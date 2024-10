Mudrují, kdy se Rusové vyčerpají. A Zelenskyj dále žádá a vyzývá

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že nadcházející jednání se spojenci Ukrajiny v Německu bude klíčové. Zelenskyj se chystá požádat spojence o další zdroje, které by pomohly zvrátit průběh války na Ukrajině. Podle serveru Kyiv Independent se Zelenskyj Západu mimo jiné chystá připomenout, že ani ruské zdroje nejsou nevyčerpatelné.

„Západní a ukrajinští analytici očekávají, že Moskva bude mít ve druhé polovině roku 2025 potíže s prováděním dalších vysoce ztrátových útočných operací. Odborníci tvrdí, že Moskva stále více začíná stahovat starší a méně příznivé modely – což je známka toho, že by se mohla blížit ke dnu zásob. Ale zatím je čas stále na straně Ruska,“ uvedl server Kyiv Independent.

Ukrajinský prezident prý hodlá dál tlačit na své partnery, aby mu konečně umožnili používat západní zbraně v hloubi Ruska.

„Ukrajina potřebuje posílit své pozice v první linii, abychom mohli zvýšit tlak na Rusko v zájmu spravedlivé a skutečné diplomacie,“ řekl Zelenskyj na tiskové konferenci 3. října během návštěvy nově jmenovaného generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Kyjevě. „Proto potřebujeme dostatečné množství a kvalitu zbraní dlouhého doletu, jejichž poskytování podle mého názoru naši partneři oddalují,“ dodal.

Ukrajina bude vždy mít k dispozici méně lidských sil a menší průmyslové kapacity než Rusové. Jedinou reálnou možností je přerušit Rusům zásobovací trasy a zničit některé sklady a podniky a pak postupně vytlačit Rusy ze svého území.

„Očekávám, že Rusko zažije na konci roku 2025 a zejména v roce 2026 vážný nedostatek, za předpokladu, že válka potrvá tak dlouho,“ řekl John Hardie, zástupce ředitele programu Rusko ve washingtonském think-tanku Foundation for Defense of Democracies (FDD).

Washingtonský Institut pro studium války (ISW) upozornil, že ruské síly údajně ztratily v Pokrovském kraji od zahájení ofenzivní operace na dobytí Avdijivky a během zesílených ruských útočných operací v západní Doněcké oblasti letos v létě nejméně pět divizí obrněných vozidel a tanků.

„Uživatel X uvedl, že ruské síly při útočných operacích ztratily celkem 539 tanků (zhruba jedna a půl divize ruských tanků) a 1020 bojových vozidel pěchoty (vozidla zhruba čtyř až pěti mechanizovaných pěších divizí). … Hodnocení uživatele X založené na vizuálně potvrzených ztrátách vozidel je pravděpodobně konzervativní vzhledem k tomu, že ne všechny ztráty ruských vozidel jsou vizuálně zdokumentovány. Skutečný počet ztrát ruských vozidel v oblasti Pokrovska je pravděpodobně vyšší, než se uvádí,“ uvedl institut.

