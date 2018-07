Mohli bychom přijmout válečné sirotky ze Sýrie, doporučila z ČT první dáma TOP 09

Moderátorka Zuzana Tvarůžková v úterním Interview ČT24 přivítala první místopředsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Dáma varovala, že se Česko v EU může dostat do izolace, pokud nebude více spolupracovat na řešení migrační krize. Dobrou vůli bychom prý mohli ukázat tím, že do Česka přijmeme prověřené syrské válečné sirotky.

V Německu se zklidnila vnitropolitická situace a EU jako celek dál hledá řešení migrační krize. Český premiér Andrej Babiš (ANO) se označil za jednoho z vítězů posledního jednání. „Já bych to nadšení ochlazovala,“ poznamenala poslankyně TOP 09 s tím, že Babiš jásá nad koncem povinných kvót, ale ony kvóty nebyly v kurzu již delší čas. Zásadní problém tkví podle dámy v tom, že čeští politici málokdy dokážou v EU nabídnou nějaká pozitivní řešení, jen kritizujeme. „Jako Česká republika jsme nebyli schopni prezentovat naše návrhy řešení, my jsme jen kritizovali,“ kroutila hlavou nespokojená Pekarová Adamová.

TOP 09 přitom prý už v roce 2015 přinesla návrh řešení migrační krize a návrhy strany jsou platné dodnes. Na prvním místě TOP 09 volala po větší ochraně vnějších hranic. K tomu už teď Česko tak jako tak přispívá a může přispívat ještě více. „Stejně tak se podílíme na rozvojových plánech pro Afriku. .... Teď vzniká iniciativa, že bychom přijali ze Sýrie děti-sirotky, které už jsou prověřené a nemáme se čeho bát,“ poznamenala poslankyně.

Pojďme pomáhat sirotkům

Podle dámy musíme dělat všechno pro to, aby zůstal zachován schengenský prostor. Kdyby se Schengen zhroutil, byl by to pro Česko velký ekonomický problém. S přihlédnutím k tomuto faktu Pekarová Adamová ocenila německou kancléřku Angelu Merkelovou, která je schopná hledat kompromisní řešení. A Česká republika by měla být schopná spolupracovat na dojednaných řešeních.

Dosud Česko, potažmo celá V4 nespolupracují tak, jak by někdy bylo záhodno, alespoň podle Pekarové Adamové ne, což se nám může nakonec vymstít. „My jsme správně odmítali kvóty, protože tady byl jasný signál, že lidé mají zájem o jiné země a ne tolik o Českou republiku, ale mohli jsme přijít s nějakým vlastním návrhem řešení, třeba s přijetím těch sirotků, jak už jsme o něm mluvila,“ zdůraznila dáma. Zahraniční partneři nás prý vnímají jako kverulanty, kteří nedokážou přijít s vlastními pozitivními návrhy.

Problém je, že pro většinu českých politiků je takovýto přístup k uprchlické krizi prakticky nepředstavitelný. „Někteří se zachovali jako obchodníci se strachem, bohužel to šlo z nejvyšších míst – i od prezidenta republiky,“ posteskla si Pekarová Adamová.

Ing. Miloš Zeman BPP

První přímo zvolený prezident ČR

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Než se rozloučila s diváky, přidala pár slov i k nové vládě Andreje Babiše, kterou zkritizovala za zvyšování výdajů v sociální oblasti a za to, že údajně neřeší dnešní problémy v českém školství. „Byla nám slibována vláda odborníků a nevím tedy, kde ti odborníci jsou,“ poznamenala dáma.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

S touto vládou se nám prý může stát, že bude oslabovat právní stát a my si to uvědomíme, až bude příliš pozdě, až budeme sami potřebovat ochranu právního státu, jenže najednou se nám jí nedostane.

Psali jsme: Markéta Šichtařová vypěnila: Kalouskově poslankyni by měl někdo vysvětlit, že byla zvolena proto, aby plnila vůli občanů, a ne proto, aby je vychovávala k tomu, co si mají myslet! Korunní princezna TOP 09 vypálila z ČT: Do čela komise pro GIBS nesmí žádný komunista. Metnar a Babiš byli ještě horší, s těmi se taky nesmíme smířit Pekarová Adamová (TOP 09): Pane předsedo Vondráčku, zákony mají platit bez rozdílu pro všechny Paroubek: J. Pospíšil v čele TOP 09

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp