Mladí se učí stávkovat v patnácti. Důchodcům to ještě pořádně osladí. Václav Cílek o tom, že se blíží zásadní společenský rozkol

Ve městech jako je Zlín vládne podle docenta Václava Cílka pozoruhodně klidná atmosféra, a pokud člověk nejezdí do Prahy nebo větších měst, nevidí „hypnotický neklid společnosti“. „Situace se proměňuje hrozně rychle,“ podotkl a zmínil vzrušené diskuse, které se vedou o Gretě Thunbergové. „Lidi se emočně zachvějí. To je podstatné,“ upozornil. Její příběh, to, že na ni dolehla myšlenka klimatické zkázy, je podle docenta Cílka autentický. „To nevymyslíte, že by patnáctiletá holka byla schopná takovým způsobem zaujmout lidi kolem. To její svědectví, co ona říká, má dvě složky. První je složka věcná. Co říká, prošlo několika vědeckými komisemi, je v podstatě správně,“ uvedl.

Anketa Je ,,nenávist na internetu" tak velké nebezpečí, jak popisují Pavel Rychetský a Anna Šabatová? Ano 15% Ne 85% hlasovalo: 13061 lidí

Varoval ale před násilím. „To je emoční svědectví Grety. Říká, když nás nevyslyšíte, nepočítejte s tím, že se z toho vyvléknete. Zároveň z kontaktů s Rebellion jsem pochopil, že mají happeningy, stávky, blokády rozděleny tak, že v určité chvíli končí klidné, konsenzuální protesty proti klimatu a nebrání se radikálním projevům,“ upozornil.

Několik let se projevuje „čekání na Godota“... Cílek popisoval, že dřív zisk vznikal z prodeje výrobků. „Dnes je stádium kapitalismu takové, které Ilona Švihlíková, ale i další charakterizují jako ‚dobývaní renty‘,“ podotkl. Popisoval posun kapitalismu k „něčemu jinému“. „Objevuje se Greta a přináší nové svědectví. Používám slovo ideologie v neutrálním smyslu slova,“ zmínil. „Nevýhodou je, že ideologie nemají samoopravitelný mechanismus.“

Díky počítačovým hrám jsou mladí lidé lepší stratégové než policie a armáda

Popisoval, že dnešní mladá generace dnes stávkuje, napůl z legrace, napůl za správnou věc, ale učí se stávkovat. „Mám z jedné bezpečnostní studie, že mladí lidé jsou díky počítačovým hrám lepší stratégové než policie a armáda. Máme tady lidi, patnáctileté, kteří sbírají zkušenosti s politickým bojem.“ Zmínil, že časem pochopí, že se pravděpodobně budou mít hůř nebo jejich život bude náročnější než ten, který vedli jejich rodiče. „V tu chvíli určitě nedojde k tomu, že by uvažovali o valorizaci důchodů,“ podotkl.

Fotogalerie: - Ekoaktivisté vs. policie

„Už teď zaznívá: ‚neprojde vám‘. To je autentická zpráva.“ Do toho přijde klimatická změna, která způsobí zdražení potravin atd. „Množství mladých lidí, kteří se domnívají, že se budou mít lépe než generace rodičů... V postsocialistických státech je to mezi 12 až 18 procenty, průměr pro EU je 30 procent, pro Francii 60 procent. Jen z toho pochopíte Žluté vesty mnohem snáz. Domnívám se, že během několika let může situace vykrystalizovat ve vážný sociální nepokoj, který bude charakterizován velmi pravděpodobně rozporem mezi generacemi. Zároveň, když se bavím s lidmi kolem mě, najednou i umírněná, dobrodušná střední generace se začíná polarizovat,“ vysvětloval Cílek. „Velmi pravděpodobně jsme na počátku možná celosvětového štěpení,“ dodal.

Pak se vrátil k protestům. „Všichni jsme to nějak přešli, sdělovací prostředky to přešly, ale to nemá v dějinách lidstva obdobu, aby na několika tisících místech koordinovaně probíhaly takové globální protesty,“ upozornil.

Psali jsme: Ovládli školy, EU, OSN a dnes blokují ulice. Co ekologičtí elitáři plánují? Ekonom Kříž vám vyrazí dech Vyhodíme biliony eur. A proč? Těžká rána ekofanatikům Takhle tedy ne! Chtějí nám zavřít uhelné elektrárny? Docent Konvička udeřil na klimaaktivisty Publicista sleduje vzrůstající agresivitu „klimatických pátečníků“. A už je prý jasno, o co jim jde skutečně

„Zajímavý příklad společenských emocí byl pohřeb Karla Gotta“

Zmínil, že je potřeba dávat pozor na emoce. Projevují se radikální nálady nebo jsou lidé otrávení. „Zajímavý příklad společenských emocí byl pohřeb Karla Gotta. Diskutoval jsem to s kulturními antropology,“ upozornil. Předeslal, že vyrůstal na jiné hudbě. „Když se podíváme na to, co se stalo a jak je to možné číst z kulturně-antropologického hlediska. Někdo to čte jako návrat posvátného, jiní říkají: měli ho rádi, tak se sešli. K tomu přichází potřeba symbolu ze strany politiky, která se to snaží využít pro sebe.“ To, co jsme zažili, má podle Cílka mnoho vazeb a ukazuje na potřebu společnosti se sjednotit, potřebu mírného a klidného národního symbolu. „Vidíme, že emoce běžného člověka je schopná sjednocení.“

„Za situace budoucího rozjitření společností, možná více než klimatické změny, nás čeká na prvním místě udržet smír ve společnosti, mezigenerační smír. Do určité míry se dá zachránit tím, že budeme poslouchat, co mladá generace říká. Říkají povrchní věci, které jsou vyčtené, nalité do hlavy, ale zároveň je v tom pocit reálného ohrožení,“ vysvětloval Cílek.

Čeká nás psychologicky náročná doba, plná neklidu. Zamýšlel se i nad tím, proč tak často volební výsledky končí padesát na padesát. „Musí v tom být podvědomé vyvažování, neviditelná řeka, oceán emocí, který na nás působí, že si to ani neuvědomujeme.“ „Budoucnost je o kritickém myšlení a velkém zvažování,“ upozornil.

Pak se věnoval klimatickým studiím. „Obecně modely před dvaceti lety předpokládaly situaci sucha a povodní,“ uvedl. „Extremita je objektivní.“ A s odkazem na novináře The Guardian citoval: „Extrémní počasí přináší extrémní politiku.“

Pak už se věnoval množství vody v krajině i budoucí klimatické situaci a způsobu hospodaření s vodou v různých oblastech světa.

Přednáška s názvem Co se děje ve světe? Aneb klima a společnost byla první z řady besed, které bude v příštích měsících pořádat poslanec Jaroslav Holík a SPD Zlín.

Beseda ve Zlíně. Foto: Daniela Černá

Psali jsme: Fiala definitivně odstřihl ODS od Klause. Chce bojovat za klima a rozdávat mladým jízdenky zdarma Vyhyneme! A vy o tom mlčíte! ČT pod palbou milovníků Grety Klimatolog Václav Cílek dělá jasno: Nemluvte pouze o klimatické změně. Jsou prognózy, které v roce 2050 počítají s ochlazením Václav Cílek: Rusko má dost zdrojů, ale bojí se o bezpečnost. USA jsou tak závislé na arabské ropě, že by je to položilo

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.