Mor! Je mi zle. S Holubovou by nás postříleli. Bob Klepl má strach, hlavně o EU

Vánoční rozhovor poskytl Barboře Tachecí na Českém rozhlase Plus i herec Bohumil Klepl. Dotkl se i politiky. Vyjádřil obavu, že se Evropská unie rozpadne a „naše malá zemička“ by se mohla stát lehkou kořistí „východního dohlížitele“. Varoval i před vlivem Číny. A stěžoval si, že v Čechách ještě nebyl natočen film, který by dobu komunismu zobrazoval reálně.

Klepl se svěřil, že mu mysl přeskakuje mezi různými problémy. „Dokážu přeskočit z problémů dcery na (děravý) okap a z okapu zase na problém, jestli Trump je v pohodě nebo jestli pan Babiš je v pohodě, a skáču takhle z okapu na Babiše, na Zemana a na Trumpa a na Boris Johnsona, zjišťuju, jestli není původem Rus, protože se mi nezdá, má tam Boris, takové nebritské jméno," žertoval Klepl.

Moderátorka Barbora Tachecí se ho pak zeptala ve vší vážnosti, zda mu leží na srdci politika. „Já se tím zabývám, mám strach, že nejenom ta naše, já myslím vždy na víc, mám strach o evropskou politiku,“ řekl Klepl a dodal, že by to asi 25. prosince neměl říkat, ale má strach, že se Evropa, potažmo Evropská unie rozpadne. „Právě ten brexit je jen první článek toho,“ doplnil svou obavu a řekl, že tato obava je emotivní, ne racionální. „Ale z toho mám trošku strach, že naše maličká země bez toho dohlížitele, teď západního, by se zase mohla stát lehkou kořistí toho dohlížitele východního, to si myslím, že je strašně malinkej krůček,“ pravil ještě Klepl. Tachecí připomenula, že Klepl se narodil a prožil dětství v Moskvě.

„Myslím, že je to skutečné riziko, a nejenom Rusko, teď se k tomu přidává i ta Čína; já myslím, že to jsou velmoci, které budou v současné a budoucí politice hodně znamenat a ovlivňovat. Hlavně ta čínská politika bude ovlivňovat celý svět. O tom jsem přesvědčen. Protože, kde jsou teď Američani a kde jsou teď Číňani? To je na delší diskuzi, ale mám z toho obavy a nemyslím, že je to jenom takové plácání do větru, že to je vážná hrozba,“ odpovídal Klepl na otázku, zda Rusko není jen strašák používaný politiky. Fotogalerie: - I do přinesených nádob

Uvedl, že má podezření, že události jako 21. srpen 1968 už se opakovat nebudou. „Bude se to dít jinak,“ pravil Klepl a dodal, že se bude jednat s největší pravděpodobností o kyberútoky. A opřel se do sociálních sítí, které označil za „mor“. „Vidím kolem sebe mladé, děti a i kolegy, jak jsou na těch sociálních sítích, jak tam dávají svoje názory, příspěvky, a já jsem jenom tajným pozorovatelem, já jsem prakticky takovej novodobej estébák, v uvozovkách, protože sleduju svoje děti a kolegy, co tam ploděj. A občas sleduju i politiky, co tam ploděj, a je mi z toho zle.“ Klepl pak souhlasil s Tachecí, že politiky inspiroval hlavně Donald Trump, který je velice aktivní na Twitteru.

Barbora Tachecí pak přehodila téma na velvyslanectví v Arménii. Tuto neseriózní myšlenku Klepl nadhodil už v rozhovoru v roce 2016. Herec prohlásil, že na post se těší, už se začal učit i arménsky. „Myslím si, že současný pan prezident mi to nedá, o tom jsem přesvědčen, ale až budou další prezidenti, tak třeba jim ti arménští prezidenti vysvětlí, že Klepl by byl vhodnej. A šel bych do toho.“ Prý ho ale upozornili na to, že by na něj mohli vyvíjet vliv arménští oligarchové. „Já si myslím, že v tomhle věku už bych to ustál,“ dodal. Tachecí přidala myšlenku, že kdyby s sebou vzal herečku Evu Holubovou, se kterou hraje v divadle i ve filmech, tak ta by prý proti oligarchům byla výborná. „Evička Holubová, kdybych si ji vzal s sebou, tak by nás postříleli hned na cestě, to mi je jasný,“ odtušil Klepl se smíchem.

Tachecí také zmínila Kleplovu stížnost, že současné filmy dělají z období komunismu buď komedii, nebo peklo. Herec k tomu řekl, že reálný pohled na tuto dobu ve filmech ještě neexistuje. A kdyby mu byla role v takovém projektu nabídnuta, tak by se rozhodoval podle scénáře: „Nesměla by to být jenom nějaká chichi, chacha, cheche, ale musela by tam být i kapka nostalgie. Oponenti toho režimu to nemají rádi, ale ta kapka nostalgie pro tu určitou generaci tam je důležitá. Musí tam být. Tyhle a tyhle lidi si mohli krást a todle, tak pro ně to bylo takový štěstí, taková pohoda, takové to čecháčství, ponadávat si u piva.“ Klepl prohlásil, že Pelíšky jsou klasika, ale „mají ten úsměv“.

