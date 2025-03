Mladí bílí muži v USA jsou pravicovější než kdokoliv jiný

Po sociálních sítích koluje graf, který ukazuje, že dvacetiletí bílí muži jsou nyní více pravicoví než pětasedmdesátiletí bílí muži.

Na spodní liště tohoto grafu, na ose X, je zachycen věk voličů. Na svislé ose, ose Y, je zaznamenáno procento populace nakloněné demokratické straně.

Anketa Jak se po nastolení míru na Ukrajině zachovat k ukrajinským uprchlíkům, kteří u nás pobývají od začátku války? Všechny poslat pryč 81% Nechat zde ty, které nezbytně potřebuje trh práce 15% Dovolit zůstat každému, kdo chce 4% hlasovalo: 15786 lidí Magazín Compact upozornil, že „je snadné vysledovat úpadek mladých bílých mužů v americké literatuře - stačí si projít seznam ,významných beletristů' deníku The New York Times. V roce 2012 NYT do tohoto žebříčku zařadil sedm bílých amerických mužů mladších 43 let (což je dnes hranice pro mileniála), v roce 2013 jich bylo šest, v roce 2014 šest,“ napsal magazín Compact.

A pak přišel zlom

V roce 2021 nebyl na témže seznamu žádný bílý mileniál. V roce 2022 se situace opakovala. V letech 2023 a 2024 byl zastoupen jeden jediný zástupce této skupiny.

The Impact tvrdí, že spisovatelský svět se mileniálům bílé pleti fakticky uzavřel v roce 2010.

