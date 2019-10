Moravec vyčinil ministrovi, že na dálnici nedostal občerstvení. A ještě lustrovat mě chcete, divil se

Do druhé hodiny Otázek Václava Moravce zavítali ministr dopravy za hnutí ANO Vladimír Kremlík, hejtman Martin Půta (SLK) a pirátský poslanec Ondřej Polanský. Kremlík se dušoval, že nechce být ministrem s nejdéle budovanými stavbami a s nejdražšími stavbami. Moravec ministrovi vynadal, že mu nedodal občerstvení. A ještě by ho snad chtěl lustrovat...

Kremlík se hned na začátku pořadu omlouval řidičům kvůli dálnici D1. „Já bych se chtěl všem řidičům omluvit a poprosit je o trpělivost. My tu dálnici opravit musíme,“ pravil ministr.

Půta okamžitě doplnil, že stát v případě modernizace D1 promeškal dobrou příležitost zásadně zlepšit její parametry. Místo toho se dálnice vrací v podstatě jen do původního stavu. Hejtman Libereckého kraje doplnil, že v létě cestoval z dovolené 1300 km autem od Jadranu. „A nejhorší byla ta část z Brna do Prahy,“ prozradil bez obalu. My tady teď sklízíme plod špatného rozhodnutí z minulosti, protože když se uvažovalo o modernizaci D1, tak zaznívaly i názory, že by se D1 neměla modernizovat dřív, než bude hotové alternativní dálniční spojení,“ upozornil Půta s odkazem na dodnes nedokončenou dálnici, která by spojila sever Čech s Moravou.

Moravec doplnil, že i on jel v létě od Jadranu, na dálnici mezi Prahou a Brnem stál dlouhé hodiny a za teplého počasí nedostal ani vodu, kterou Vladimír Kremlík sliboval řidičům. „Já jsem stál v koloně a vy jste mě neobčerstvil, pane ministře,“ vyčinil Moravec členovi vlády.

Kremlík oponoval, že Moravec mohl zavolat na Ředitelství silnic a dálnic. Pak by k němu mohlo přijet vozidlo ŘSD, které by mu vodu možná i dodalo. Zdůraznil však také, že pracovníci ŘSD se zaměřovali především na pomoc rodinám s dětmi. „Takže kdybych zavolal, tak mě ještě budete lustrovat, jestli jsem rodina s dětmi?“ kroutil hlavou Moravec. „Nikdo vás lustrovat nebude,“ vysvětloval okamžitě Kremlík.

Ministr se bránil, že modernizaci D1 brzdí obstrukce, které modernizaci navíc notně prodražují. Kremlík však jedním dechem dodal, že se snaží situaci zlepšit. „Já nechci protahovat stavby. Já, pane Moravče, nechci být rekordmanem, pokud jde o délku staveb, ani pokud jde o cenu staveb,“ sliboval Kremlík před diváky.

Pirátský poslanec konstatoval, že stát nedokáže dlouhodobě efektivně plánovat přípravu a realizaci infrastrukturních staveb. což je problém. Připomněl také, že hnutí ANO premiéra Andreje Babiše vede resort dopravy už 6 let, takže tu byl prostor na zrychlení infrastrukturních staveb i na plánování staveb, ale prostor těchto šesti let nebyl adekvátně využit.

Kremlík se bránil, že se snaží situaci zlepšit, např. tím, že konečně zrealizuje projekty, u kterých bude státní sektor spolupracovat se sektorem soukromým v tzv. PPP projektech. „V roce 2020 konečně zahájíme první PPP projekt,“ sliboval minstr s tím, že půjde o projekt u Českých Budějovic. V PPP projektech vidí jednu z cest, jak získat další zdroje na rozvoj infrastruktury.

Půta ministrovi doporučoval, aby do rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury šlo více peněz z daní, které se vyberou u pohonných hmot. Většina z těchto peněz jde obecně do státního rozpočtu, do SFDI jde jen zlomek této částky, přibližně desetina.

Kremlík zdůraznil, že realizace infrastrukturních projektů se může zásadně zlepšit až poté, co se ŘSD transformuje na akciovou společnost. Moravec mu připomněl, že tuto větu slýchá od ministrů dopravy za hnutí ANO už 6 let. Má prý také vizi, jak propojit jednotlivá krajská města mezi sebou, protože tu chybí jejich odpovídající dopravní propojení.

Když se pořad chýlil k závěru, Moravec otevřel ještě jedno téma – téma výběru mýta v České republice a téma sporů o výběr tohoto mýta mezi firmami Kapsch a CzechToll/SkyToll. Konsorcium CzechToll/SkyToll vyhrálo tendr a podle ministra se k 1. prosinci 2019 spustí satelitní systém na výběr mýta.

