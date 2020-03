Museli jsme, byl by chaos, odhalil Hamáček mrazivá jednání o zákazech. Chcete je zrušit? Hrozí nám toto

„Protože jsem v epicentru dění, nemohu souhlasit s názorem, že postupujeme nahodile. Může to vypadat, že opatření strašně rychle utahujeme a velmi rychle měníme, co jsme odsouhlasili. Ale ono to samozřejmě má reálný základ. Celá filosofie reakce na pandemii je v tom co nejrychleji nasadit bariéry. To znamená znemožnit lidem se mezi sebou stýkat, respektive omezit mezilidský kontakt. Protože, když na to není lék, je to jediná šance, jak minimalizovat přenosy,“ poznamenal v reakci na současný vývoj Hamáček.

Opatření však dle jeho slov musí být taková, aby to lidé pochopili. „Vzpomněl jsem si, když jsem 2. března vystoupil s tím, že bych chtěl zavést nouzový stav. Tehdy si všichni klepali na čelo a někteří politici – nebudu jmenovat – mě kritizovali za to, že na třech nakažených se nouzový stav nevyhlašuje. Já měl samozřejmě analýzy a projekce, jak to může pokračovat. Ale byl jsem v situaci, kdy jsem těžko mohl lidem říct: Ale za 14 dní tu bude 400 nakažených. Z mého pohledu je to o tom, co je společnost ochotna akceptovat a s čím se ztotožnit,“ uvedl s tím, že dnes podle jeho slov současná opatření lidé akceptují.

„Rozhodně jsme v půlce ledna nemohli vyhlásit celostátní karanténu či nouzový stav, to by nikdo nepochopil. Vláda by pravděpodobně čelila hlasování o nedůvěře. Trošku to přeháním, ale reakce veřejnosti i politické scény by tehdy nejspíš taková byla. Co se týče nákupu prostředků, dobře, tam si myslím, že problém je. A velký,“ dodal.

Když se však pak v rozhovoru vrátil k restrikcím, poznamenal, že jej překvapily dotazy na to, jaké budou tresty. „Celá moje snaha je vysvětlit lidem, že přece nepotřebují sankce a nad sebou policajty. Že prostě musí pochopit, že jde o životy. A že ti, kterých se sleze 20 v parku a pijí pivo, mohou umřít, nebo mohou neúmyslně někoho zabít. A jestli toto na ty lidi neplatí, neplatí na ně už nic. I kdybychom jim vyhrožovali pětadvaceti lety v kriminále,“ poznamenal. A zároveň zdůvodnil, proč vláda přistoupila k uzavření obchodních center v noci – obávala se ranního a dopoledního chaosu v případě, že by se obchodní domy vyklízely za přítomnosti policie.

„My nejsme blázni, abychom si užívali, že tady panuje nějaký výjimečný stav. Má to spoustu rizik, pokud by to trvalo déle, i psychologických. A tak dále. Prostě nikdo nechce držet zemi v nouzovém stavu. Na druhé straně pravda je, že odvolat ta opatření má smysl až v situaci, kdy se ukáže, že je epidemie na ústupu, respektive je šance ji vymýtit. Nemá smysl to odvolat tehdy, kdy nám bude přibývat případů a poroste promořenost populace. To bychom akorát spadli na italskou skluzavku,“ uzavřel Hamáček.