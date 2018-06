Musíme napravit naše přešlapy, to by z opozice nešlo, vysvětloval Zimola vstup ČSSD do vlády

Dnů, které zbývají sociální demokracii na hlasování o vstupu do vlády, pomalu, ale jistě ubývá. Jak to vypadá s poměrem a jakou pozici si případně sociální demokracie vedle silnějšího hnutí ANO vyjednala? V pondělním pořadu Interview na ČT24 odpovídal nejen na tyto otázky statutární místopředseda ČSSD Jiří Zimola.

Vnitrostranické referendum o vstupu ČSSD do vlády skončí 14. června a 15. by pak měl být znám hlasovací výsledek. „Z výstupů, které unikají z Lidového domu jsem přesvědčen, že to skončí asi tak, že většina našich členů rozhodne spíše pro vstup do vlády,“ míní Zimola, který následně připomněl, že bývalý prezident Klaus označil v neděli referendum jako politickou neodpovědnost, či za zbabělost vedení sociální demokracie.

„Já ale naopak věřím, a jsem pyšný na to, že tím naše strana naopak ukázala, že je možné zapojit do aktivního rozhodování o její budoucnosti celou členskou základnu,“ trval si na svém s tím, že toto je do budoucna správná cesta, jak by se měli vedoucí představitelé politických stran chovat, aby byli v souladu s rozhodnutím své členské základny. „Určitě budeme referendum používat častějí při různých zásadních rozhodováních,“ dodal.

Dále poznamenal, že sociální demokracie se za poslední dobu lidem velmi odcizila a jeho cílem je, aby lidi nyní přesvědčila, proč je dobré jí tu mít a proč by jí měli volit. Poté se přesunul k tomu, jak by měl být podle něj dodržován závazek, že ČSSD nebude hnutí ANO přehlasovávat s komunisty a s SPD. „Mělo by zrátka platit politicky korektní prohlášení, že partneři si dávají své ano na čtyřletý mandát a v jeho průběhu by se měli informovat a klidně si i kriticky pohovořit, či pohádat se o některých politických záměrech,“ uvedl s tím, že to by však mělo být veřejnosti skryto a neměla by se projeevit jakákoliv snaha svého koaličního partnera obelhávat.

Mgr. Jiří Zimola ČSSD



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté připomněl, že by však mohlo hrozit i odstoupení od koaliční smlouvy v případě prvoinstančího odsouzení tresně stíhaného člena vlády. „Naši ministři se v tomto případě zavázali, že by podali demisi do rukou předsedy vlády a ten se zavázal, že do několika dnů by tuto věc pak řešil podáním demise celé vlády,“ vysvětlil a zmínil, že tato definice se netýká pouze trestně stíhaného, ale i toho, že pokud nedojde ke shodě v dohadovacím řízení, ať už k jakékoli záležitosti, také nastoupí tyto mechanismy.

Deník Právo nedávno informoval o tom, že do vysoké politiky se mají vracet také Zdeněk Hašek a Michal Škromach. „Já tedy doufám, že nejen oni, oba ve svých funkcích prokázali, že jsou socálními demokraty a umí věci řešit,“ řekl s tím, že je velmi rád, že se nabízejí k pomoci.

Co by mohlo pomoci vynést sociální demokracii výš jak na sedm procent je podle něj zaručeně účast na budoucí vládě. „To je naše jediná šance, jak se rehabilitovat a napravit naše předchozí přešlapy,“ míní Zimola s tím, že sednout si do opozičních lavic a jen kritizovat by dobré nebylo. Co se týká názoru Zemana ke vznikající vládě, na té prý nevidí vůbec nic špatného. „Zeman byl, je a jistě bude levicovým politikem. Podporuje nás, i vznik této vlády,“ uzavřel s tím, že by byl moc rád, kdyby sociální demokraté dosáhli takových výsledků, jakých Zeman dosáhl v roce 1998, nebo jako všemi lidmi volený prezident.

Psali jsme: Nedávejte výsledky referenda do novin, žádá Hamáček straníky. Moc ho neposlouchají, zde jsou jsou průběžné výsledky z ČSSD Vypadá to zatím dobře, většina ČSSD prý chce do vlády. Ale jeden velký zastánce odpadl, když viděl návrhy jmen na ministry Miroslav Poche promluvil do novin: Toto jsou mé názory, ne to, co se píše Zavítal jsem domů do jižních Čech a tam mi to vpálili natvrdo. Zimola se u Soukupa mimořádně upřímně rozpovídal o současném stavu ČSSD

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab