeny nesmyslnými opatřeními zelených, mohlo to zadržovat vláhu a rozložit posun odtoků nadbytečných dešťových srážek do delšího časového období,“ doplnil Ševčík.

Doporučoval také snížení rozpočtu válkychtivých představitelů státu, jako jsou Černochová, Foltýn, Řehka, a také „hlupáků, kteří prosazují výše zmíněný Green Deal. „Pak bychom mohli velmi rychle tyto škody po povodních nahradit,“ věří ekonom. „Může to způsobit nárůst HDP, ale je to obnova infrastruktury, a ne její zlepšování, které by vedlo ke zvýšení životní úrovně,“ poznamenal.

„Prosím, voliči, buďte velmi opatrní, koukejte se na to, jak bude jednat vláda. Zapamatujme si, že bychom měli tyto finanční prostředky získat z nesmyslného Green Dealu pomocí peněz, které odčerpáme z emisních poukázek,“ zopakoval Miroslav Ševčík.

Dále doporučoval „zrušit nesmyslné programy a snížit výdaje na tzv. inkluzi, kde část těch finančních prostředků bychom nechali ve školství, část by se použila na obnovu. Možné je i externí financování, v součinnosti s Českou národní bankou, vydání povodňových dluhopisů, které by musely být úročeny nejméně pěti až sedmi procenty ročně“.

