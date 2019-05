Moravec si nechal zjistit chystanou Klausovu stranu. Pak se s Dienstbierem smáli, kdo je tu čučkař

Hosty druhé části nedělních Otázek Václava Moravce byli senátor Jiří Dienstbier z ČSSD a poslanci Radek Koten z SPD a Tomáš Vymazal z Pirátů. Debatovali o probíhající světové obchodní válce, o bitvě o čínskou firmu Huawei a o rakouském politickém skandálu dnes již bývalého vicekancléře Svobodných Heinze-Christiana Stracheho. Dienstbier rýpal do prezidenta Miloše Zemana, označil ho za „čučkaře“.

Může přijít den, kdy se svět opět rozdělí na dva bloky. Na blok americký a blok čínský. Zásadní může být např. vztah k firmě Huawei, jejíž technologii označil 45. prezident USA Donald Trump za potenciálně velmi nebezpečnou.

Dienstbier před kamerami prohlásil, že my jsme si už dávno vybrali a jsme součástí západních struktur, jsme součástí NATO i EU, a před čínskou firmou Huawei varoval i příslušný bezpečnostní český úřad – Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Je ovšem také přesvědčen, že by mohla Evropa najít nějakého vlastního bezpečného technického výrobce. Koten zapochyboval, že je něco takového možné.

Koten uznal, že bychom se mohli stát obětí datového black-outu, pokud by někteří výrobci na dálku vypínali naši kritickou infrastrukturu v podobě nemocnic či vojenských zařízení.

Když se dostal ke slovu Vymazal, ukázal pomyslným prstem na USA. „Já nechápu, proč se NÚKIB zabývá jen Číňany. Možná je to proto, že Američané jsou naši spojenci,“ pravil pirát s tím, že analytik Edward Snowden už před lety poukázal na to, že Američané s daty pracují také ne zcela bezproblémovým způsobem.

Koten si ještě přisadil. „Windows 10 jsou v podstatě jenom terminálem, který shromažďuje informace, takže my jsme sledováni denně,“ varoval. Jedním dechem však dodal, že napadeno může být napadeno v podstatě jakékoli zařízení, ať už je čínské, americké nebo jiné. Uživatelé si však mohou nastavit pravidla, podle kterých budou probíhat aktualizace na jejich počítačích či mobilních telefonech. České republice by podle Kotena prospělo, kdyby bezpečnostní infrastrukturu důrazněji chránila před vlivy zvenčí, před vlivy třetích firem.

Koten podle svých vlastních slov nechápe, proč NÚKIB varoval před firmou Huawei, ale nevaroval před tím, že po jedné z aktualizací zařízení od firmy Apple lze proniknout do telefonů od této firmy a využívat tak např. kameru těchto telefonů.

Rakousko jako pomocník Ruska

Moravec poté přehodil tematickou výhybku. Věnoval se Rakousku. „Rakousko jako průtokový ohřívač západních informací plynoucích do Ruska,“ začal Moravec téma s tím, že takovou pověst dnes Rakousko má u svých západních partnerů.

Moravec jedním dechem dodal, že ruská strana pomáhala financovat také francouzskou političku Marine Le Penovou a o podpoře od ruských firem jednal v minulosti také současný italský ministr vnitra Matteo Salvini.

Dienstbierovi se zdá zajímavé, že o peníze z Ruska stojí především krajně pravicové strany. Osobně by si uměl přesvědčit velmi tvrdá pravidla pro financování stran v Česku, aby se vyhnuly skandálu, jaký zasáhl rakouského Heinze-Christiana Stracheho. Projevil však důvěru v české bezpečností služby. „Čučkaři jsou tady jiní. Třeba autoři různých výroků,“ řekl k tomu Dienstbier. „Třeba ti, kteří používají slovo ‚čučkaři‘?“ zeptal se Moravec. „Například,“ přikývl Dienstbier.

Vymazal doplnil, že tvrdý zákon nevyřeší všechno. „Je třeba investovat i do kritického myšlení a do vzdělání a spolehnout se na to, že se pak lidé nenechají zblbnout úplně čímkoliv,“ poznamenal host.

Moravec se poté obrátil na Kotena. „Dá se říci, že ty krajně pravicové strany jsou vašimi partnery?“ zeptal se.

„Já bych je nenazval krajně pravicovými stranami. Ta skutečnost, že si to video nahrál někdo účelově a nešel s tím hned ven, počkal s tím dva roky a zveřejnil ho týden před evropskými volbami, tak to o něčem svědčí,“ upozornil Koten.

Uznal, že to, co se stalo v Rakousku je hrozně špatně, ale jedním dechem dodal, že by větší kontrole měly být podrobeny i neziskové organizace, které nejsou politicky neutrální.

Jako členové EU jsme svobodnější, upozornil Dienstbier

Po chvíli zmínil i Evropskou unii, jež nás prý nutí přijímat až 61 procent legislativy, která není čistě česká. Právě kvůli tomu prý SPD usiluje o Evropu svobodných národů, které spolu spolupracují tam, kde o to stojí.

Dienstbier konstatoval, že jsme svobodní právě jako členové EU a máme vliv na to, co se v Evropě děje.

„Jestli bych na to mohl reagovat, tak my jsme mnohem svobodnější jako členové EU. Já nevím, jestli si někdo dovede představit, jak by jinak vypadalo třeba vyjednávání s prezidentem (Donaldem) Trumpem,“ dal příklad senátor.

Moravec poté ještě jednou změnil téma. Věnoval se připravované nové politické straně Václava Klause mladšího. Divákům představil průzkum společnosti Kantar, podle nějž zhruba každý pátý respondent vítá skutečnost, že se Klaus mladší chystá založit novou stranu. Jde zpravidla o voliče SPD a ODS. Oceňují na Klausovi např. to, že se vyjadřuje přímo.

Proti nové straně Klause mladšího se vymezují především voliči TOP 09, STAN či ČSSD. Velmi často prý při své kritice zmiňují Václava Klause staršího a jeho privatizaci či jeho amnestii.

Koten prý nemá obavy z jejího vzniku. Už teď se podle člena SPD stává, že ostatní politici kopírují témata SPD. Hnutí Svoboda a přímá demokracie přišlo s heslem, že Česká republika je na prvním místě. Posléze přišel premiér Andrej Babiš s předvolebním heslem, že ochrání Česko tvrdě a nekompromisně, čímž podle Kotena předseda vlády v podstatě okopíroval heslo SPD.

Člen Okamurova hnutí také před kamerami prohlašoval, že není žádným extremistou, i když hnutí, jehož je členem, takové nálepky občas dostává. „My neházíme do koše květiny, které někdo položí na památku“ dal příklad. Poukázal tak na incident, při němž aktivista Otakar van Gemund vyhodil do koše věnec květin, který u příležitosti oslav svátku 17. listopadu položil na Národní třídě Tomio Okamura.

