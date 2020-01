Muži jsou Židé dneška, panuje k nim nenávist. Ekonom Pikora promluvil, brutálně naložil feministkám, za příklad dal manželku Šichtařovou

„Pozoruji, jak ve společnosti roste nenávist. Podobně jako dřív panovala v některých zemích neurčitá nenávist vůči Židům či černochům, dnes panuje nenávist vůči mužům. Už tuto agendu netlačí jen feministky, ale mnohdy i mužští progresivisté. Přesvědčil mě o tom minulý týden bývalý americký prezident Barack Obama. Podle BBC v Singapuru prohlásil, že ženy nejsou dokonalé, ale jsou nesporně lepší než muži. Nechápu. Tohle snad není sexismus naruby? V čem mají být lepší? To se dá zevšeobecnit?“ kroutil hlavou Pikora v textu uveřejněném na serveru Reflex.cz.

Napadlo ho, že těmito slovy možná Obama plánuje dostat do role prezidentky svou ženu Michelle Obamovou. Zdůraznil však, že tlačit ženu do prezidentské funkce jen poroto, že to je žena, je nesmysl. Za každého člověka, politiky nevyjímaje, mají mluvit jeho činy, nikoli jeho pohlaví. Tak to alespoň vidí ekonom, který podotkl, že kdyby kdokoli napsal, že politici-muži jsou lepší než političky-ženy, hned by dostal pár slovních ran.

Pokud se ženy prosadí např. v politické straně a kupříkladu ve volebním klání o křesla poslanců porazí muže, ekonom nemá nic proti tomu, aby se politice věnovaly a podílely se na tvorbě zákonů. Ale podle studie Women, Peace and Security Index se mají ženy nejlépe v Norsku. Pikora o tom však pochybuje.

„Musím říct, že indexu nevěřím. Když vezmu v úvahu dnes už široce známý fakt, jak Norsko krade rodičům děti, nezdá se mi postavení žen v Norsku zase až tak suverénní a bezpečné. Ostatně tuhle věc už opakovaně potvrdil i Evropský soud ve Štrasburku a paní Michaláková by mohla vyprávět,“ podotkl Pikora.

Přijde mu také zvláštní, že feministky prosazují více žen v politice, třeba i s pomocí kvót, ale když slyší, že by do politiky mohla vstoupit manželka Vladimíra Pikory Markéta Šichtařová, vyletí často tyto dámy podobně jako „čertík z krabičky“.

Ekonom dále zdůraznil, že i feministky by měly vědět, že i ženy v domácnosti se pořádně nadřou a rozhodně nevykonávají podřadnou práci, tím, že pečují o rodinný krb, když je manžel v zaměstnání.

„Feministky podle mě podceňují roli ženy v domácnosti. Být v domácnosti neznamená být zbytečná. Sdružení Rodinný svaz ČR zjistilo, že pokud by rodič dostával za přípravu jídla, úklid nebo péči o dítě stejné peníze jako najatá vychovatelka nebo kuchařka, přišel by si za dvacet pracovních dní na 51 tisíc korun. To vzhledem k průměrné mzdě v zemi není málo. Podle této statistiky chápáno, pokud muž pracuje za průměrnou mzdu a žena se doma stará o rodinu, má žena pro rodinu větší finanční přínos než muž!“ zdůraznil Pikora.

Psali jsme: Ekologie, ekologie... Ale za kolik? 675 mld. s jádrem, přes 2 biliony bez. Vystavený účet od ekonoma Pikory Zásadní změny ve veřejnoprávních médiích. Jestli je udělá Johnson v BBC, další budou následovat Pikora k brexitu: Malá skupinka liberálů vytvořila dojem, že je jich hodně a mají pravdu. Konzervativci zatím seděli doma a čekali na volby Roboti jako pracovní síla? Už i v hampejzech v Praze. Ale také samota a deprese, ekonom Pikora vyslal varování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.