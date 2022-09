Musíme změnit vnitřní poměry v Rusku, nabádá sociolog Gabal. Nástroje na to jsou

Sociolog a aktivista Petr Hampl varuje, že bychom místo radosti měli z ruského debaklu na Ukrajině pociťovat spíše strach. Rusko by podle něj mohlo válku kvůli tlaku na Kreml eskalovat a umírat by mohli civilisté v důsledku toho možná i v dalších evropských zemích. Odlišný pohled nasdílel na současnou situaci také sociolog Ivan Gabal, jenž ukázal, že jsou v dosahu i naše jaderné elektrárny, a „dojde-li na lámání chleba, nebude Kreml váhat ani s krajními prostředky“. Máme se prý vývoj v Rusku pokusit ovlivnit za pomoci vysílání médií.

Bez „vlastní cílevědomé politiky k Rusku i dovnitř Ruska“ se tak máme podle něj bát i v době, kdy Kreml „plní koncentrační tábory, unáší a násilím asimiluje statisíce dětí, zabíjí své kritiky i zběhlé kolaboranty, ba dokonce možná finguje atentáty na vlastní propagandisty. Opakované ‚nehody‘ neposlušných manažerů strategických firem už ani nevyšetřuje.“



Neshody, jak přesně přistupovat k Rusku, se měly ukázat při debatách EU o vízech pro ruské občany a argument pro „vměšování se do ruských záležitostí“ je prý prostý. „Jde o naši bezpečnost v dlouhodobé perspektivě,“ ukazuje ve svém komentáři na serveru SeznamZprávy.cz s podotknutím, že „byť přímo neválčíme, vidíme na tektonice energetického vývoje, jak moc naše prosperita závisí na předpokladu stabilní bezpečnosti“.

„Pokud nedokážeme posunout ruské poměry k dlouhodobě udržitelnému respektu k mezinárodnímu právu, nemůžeme bezpečně zajišťovat ani naši vlastní produkci elektřiny jadernými kapacitami. Ty totiž jsou a patrně ještě dlouho budou v dosahu ruských iskanderů rozmístěných v Kaliningradu. Tohle je jasný a nevyhnutelný závěr z pozorování ruského způsobu válčení na Ukrajině a chování v tamních jaderných elektrárnách. K nám by se dnešní Rusko nechovalo jinak. Dojde-li na lámání chleba, nebude váhat ani s krajními prostředky,“ varuje.



Řešení má podle Gabala spočívat pouze ve změně vnitřních poměrů v Rusku. „Jakkoli vojenský neúspěch na Ukrajině Putina zřejmě oslabuje již dnes,“ podotýká.



Měli bychom si prý položit otázku, kdo však dostane do rukou ruský jaderný arzenál, pokud Putin v důsledku vojenského neúspěchu padne, anebo pokud se Rusko dokonce začne rozpadat. „Opravdu nepotřebujeme tento potenciálně velmi rizikový vývoj ovlivňovat?“ ptá se.



Ukazuje, že mnoho Rusů agresi na Ukrajině nepodporuje a ruská společnost prokazatelně není v podpoře války homogenní a odmítání pokračování války lze slyšet i od některých politiků, zatímco se země potýká s dopady sankcí a mladí Rusové mají strach, že je Kreml povolá do zbraně, jelikož prý totiž „nemůže prohrát“.

Navíc má být ve vzduchu podle Gabala hrozba i přímo pro nás. „Nikoli Polsko nebo Maďarsko, ale právě Česko patří k zemím, které by Kreml obzvláště rád pokořil,“ poukázal postoj Ruska k naší republice, která již před válkou na Ukrajině byla Kremlem označena za nepřítele Ruska.



A jak ovlivnit dění v Rusku? Gabal navrhuje zahájit přímou komunikaci s Rusy v Rusku například s využitím kapacit Českého rozhlasu a České televize či pomocí jiných evropských stanic. Zmínil i britskou veřejnoprávní BBC.



„Původem české vysílání v ruštině do Ruska by byl průlom. Průlom nejen do naší chronické snahy stahovat kalhoty daleko před brodem. Především průlom do ruské mediální nepřátelské masáže,“ zmínil Gabal a naznačil, že by se věci mohla ujmout přímo naše veřejnoprávní média.



Strach z toho, co chystá Kreml kvůli tomu, že na Ukrajině zažívá od startu války už několikátý vojenský debakl a neustále se kvůli neúspěchům ruské armády ztenčují plány Ruska na územní zisky, přičemž nyní není v silách Ruska při pokračování současného stavu bez využití mobilizace či eskalace za pomoci zbraní hromadného ničení ani brzké obsazení celého Donbasu, má také sociolog a aktivista Petr Hampl. Podle něj bychom se měli bát následků z ruského vojenského neúspěchu a úprku na mnoha místech fronty.

Podle Hampla se z možné hrozby Putinova pádu „radují blázni“ a z toho, že v Rusku Putinova administrativa čelí kritice, mohou mít radost jen hlupáci, kteří „netuší, o čem je řeč“.



„Nezdá se totiž, že by někdo zpochybňoval základní tezi, že vítězství na Ukrajině je pro Rusko otázkou života a smrti. Ostatně i kdyby někdo dříve pochyboval, nebude pochybovat po posledních hodinách, kdy v opojení vítězstvím u Charkova se západní politici a intelektuálové předhánějí v tom, jak tvrdé a nemilosrdné podmínky uloží poraženému Rusku,“ poukázal.



Putin a jeho spolupracovníci jsou podle Hampla tvrdě kritizováni za to, že „nenasadili dost velkou armádu, nepoužili dost těžké zbraně a nepostupují dost ničivě“.



„Válka bude eskalovat, bude umírat víc civilistů. Zatím na Ukrajině, ale možná i v dalších evropských zemích,“ upozornil na to, že by Rusko mohlo chtít konflikt kvůli vnitřnímu napětí značně eskalovat.

