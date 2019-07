Moderátor Českého rozhlasu porušil kodex. Honzejk v pořadu zesměšňoval ministra Staňka a moderátor nijak nezareagoval

Radní Českého rozhlasu dali za pravdu posluchači, který si stěžoval na úroveň diskuze u kulatého stolu na stanici Český rozhlas Plus. V pořadu Ondřeje Konráda na Českém rozhlasu Plus Názory a argumenty zazněla tvrdá kritika na ministra kultury Antonína Staňka. Petr Honzejk například prohlásil, že má vizáž a vyjadřování okresního tajemníka z 80. let. Ke kritice ministra ČSSD se přidal i další diskutující Daniel Kroupa. A moderátor Českého rozhlasu? Na zesměšňující výroky adekvátně nezareagoval, čímž podle Rady porušil kodex.

Debaty se zúčastnili notoricky profláknutí hosté ve vysílání, Bakalův komentátor Petr Honzejk a bývalý šéf ODA, dnes filozof Daniel Kroupa a třetím do party byl ekonom Lukáš Kovanda.

Na prohřešek Ondřeje Konráda upozornil pozorný posluchač, který na vysílání poslal Radě stížnost. „Dnes 6.5.2019 jsem poslouchal pořad Ondřeje Konráda v čase 00:05-1 hod. Besedu u kulatého stolu. Kritizovali členy vlády, kritiku všichni schvalovali, ale členové vlády se nemohli vyjádřit. Všichni pěkně souzněli. Kde byla vyváženost? Proč tam nebyl někdo s jiným názorem? Co to je proboha za pořad, kde se kritizuje, aniž by se druhá strana mohla vyjádřit? Nejlepší byl konec, kde se zkritizoval ministr kultury za odvolání pana Fajta a byl konec. Toto není pořad veřejnoprávního rozhlasu ale bulváru. Poslechněte si to,“ napsal v oficiální stížnosti posluchač.

Rada si nejdříve vyžádala stanovisko vedení Českého rozhlasu, které vypracoval ředitel Zpravodajství Jan Pokorný, ten ale ve své odpovědi odpověděl jen na to, co uznal za vhodné. „Nedělní pořad Českého rozhlasu Plus Názory a argumenty je debatou komentátorů nad událostmi týdne. Politiky do něj nezveme, pro ty jsou vyhrazeny jiné pořady na této stanici. Komentátoři mají různé názory na události týdne a dopředu je nezjišťujeme, diskuse je zcela svobodná,“ uvedl Pokorný.

Na veřejné schůzi Rady se ředitel zpravodajství Jan Pokorný pokoušel postup moderátora, který celý pořad nezvládl, hájit, ale neuspěl. Nicméně ve svém vyjádření de facto vyzval posluchače, aby Českému rozhlasu posílali tipy na zajímavé komentátory a hosty do studia s tím, že je rozhlas rád do vysílání pozve. „Tak to je přímo skvělá zpráva. Dlouhodobě upozorňuji na do očí bijící absenci názorové plurality hlavně v pořadech stanice Český rozhlas Plus, nicméně zákon mi zakazuje někoho do nich navrhovat. Nechť to tedy posluchači udělají za mě, určitě přijdou se zajímavými jmény,“ komentoval pro ParlamentníListy.cz rozhlasový radní Tomáš Kňourek.

„Rada Českého rozhlasu si Vámi kritizovaný pořad poslechla, a vyjádření ředitele zpravodajství považuje za nedostatečné, neboť nereaguje na Vaše konkrétní připomínky,“ uznala předsedkyně Rady Hana Dohnálková a dodala, že Rada se domnívá, že ve zmíněném pořadu došlo k porušení Kodexu Českého rozhlasu ze strany moderátora Ondřeje Konráda, a to v případě, když jeden z diskutujících – Petr Honzejk – prohlásil: „...když proti sobě na jednu stranu postavíte pět tisíc osobností české kultury, 38 šéfů renomovaných světových galerií, a na druhou stranu ministra s vizáží a vyjadřováním okresního tajemníka z 80. let, tak je jasné, že Antonín Staněk netahá za delší konec provazu. Na tyto výroky navazuje další z diskutujících Daniel Kroupa rovněž kritikou ministra i ČSSD. Moderátor pořadu podle našeho názoru adekvátně nezareagoval na naprosto neomalené a zesměšňující výroky pana Honzejka vůči ministrovi Staňkovi a rovněž nezaujal pozici kvalifikovaného oponenta," stojí v odpovědi na stížnost.

„Co se týká zmíněného usnesení, je mi odporné hodnotit kohokoli podle vizáže. Paradoxní na tom je, že tak s oblibou činí moralizující mediální ikony pravdy a lásky, bojovníci proti rasismu a xenofobii. Také jsem se nenavážel třeba do Václava Havla kvůli jeho tělesné konstrukci, ale výhradně kvůli jeho někdy i nehumánním postojům. Kde pan Honzejk bere tu bohorovnost, že zrovna jeho vizáž se terčem veřejné kritiky nikdy nestane?“ ptá se radní Kňourek.

Rozhlasoví radní reagovali v podstatě nejostřeji, jak mohli. Rozhodli o porušení Kodexu. Generální ředitel tak pravděpodobně na rozdíl od svého léta "bezchybného" televizního kolegy Petra Dvořáka dostane zkrácené odměny.

autor: Barbora Richterová