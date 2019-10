Můj Havel, ne váš! Dagmar Havlová a pozdvižení kolem poplatků: Takto to je

Fotografie z listopadu 1989 nebo „sonda do fungování samizdatu“. Tyto historické dokumenty jsou majetkem Knihovny Václava Havla. V úterních Událostech Světlana Witowská nadšeně informovala, že při příležitosti třicátého výročí dostanou „regionální vystavovatelé“ možnost užívat depozitář KVH zdarma. Jenže v reportáži se ukázalo, že to „zdarma“ je značně problematické.

Knihovna Václava Havla zapůjčuje své dokumenty neziskovým institucím. Její zaměstnanec Pavel Hájek ukázal reportérům ČT výstavu „Hele, Havel“, kterou Knihovna na listopadové výročí zapůjčuje do Písku.

V Opavě je zase série fotografií Miloše Fikejze Záblesky svobody, znázorňující konec osmdesátých let, s titulním obrázkem plakátu „Havel na Hrad“ a heslem „Pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí“. „Jsou tady unikátní fotografie z toho vznikajícího svobodného ducha,“ liboval si Petr Rotrekl, který v Opavě vede festival Bezručova Opava.

Pokud by měl někdo další zájem o zapůjčení výstavy z Knihovny Václava Havla, má podle Pavla Hájka dvě možnosti. Buď si zapůjčit výstavu jako celek, anebo její data.

Celá věc má ale háček. „Materiály jsou k dispozici zdarma. Je ale třeba dodržet obsah, na který je uzavřena licence,“ vysvětloval redaktor České televize.

Václav Havel na trůně – součást výstavy na klíč z KVH. Screen: Vysílání ČT

A na to narazili právě v Opavě. Vedoucí Památníku Petra Bezruče Monika Szturcová do kamery zalitovala: „Na výstavě jsme chtěli mít taky citáty. Mezi jinými slavný citát ‚Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí‘. Ale bohužel ta finanční částka za tyto citáty byla tak velká, že jsme si ji nemohli dovolit zaplatit.“

Z Knihovny Václava Havla je totiž možné zdarma dostat pouze to, co je zařazeno do výstav, cokoliv dalšího mají i neziskové organizace zpoplatněno.

Na stránkách Knihovny Václava Havla jsou přitom výstavy nabízeny s tvrzením, že jsou k dispozici bezplatně.

Na vysvětlenou Česká televize ocitovala z prohlášení, které k věci vydala držitelka autorských práv Dagmar Havlová společně s literární agenturou DILIA: „Ve společnosti existuje totiž dojem, že díla Václava Havla jsou statkem veřejným, i z důvodu jeho politických funkcí, což není pochopitelně pravda.“

V prohlášení bylo dále uvedeno, že bezplatně je uděleno přibližně padesát procent licencí na užití díla Václava Havla a mezi těchto padesát procent patří zejména zveřejnění Havlových esejů v univerzitních časopisech. Ostatní musí za užití Havlova díla, včetně citátů z jeho projevů, zaplatit.