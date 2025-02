Musk a Trump v jednom rozhovoru. Odhalili hodně

V exkluzivním rozhovoru pro Fox News se americký prezident Donald Trump a miliardář Elon Musk otevřeně bavili o své spolupráci, ekonomických reformách, technologickém pokroku a budoucnosti USA.

Musk je podle Trumpa tím správným mužem, který se postará o zefektivnění státní správy. „Podívejte, vláda utrácí peníze jako divá. My to musíme zastavit. Elon je ten správný člověk, protože rozumí efektivitě. Když vidím, jak dokázal snížit náklady ve SpaceX nebo Tesle, říkám si – proč bychom něco takového neudělali i ve vládě?“ vysvětlil Trump, proč s Muskem navázal spolupráci.

Musk souhlasil a dodal: „V podnikání platí jednoduché pravidlo: pokud nejste efektivní, zkrachujete. Vláda ale nemůže zkrachovat – může jen nechat daňové poplatníky platit účet. To musíme změnit. A pokud máme v Americe skutečně konkurovat Číně, musíme začít inovovat i na úrovni státní správy,“ má jasno Musk.

Prezident Trump následně o Muskovi mluvil v superlativech jako o správné osobě, která pomůže dostat ekonomiku zase na světový vrchol. „Elon přináší revoluční nápady. Když jsem viděl, co udělal s Twitterem, pochopil jsem, že on dokáže modernizovat jakýkoli systém. A já chci, aby nám pomohl dostat ekonomiku zpět na vrchol,“ uvedl Trump.

Trump s úsměvem dodal: „Hledal jsem někoho chytřejšího než Elona, ale nenašel jsem. On ví, jak dát věci do pohybu, a to je přesně to, co tahle země potřebuje. A co je důležité, je ochoten bojovat za svobodu slova a podnikání,“ přidal Trump komplimenty.

Otázka svobody slova byla podle Muska jednou z klíčových oblastí, proč podpořil Donalda Trumpa. „Podle mě je klíčové, aby měli lidé možnost říkat, co si myslí, a nebáli se, že budou cenzurováni. Trump to chápe, a proto s ním sdílím tuto vizi. Amerika musí být zemí inovací a otevřené diskuse,“ řekl Musk.

Jedním z témat rozhovoru byla také budoucnost digitální ekonomiky a umělé inteligence. „Pokud budeme AI řídit špatně, může to být katastrofa. Chceme systém, který slouží lidem, ne je ovládá. To je velké riziko, které musíme vzít vážně,“ vysvětloval Musk.

To je vize, která se líbí i Donaldu Trumpovi. „Nechceme, aby stroje přebíraly práci Američanům. AI by měla být nástrojem, ne náhradou. A Elon mi slíbil, že to tak bude – tak doufám, že dodrží slovo,“ zasmál se Trump.

„Nemám ve zvyku porušovat sliby, pane prezidente. A pokud AI bude správně řízena, může Americe pomoci k dalšímu ekonomickému růstu. Například ve zdravotnictví, dopravě nebo vzdělávání může být obrovským přínosem,“ ubezpečil Musk.

Musk také nadšeně hovořil o plánech SpaceX a americkém vesmírném průzkmu. „Chceme dostat člověka na Mars během příští dekády. Pokud Amerika neinvestuje do vesmírného programu, udělá to někdo jiný. A já chci, aby Amerika byla první,“ prohlásil suverénně Musk.

Trump k tomu dodal: „Podpořil jsem vesmírné programy už během svého prezidentství a vím, že je to klíčové pro budoucnost. Elon tam dělá skvělou práci a já budu prvním prezidentem, který poletí na Mars, pokud mě pozve,“ zasnil se Trump.

Oba muži dali jasně najevo, že je spojuje společná vize efektivní vlády, silné ekonomiky a technologického pokroku. „Podívejte, my dva jsme na stejné vlně. A Amerika bude znovu skvělá, tím si buďte jistí,“ zakončil Trump rozhovor.