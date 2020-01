Motýle, smáli se Babišovi. Takto jim to na konci roku vrátil

Bujaré oslavy nástupu nového roku utichly. Zástupci české politické scény je slavili různými způsoby. Například premiér Andrej Babiš (ANO) si je odjel užít s manželkou do rakouských Alp, odkud nezapomněl vše náležitě zdokumentovat. Předseda Pirátské strany Ivan Bartoš se vydal se svou ženou do Plzně, kde navštívili s dcerou Techmanii. Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová manželovi emotivně děkovala za podporu, píše Blesk.cz.

Krátce před Silvestrem premiér Babiš na svém facebookovém profilu avizoval, že, „do konce roku ode mě máte klid“. Nakonec své příznivce nenapínal dlouho a zveřejnil fotografii se svou manželkou Monikou a dětmi Vivien a Frederikem. „Miluju motýle ♥ Veselého Silvestra vám všem,“ vzkázal předseda vlády.

Svým příspěvkem se vracel k svému letošnímu projevu na schůzi Česko-německé obchodní a průmyslové komory, kde uvedl: „My v Čechách máme rádi přírodu. My chceme. My máme obrovský program na vodu. My chceme zasadit deset milionů listnáčů. Kůrovec nám žere lesy. My chceme znovu motýle!“