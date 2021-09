Mladý Babiš hodiny vyprávěl: Můj cíl není škodit. Počkat, beru zpět. Kdyby mě zaměstnali jako stíhacího pilota, rád bych někde uškodil

reklama

Novináři důkladně vyzpovídali syna stávajícího premiéra Andreje Babiše, Andreje Babiše mladšího. Ten o svém otci prohlásil, že je to morálně nemocný člověk, kterému by pobyt ve vězení prospěl.

„On je morálně nemocný člověk, myslím si, že by mu prospělo si trochu posedět, že by ho to vyléčilo. A já bych věřil, že existuje spravedlnost. Řekl bych si, že s Českou republikou to není až tak špatné, že tady nakonec funguje právní stát. Takže tak,“ uvedl doslova na adresu svého otce Babiš mladší.

Zdůraznil také, že hodlá žalovat svého otce, ale konkrétní podobu žaloby prý nechá na právníkovi. Nejen za to, že byl v roce 2017 podle svých slov zavlečen na ukrajinský Krym, dnes ovládaný Ruskem, ale i za jiné věci.

„To, co se nyní děje, je jasný výsledek mé aktivity, toho humbuku. Všimli si mě politici, všimli si mě, všimli, všimli si mě! Všimla si mě i média. A skončilo to tak, že nakonec asi cítila nějaký tlak i policie, protože ji zmiňovali lidé na Twitteru,“ prohlásil Babiš mladší.

Podle svých vlastních slov nechce stávajícím „humbukem“ nikomu škodit.

„Můj cíl nikdy v životě nebyl, není a nebude škodit. Počkat, to beru zpátky – kdyby mě někdo zaměstnal jako stíhacího pilota, s radostí bych někde uškodil. Vždycky jsem chtěl být stíhací pilot. Ale v civilním životě, jako normální člověk, který má normální život, jsem nikdy nechtěl nikomu ubližovat. Můj cíl není otci ubližovat. Můj cíl je očistit se a dosáhnout spravedlnosti. A mimochodem pevně věřím, že můj případ ukáže, jestli v této zemi ještě stále funguje právní stát,“ zaznělo od premiérova syna.

„Je to psychopat, je to mafián,“ pronesl na adresu svého otce Babiš mladší.

„To jsem se nudil, prostě se někdy vyhecuji. A řekl jsem: ‚Vím, že jsi zlej, že si zasloužíš prohrát a prostě na mě nemáš. A já prostě vyhraju a jdu do toho.‘ Tak jsem se vyhecoval, prostě jsem se na chvíli nas*al. A na to mám právo, i zdraví lidé se někdy nase*ou a je to úplně normální,“ pravil Babiš mladší.

Na některé otázky novinářů Babiš mladší odmítl odpovědět.

„Já bych rád zdůraznil jednu důležitou věc – média jsou strašně silná. Takže se vám omlouvám, ale mám k tomu vykrucování své důvody. Některé věci si nepřeju říct, protože by to ovlivnilo můj další život. Například by to mohlo ovlivnit moji výpověď na policii,“ řekl Babiš mladší.

Odmítá však, že by s ním média manipulovala. Podle jeho vlastních slov s ním nemanipuluje ani šéfredaktor serveru Forum24.cz Pavel Šafr. Prý se vzájemně respektují.

„Já vím, kam směřujete, že mě pan Šafr manipuluje. Ale já jsem nadchl pana Šafra. Já jsem člověk, který má energii, až moc energie,“ zaznělo od Babiše mladšího.

Premiérův syn dal také jasně najevo, že se cítí zdráv a má v ruce posudek, že není schizofrenní. Léky na schizofrenii bral od roku 2015, a je přesvědčen, že zbytečně.

