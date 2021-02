Moravec pustil video. Covid, zákazy, školy. A vážné závěry

reklama

Cvek si všiml, že v Otázkách Václava Moravce probírali projev rakouského kancléře Kurze k lockdownu. Cvek okomentoval věc následovně: „Zaujalo mě, že Kurz tam výslovně argumentoval nárůstem kontaktů lidí v soukromí. Zdá se, že to je to, co rakouská vláda vyhodnotila jako věc, která znehodnocuje lockdown.“ Kancléř ve svém projevu řekl: „Lockdown, kterého se nikdo neúčastní, je k ničemu. Lockdown má smysl, pokud ho lidé dodržují. V Rakousku bylo vidět, že se situace za poslední dva týdny uzávěry nezlepšila.“ Zoufalství lidí kancléř chápe: „S pandemií bojujeme už rok. Je to vyčerpávající. Z ekonomického hlediska je to extrémní zátěž.“

Cvek dále uvedl, že si již dlouho myslí, že chování lidí v soukromí je ten klíčový problém. „A samozřejmě souvisí s psychikou. A to nelze říct, že by v Rakousku byl nějaký dlouhý a nesnesitelný lockdown nebo že by tam měli stejně šílenou a neschopnou vládu jako my. Podle mne je to podobné v celé Evropě,“ napsal vědec. Kurz vidí příznačné světlo na konci tunelu zejména v očkování: „Je to závod s časem. S každým naočkovaným člověkem se dostáváme trochu blíže k normálu.“

Cvek dále upozornil na to, že v Moravcových Otázkách pouštěli projev premiéra Babiše ve Sněmovně, kde vyjmenovával, co vše se stalo špatně. „Trochu to vyznělo tak, že si dají pořádný pozor na to, kdy budou otevírat služby, školy atd. Říkal jsem si, že nakonec třeba s takovou na základě poučení z krizového vývoje neotevřou třeba školy ani za rok. Bude to chtít velkou odvahu, aby někdo vůbec nějaké otevírání čehokoli navrhoval. Hlavně totiž není vůbec jasné, při jakých číslech by se to mohlo nebo mělo dělat,“ domnívá se vědec.

Babiš v projevu před poslanci řekl: „Po Vánocích jsme rozvolnili, asi jsme neměli. Vláda špatně komunikovala některá opatření, xkrát jsme selhali, ale to neznamená, že jsme do toho nedali maximum. Od února pracujeme neustále a bojujeme, abychom ochránili životy našich občanů,“ hájil se premiér. Vrátil se také k počátkům epidemie a připomněl, jaká soudržnost mezi Čechy panovala během první vlny.

Psali jsme: Fik ho. Babiš na TV Nova setnul Hamáčka nejtvrdší zbraní Utekl před Babišem, „poblil“ ho v USA. A už to jede Koudelka (Trikolóra): Hodnotitelé pravdy a lež Ministerstva zdravotnictví Nikam nepůjdeš! Feri u Moravce doporučoval Benešové, aby premiéra čapla za sako a...

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.