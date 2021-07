Mlčte a nepište. Po poklesu preferencí Piráti dělají pořádek. Pořádná rána

reklama

Nedobré hodnocení si odnesla i koalice Pirátů a Starostů: „Koalice se profiluje, že je pro všechny, ale ve výsledku jste pro nikoho a aby v tomto uskupení nevznikaly animozity, tak i program musí být gumový a navíc plný mainstreamových blbostí, které si často napříč programem odporují.“ Stejně tak si dotyčný všímá údajného usnutí na vavřínech, pokud jde o podzimní sněmovní volby. „Také se mi nelíbí, že už to s koalicí SPOLU berete za téměř vyhrané a máte mezi sebou dohodu, že se vůči sobě nebudete vymezovat, což považuji za krajně nevhodné a i programy máte podobné, jako kdybyste na nich spolupracovali všichni společně. To rovnou mohla vzniknout supervelká předvolební koalice například ODS+Piráti+STAN,“ vzkazuje Pirátům.

A pak přicházejí na řadu poměrně závažná obvinění dovnitř strany. „Vnitrostranická demokracie nefunguje. Strana spíše funguje na autoritativních principech,“ kritizuje anonym vnitřní procesy ve straně. Obviňuje stranu, že zcenzurovala dva poslední články vypracované interní skupinou pro základní nepodmíněný příjem a upravila článek původní, ačkoli takové praktiky směrem dovnitř strany lidé jako poslanec Mikuláš Ferjenčík zarytě odmítají. Kuriózní na celé věci pak je, že Ferjenčík je kromě poslancování i šéfem mediálního odboru strany.

Jakože máme cenzurovat vnitrostranickou debatu kvůli volbám? Děkuji nechci. Vzhledem k tomu, že Novinky klidně napíšou článek na základě příspěvku našeho člena na fóru, tak je dost zbytečné řešit jestli něco vyjde, nebo nevyjde na Pirátských listech. — Mikulas Ferjencik (@Mikiferjencik) April 21, 2021

„Ano, byl to on - vedoucí mediálního odboru, kdo dal pokyn je zatím nevydat,“ obvinil anonym Ferjenčíka. Další výtka směřuje k Michalu Polákovi, který je kontaktní osobou Pirátů pro média v Praze. Michal Polák se totiž na nedávné krajské schůzi pražských Pirátů dopustil poměrně nešťastného výroku, kdy během shrnutí událostí posledních měsíců vyzval spolustraníky, aby raději některá pro Piráty citlivá témata neřešili na veřejně přístupném pirátském fóru, protože to straně ubližuje. Konkrétně Polák narážel na nedávnou kauzu pirátského místostarosty Prahy 3 Štěpána Štrébla, jehož do té doby malá firmička v krátkém časovém horizontu covidové krize udělala obchody v řádech desítek milionů korun v oblasti přeprodeje zdravotnických pomůcek z Číny.

Ten samý Štrébl přitom ochotně pózoval s tibetskou vlajkou na Praze 3, přičemž souběh těchto dvou činností naštval nejen odpůrce Pirátů, ale i mnohé jejich voliče. „...Novinky na základě nějakých našich spisků a výpisků z toho upletly další článeček, takže vás všechny vyzývám k nějaké mediální spíš zdrženlivosti a vyříkávání si těch věcí na nějakých neveřejných platformách, jak vás k tomu docela poměrně periodicky často vyzývám,“ je slyšet Poláka na dubnové nahrávce (níže) v čase od 35:00, jak straníky poučuje, co by kde mělo, či nemělo zaznívat.

Nahrávka dubnové schůze pražských Pirátů, v čase od 35:00 inkriminovaný moment „nabádání“ spolustraníků

Stěžovatel pak vytahuje ještě další těžký kalibr ohledně údajných nedemokratických praktik ve straně. Těch se prý měla dopustit také sestra Mikuláše Ferjenčíka, poslankyně Olga Richterová a opět mělo jít o debatu o základním nepodmíněném příjmu. To, k čemu došlo, označil stěžovatel za „diplomatické umlčování jiného 'nepohodlného‘ názoru“ ze strany Olgy Richterové, které přišla zkontrolovat online schůzku pracovní skupiny o nepodmíněném základním příjmu. K celé věci lze na vnitřním fóru Pirátů dohledat jen velmi strohou a nicneříkající poznámku v zápisu z březnového jednání republikového předsednictva, dostupného ZDE. V bodě 10 se píše: „Oživly nám v rámci strany diskuze o nepodmíněném minimálním příjmu, debaty se účastnila Olga, která jí konstruktivně usměrnila.“ O tom, jak asi takové „konstruktivní usměrnění“ vypadá, se již více dočíst nelze. Nejde ale jen o Richterovou. Stěžovatel uvádí, že po Olze Richterové nastoupil další pirátský poslanec Martin Jiránek a pracovní skupině o základním nepodmíněném příjmu vzkázal, ať toho nechají. Celý Jiránkův výstup označil za „nechutné kázání“.

Příspěvek v diskusním fóru je dohledatelný ZDE:

Se svými postřehy z tohoto soudku se přidala i asistentka pirátského poslance Lukáše Bartoně, Veronika Šmídová. „V některých věcech může mít pisatel pravdu, ale pokud se vážně chceme bavit o poklesu preferencí, tak mi tady chybí krapet sebereflexe,“ píše a prozrazuje, že podle zadaného průzkumu si voliči s Piráty jako úplně první věc asociují zdanění bytů. „Co proti nám rozjeli ve velkém Babiš a konkurence? Zdanění bytů. Co označují komentátoři za náš největší průšvih a pokles? Mimo jiné zdanění bytů. Na co musí naši odpovídači i MO vynakládat obrovskou energii, aby to lidem vysvětlili a vyvraceli hoaxy? Na zdanění bytů. A odkud se vzalo to semínku? Z jednoho článku na Pirátských listech, který neměl zajisté za cíl ublížit, ale zasadil nám momentálně pořádnou ránu. Tolik asi k tomu a docela bych opravdu ocenila jistou pokoru a uznání (byť neúmyslné) chyby a místo urputné snahy tu chybu zopakovat, se zamyslet nad tím, jak to dělat jinak a lépe. Nejde o to se o podobných tématech nebavit, ale ideálně promýšlet možné dopady a jak to vnímá většina obyvatelstva. Díky,“ vyzvala spolustraníky.

Stěžovateli odpověděl také člen Pirátů Marek Křejpský z krajského sdružení Vysočina. Odmítl tvrzení o nefungující vnitrostranické demokracii a připomněl, že v příslušné vnitrostranické debatě odmítlo NZP 72 % hlasujících. Tím ale jen vyprovokoval další konflikt. „Vnitrostranická demokracie opravdu nefunguje dobře, diskuse byla opětovně utlumována a články zcenzurovány a myslím, že důkazů jsem předložil dost. Dosavadní výsledek ankety jenom odráží snažení 'dobře odvedené práce' shora. Po zadání členského podnětu se přední představitelé a jejich nejbližší slítli jako supi, aby hlasovali proti, je vidět, že jsou v těchto záležitostech velmi skvěle organizovaní,“ reagoval na námitky uživatel 'kolemjdoucí', který celou diskusi započal. „V členském podnětu nesouhlasně hlasovali a v diskusi se vyjadřovali převážně poslanci a jejich nejbližší, kteří mají zřejmě strach, aby nepřišli o svá teplá místečka,“ pokračoval.

Diskuzi o programových bodech Pirátů zakončil shrnutím aktuálně problematických záležitostí: „Co už bylo asi za hranou? Zdanění za nadměrné m2 viz návrh Tomáše Kaplera (pražský člen Pirátů, který přišel s návrhem zdanit nadměrné metry čtvereční, pozn. red.). Pak to ještě vylepšil Mikuláš Ferjenčík, „Chodí nám hodně dotazů a pozitivní na tom všem je, že si opravdu hodně lidí díky tomu přečetlo náš program, aby si ověřili, jak to ve skutečnosti je", myslím že rozhodně nebylo pozitivní, že si ten program četlo hodně lidí, protože kdyby to skoro nikdo nečetl, domnívám se, že by preference klesaly pomaleji. Nakonec to téma ještě vyzdvihl Adam Zábranský s progresivním zdaněním nemovitostí. No a když k tomu připočtu ještě plno dalších přešlapů, například divný marketing, volební kampaň lídrů kandidátek se samými muži, respektive jednou ženou ostříhanou na kluka, patová situace při hlasování nedůvěry vlády, pomalá reakce předsedy na palčivé problémy nebo názory předsedy ve 29 letech, souhlas Michálka s nominací komunisty Stříže na nejvyššího státního zástupce, reakce předžalobní výzvou na nesmysly premiéra, tak v celkovém důsledku je ten článek spíše banalita, ale jistý vliv to samozřejmě mít mohlo, ale šlo to i dobře prodat, což se bohužel nestalo, smůla.“

Vnitrostranické (a zároveň veřejně přístupné) pirátské fórum se tak již poněkolikáté ukazuje jako dvojsečná zbraň. Na jedné straně poskytuje jinde nevídaný vhled do názorů (nejen) řadových členů strany a možnost sledovat a kontrolovat i zvenčí procesy a principy, jimiž se strana řídí, na straně druhé tyto věci ale mohou být pro stranu před volbami poškozující, neboť média mohou jako na stříbrném podnosu čtenářům servírovat všemožné nálady a konflikty zevnitř strany.

