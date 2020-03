Mlčel. Ale už nemůže... Saša Vondra ťal do EU. Kvůli viru. To bude mít ohlas

reklama

Vondra svůj příspěvek napsal v reakci na vyjádření šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Ta v tomto týdnu přišla po plánu naší vlády na uzavření hranic s tím, že má za to, že zavírání hranic není správnou cestou.

„Co můžeme udělat a co bychom měli udělat, je provádět kontroly zdravotního stavu, ať již na vnějších hranicích, na vnitřních hranicích nebo v rámci území členských států,“ uvedla předsedkyně EK, která upozornila, že uzavírání hranic škodí přeshraničnímu obchodu a má dopady na společnost.



Leyenová považuje uzavírání hranic, ke kterému v rámci prevence šíření koronaviru přistoupilo Česko a další země, za narušení života lidí a přeshraničního obchodu. Státy EU by se podle von der Leyenové měly chovat solidárně.

„Naštvalo mě to, ale řekl jsem si, že si dám zámek na ústa a nebudu zbrkle reagovat. Krize míří do celé EU, je nutná akce a ideologie je k ničemu. Neměl jsem záznam z tiskovky a článek na POLITICO se o českých opatřeních nezmiňoval. Uváděl, že EK reagovala na Trumpovo rozhodnutí zakázat lidem z EU vstup do USA. Když jsem ale dnes na sítích viděl diskusi v českých bublinách (eurohujeři vs. euroskeptici) a když jsem zjistil, že EK odpovídala na dotaz, který směřoval i k nám, dospěl jsem k názoru, že to za objasnění stojí,“ poukazuje ve svém příspěvku na sociální síti Facebook Vondra.

Rozhodnutí české vlády uzavřít hranice, školy a obchody europoslanec pokládá za správné. „Je dobře, že šla čelem a nečekala na EU. Z čísel vyplývá, že ještě máme možnost epidemii pozastavit nebo aspoň pozdržet, aby se na ni zdravotnický systém připravil. Jde o lidské životy. Korejci, Singapurci a Tchajwanci to dokázali. Španělé, Francouzi a další v západní Evropě už jsou na trajektorii k italskému scénáři. My ještě ne,“ hájil tvrdá opatření české vlády.



Pro Českou republiku je pokus epidemii pozastavit či pozdržet podle europoslance jedinou alternativou. „Stav příprav na krizi typu ‚Itálie‘ je ze strany vlády absolutně zoufalý. Restrikce umí, ale management je strašný. Nejsou roušky, respirátory a další zdravotnické pomůcky,“ sčítá nepříliš pozitivní stav europoslanec. Také přikládá, že není dostatek ani plicních ventilátorů, v čemž dosti „vede“ Itálie. Poznačil, že právě to má za následek, že se tamní lékaři pod tlakem rozhodují, koho nechají žít a koho zemřít. „Ventilátory nelze vyrobit za týden. Kolik jich má ČR? Německo, které má v přijímání drakonických opatření největší zpoždění, má možná systém v lepším stavu. Ventilátorů má 28 tisíc, včera objednalo dalších 10 tisíc. Dodávky jsou rozloženy na rok!“ upozornil. Fotogalerie: - Nekšeftujte s rouškami!

Evropská komise podle něho může v krizi pomoct tam, kde má kompetence. „Teď se probudila. Pozdě, ale lepší než nikdy. Zjednodušuje pravidla pro státní pomoc (není čas soutěžit), uvolňuje prostředky na výzkum a vývoj (fajn, ale projeví se až za dlouho) a avizuje, že nebude vymáhat pravidla o rozpočtové zodpovědnosti (Itálii to může zachránit, ale eurozóny pohřbít),“ vysvětlil.



Evropská komise však podle jeho slov nemůže pomoct, kde kompetence nemá. Jako příklad zmiňuje právě zdravotnictví. „Členské státy tam nerady kompetence předávají. Jde o život a centrum je daleko. EK má naopak sdílenou kompetenci, pokud jde o volný pohyb lidí a jeho restrikce. Členské státy je mohou zavést, je-li ohrožena jejich bezpečnost. Tato epidemie se na to jistě vztahuje,“ píše. EK by podle jeho slov alespoň mohla koordinovat a na základě faktů a statistik dávat podněty. „Nic nedělat a pak ještě kritizovat, jak to předvedla v pátek, je špatné a navíc hloupé. Její popularitě mezi lidmi to nepřidá,“ ostře dodává. Fotogalerie: - V4 a Covid-19

To, že se Evropská komise „probudila až jako poslední“, vidí jako „smutnou realitu“. „Ještě toto pondělí, když jsem byl v EP, pořádala šéfka EK tiskovku ke 100 dnům ve funkci. Mnoho slov o ‚Zeleném údělu‘, málo o epidemii. Jen informace, že nový krizový štáb EK se schází jednou za týden. Na plénu v pondělí jsem jim připomněl, že u nás zasedá každý den…,“ poznačuje.

