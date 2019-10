Most Karla Gotta? Na pražském magistrátě se hromadí návrhy, jak uctít hudební legendu

Anketa Vadilo vám, že Karel Gott podepsal tzv. Antichartu? Vadilo 10% Nevadilo 90% hlasovalo: 11176 lidí informoval pro server iDNES.cz náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN). Hlubuček dodal, že jde zatím o první návrhy, výběr prý ještě nějaký čas potrvá.

I sám Hlubuček má návrh, jak by Praha mohla zesnulého umělce poctít. „Mohlo by také vzniknout něco, co by bylo spojené s tvorbou Karla Gotta. V úvahu by mohla připadat zpívající fontána, která by prezentovala jeho tvorbu a umístěna by mohla být u Žofína,“ Tento záměr prý nyní chce projednat s Pražskou vodohospodářskou společností a Pražskými vodovody a kanalizací, které má v gesci.

To, že Praha po Gottovi hodlá nějaké místo pojmenovat, řekl pirátský primátor Zdeněk Hřib serveru iDNES.cz již včera. „Vyjadřuji upřímnou soustrast celé jeho rodině. Praha oceňuje Mistrův mimořádný přínos kultuře. Pověřím místopisnou komisi k vytipování důstojného místa na území hlavního města, které bude do budoucna vzpomínat jeho jméno,“ uvedl.

Iniciativu přebrala i Praha 5. Ta už dokonce našla i konkrétní místa, která chce pojmenovat po Gottovi. „Koaliční partneři se na nich dnes shodli. V této chvíli zvažujeme pojmenování nové ulice či náměstí v plánovaném projektu Smíchov City,“ uvedla starostka Prahy 5 Renáta Zajíčková (za ODS).

Ve hře je také výstavba nového multifunkčního sálu, který Praze 5 stále chybí a mohl by nést umělcovo jméno. Vhodným místem by byl objekt v parku Sacré Coeur, na který již má Praha 5 zpracovanou objemovou studii, dodala Zajíčková.

Někteří lidé by však upřednostnili, kdyby se po zpěvákovi přejmenovalo i ruzyňské letiště, které v současnosti nese jméno po prvním českém prezidentovi Václavu Havlovi. Za tímto účelem se má chystat i petice.

Veřejné rozloučení se zpěvákem Karlem Gottem, který zemřel v úterý před půlnocí, se bude konat v pátek 11. října v pražském Paláci Žofín od 8 do 22 hodin. Informovala o tom ve čtvrtek Gottova manželka Ivana. Upřesnila též, že si přeje pohřeb se státními poctami, nikoliv státní pohřeb, který během včerejšího dne schválila vláda. Zádušní mše se pak bude sloužit v sobotu 12. října v katedrále svatého Víta a bude jen pro pozvané. Na den zádušní mše bude rovněž vyhlášen i státní smutek.

