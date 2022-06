Moravec hlásil: ANO by porazilo SPOLU. A lidovci s Topkou ať se raději na průzkum nedívají vůbec

reklama

V Otázkách Václava Moravce v ČT se ukázalo, že šéf hnutí ANO Andrej Babiš po čase znovu kraluje na české politické scéně.

V tuto chvíli by ho podle průzkumu volilo 28 %t dotázaných. ODS by volilo 22,5 % dotázaných. Třetí by skončilo hnutí SPD Tomia Okamury se ziskem 11 % dotázaných.

Čtvrtí by tentokrát skončili Piráti se ziskem 8,5 % hlasů. Páté by skončilo hnutí STAN se ziskem 6,5 % hlasů. Starostové a nezávislí by dle tohoto průzkumu samostatně kandidujících stran jako poslední pronikli do Sněmovny.

TOP 09 a lidovci, ale také ČSSD či KSČM by zůstali mimo Sněmovnu. Sociální demokraty by volilo 4,5 % voličů, TOP 09 by volila 4 % voličů a lidovce 3,5 %.

Přísaha Roberta Šlachty a Zelení by svorně získali po 2 % hlasů.

Komunisté by skončili se ziskem 2,5 % hlasů.

Pokud by strany kandidovaly v koalicích z října 2021, opět by zvítězilo hnutí ANO se ziskem 29,5 % hlasů. Koalici Spolu by volilo 28,5 % voličů; to je o 5 % méně než v průzkumu před 2 měsíci.

Koalice Pirátů a STAN by skončila třetí se ziskem 12,5 %. Tato koalice v porovnání s dubnem o 1 % posílila.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie by skočilo čtvrté se ziskem 11,5 %; SPD si polepšilo o půl procenta.

ČSSD by tady získala 5 %; také posílila o jedno procento.

Ostatní strany by zůstaly mimo Sněmovnu.

