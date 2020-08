Moravec se posmíval Maláčové: Vy to nejste schopni prosadit. A za to nemohou moderátoři veřejnoprávní televize...

Hosty první hodiny Otázek Václava Moravce byli ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD), 1. místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová a bývalý viceguvernér ČNB Mojmír Hampl. „Ona byla pandemie od roku 2018?“ rýpal do Maláčové Moravec. Ekonom Hampl i poslankyně Richterová se přidali. Maláčová čelila ostré slovní palbě. A v jednu chvíli se pořádně rozčílila. To když došlo na národní korporace...

Moravec hned na úvod připomněl, že koaliční vláda ANO a ČSSD si vetkla do štítu zrušení superhrubé mzdy. A po třech letech na to možná opravdu dojde. „Je před volbami a podle vlády si polepšit mají všichni,“ konstatoval Moravec.

„Volby v tom hrají roli takovou, že volby máme každý rok, takže když se mě na to ptají novináři, tak jim říkám, že ať uděláme cokoliv, tak že to děláme kvůli volbám. Myslím, že je strašně dobře, když se ten superpodvod na voličích, který zavedla pravice, podaří zrušit,“ vypálila Maláčová s tím, že česká superhrubá mzda je nepovedený světový unikát.

Richterová kontrovala, že by možná bylo lepší zvýšit daňovou slevu na poplatníka, která se řadu let neměnila. V tuto chvíli tato sleva činí 24 tisíc korun za rok a Richterová připomněla, že Piráti už navrhovali zvýšit tuto slevu až na 33 tisíc.

Sociální demokraté místo toho podle Moravcových informací prosazují zavedení tří daňových pásem v podobě 15, 19 a 25 procent. „Já to nebudu prosazovat. Ani ta čísla nesedí. Až budeme dohodnutí, tak to zveřejníme, aby všichni věděli, co a jak.“ uvedla Maláčová.

Uznala, že vláda mohla postupovat rychleji. „Ale stala se nám taková maličkost, které se říká pandemie,“ upozornila Maláčová.

„Ona byla nějaká pandemie už v roce 2018?“ vyrazil do útoku Moravec s připomínkou, že koaliční vláda ANO a ČSSD vládne spolu s komunisty za zády této zemi už od roku 2018.

Maláčová oponovala, že kabinet chtěl změny daní představit na jaře letošního roku, ale přišla ona již zmíněná pandemie.

Když se dostal ke slovu Hampl, doporučoval ministryni Maláčové spíše stabilizovat veřejné finance a současně neslibovat všem, že se jim sníží daně a že se budou mít dobře.

Maláčová pravila, že české ekonomice pomůže zavedení progresivního zdanění. Rovná daň Maláčové vadí.

„Když vám tolik vadí rovná daň, tak proč vám nevadí rovná daň, která je jedna z nejvyšších v Evropě a které se říká sociální pojištění?“ udeřil na Maláčovou.

„Proto chystám reformu,“ bránila se ministryně.

Podle Richterové tím ale jen ukázala, jaký chaos předvádí vláda v daňové oblasti.

Maláčová s Richterovou nesouhlasila a zdůraznila, že jde o tak složitý problém, který lze vyřešit jen společnou reformou daňového a důchodového systému tak, ab se lidem nesnižovaly důchody.

Richterová konstatovala, že se Maláčová zaplétá do příliš složitých úvah, když už teď je jasné, že by rozpočtu pomohlo, kdyby stát řešil situaci lidí v exekuci. Pokud by se podařilo vyřešit jejich situaci, do ekonomiky by se vrátily stovky tisíc ekonomicky aktivních lidí, což by vylepšilo ekonomickou situaci v Česku. „Celkově to víc zdržuje váš koaliční partner, je to pan Jaroslav Faltýnek a hnutí ANO.“

„Můžu jednu jízlivou poznámku? Mně se zdá, že dřív než důchodovou reformu budeme mít 13. důchody,“ šil znovu do ministryně Maláčové ekonom.

Otevřel tím téma jednorázového příspěvku seniorům ve výši 6 tisíc korun, neboť i na seniory těžce dopadla koronavirová pandemie. „Podle propočtů, které má Česká televize k dispozici, vyjde tento příspěvek státní pokladnu na 18 miliard korun,“ upozornil Moravec.

Hampl k tomu poznamenal, že vláda ANO a ČSSD si asi myslí, že veřejné finance jsou úplně bezedné. „A že si můžeme na vrub daňových poplatníků dovolit všechno. ... Prosím, nedělejme věcí, které ekonomicky nedávají smysl. Pan premiér Babiš říkal, že chce řídit stát jako firmu. Tak si zkuste představit, že je forma v problémech, potřebuje si půjčovat peníze a vy do toho uvažujete, jak zvýšíte lidem platy nad daný rámec,“ kroutil hlavou Hampl.

„Já bych k tomu ráda něco řekla. Děkuju, že jsem dostala slovo,“ ozvala se Maláčová. „Milion lidí, kteří celý život pracovali, tak mají důchod pod 14 tisíc. A když my jim chceme pomoct, tak je to označováno za populismus?“ zlobila se.

Upozornila také, že se prosazovaly zpětné odpočty pro firmy, což jim mělo pomoct v časech koronavirové krize. Pomohlo to i nadnárodním korporacím. „A nikdo nic neřekl,“ rozčilovala se ministryně.

„Ale to není, že nikdo nic neřekl, my jsme to velmi hlasitě kritizovali, a když jsem se s vámi o tom bavila, tak vy jste to ještě hájila,“ pálila Richterová do Maláčové ostrými slovními náboji.

Konstatovala také, že Maláčová sice slibuje leccos, ale doteď neřekla, kde se na to vezmou peníze.

Hampl zdůraznil, že až do časů premiéra Andreje Babiše bylo ctěno pravidlo, že zadlužení České republiky musí být nízké. „To mohu potvrdit, protože jsem byl na jednáních. A je jedno, jestli šlo o politiky ODS, ČSSD nebo koneckonců i komunistů,“ řekl Hampl. „Obrovský problém by byl, kdybychom nectili tenhle klenot v orgiích populismu. Během dvou až tří let se můžete dostat na neudržitelnou dráhu, ze které se bude jen velmi těžko vracet,“ varoval důrazně.

Moravec poté připomněl, že ČSSD řadu let volá po větším zdanění nadnárodních korporací, ale ani když jsou členy vlády, tak nejsou schopni to prosadit. „To není ani problém moderátorů veřejnoprávní televize, ani opozice,“ rýpl do Maláčové Moravec.

Ministryně uznala, že je to pravda, a je to proto, jak je sestavena současná vládní koalice.

Největší problém ale vidí jinde. „Třicet let po revoluci se tady lidé prací neuživí,“ zlobila se.

Hampl však konstatoval, že se to nevyřeší tím, když se teď jednorázově vyplatí lidem šest tisíc. Zvlášť ne v situaci, kdy má stát problémy. Lidé totiž jsou schopni podle Hampla pochopit, že teď to má stát těžké.

Ale aby se nezdálo, že ministryni jen kritizuje, v jednu chvíli ji také pochválil. „My nemáme úplně stejná ideová východiska, ale já si cením toho, že je jako jedna z mála z členů vlády schopna vlastního názoru a je schopna ho hájit. Za to si paní ministryně cením,“ pravil v jednu chvíli ve vysílání.

Poté zdůraznil, že český stát bude mít peníze na důchody vždy. Podle něj je však třeba položit jinou otázku. Zda bude mít český stát ještě na něco jiného, až vyplatí důchody.

Když se znovu dostala ke slovu Richterová, poznamenala, že je třeba udržet v chodu sociální služby, které jsou pro seniory zásadní. A hned navrhla, kde vzít peníze. Zvýšila by poplatky za těžbu nerostných surovin. „Postupně, aby to ty firmy nezatížilo,“ podotkla.

Stejně tak by se podle jejího názoru měl stát postarat o to, aby udržel kvalitní zdravotnictví, protože pokud nebude udržena kvalita zdravotnictví, tak nějaké handrkování o stokoruny pro důchodce bude stejně vedlejší.

Moravec poté přehodil výhybku k tzv. kurzarbeitu a připomněl, že vláda slibovala, jak od 1. září zavede kurzarbeit podobný tomu německému, ale teď je jasné, že se to nestihne.

„Kurzarbeit 1. září nebude,“ připustila Maláčová. „Já za to nemůžu, že se to neustále mění,“ bránila se. Poukázala také na to, že německý zákon se měnil postupně od roku 1957, takže si nelze myslet, že lze něco jako kurzarbeit vymyslet rychle.

Poté zdůraznila, že počítá s prodloužením programu Antivirus. Minimálně o dva měsíce a možná až do konce roku. Nejpozději od 1. 1. 2021 by měl podle představ Maláčové fungovat kurzarbeit.

„Promiňte, já jsem tu slyšel před několika měsící, jak jsme nejlepší na světě, ale teď máme nejvyšší přírůstky, nevíme, jak to bude s rouškami, tak alespoň řekněte, jak to bude s Antivirem.“ žádal Moravec.

„Já nevím, proč si mě zvete do pořadu, když mě pak nenecháte domluvit,“ vynadala v jednu chvíli Maláčová Moravcovi.

„Protože mi neodpovídáte na otázky,“ odvětil moderátor.

Richterová se do Maláčové také obula. „To je opět ten chaos, který vláda vnáší mezi podnikatele. To, nad čím já si rvu vlasy, je, že vy tu nejistotu nesnižujete, a vy ji zvyšujete,“ šila do členky vlády.

Hampl se přidal. Uznal sice, že program Antivirus pomohl. Ale přidal jednu velkou výhradu. „To je prostě program, kde 700 tisícům lidí platíme za to, že nic nedělají, a děláme z nich dodatečně státní zaměstnance. Ale asi se všichni shodneme na tom, že program zafungoval. Jen všichni víme, že to nedokážeme dělat donekonečna.“

