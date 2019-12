My nesmíme ani naznačovat! Babišův audit: Scéna, kterou novináři neviděli

„Co považuji za důležité říci a zabránit tím dalším spekulacím, je, že k té zprávě přišel tzv. průvodní dopis. Ta zpráva se všemi dokumenty, které s tím souvisejí, je opatřena slovem ‚confidential‘, což znamená důvěrné. To není nic, co bychom si vymysleli. To slovo confidential podtrhla sama Evropská komise. V tom dopise se píše, že režim důvěrné nesmí být ukončen do té doby, než budou ukončeny všechny navazující procedury. A zároveň se v tom dopise píše, aby české státní orgány po přijetí české verze, která přijde během tohoto nebo příštího týdne, informovaly do 60 dnů, zda přijmou nebo nepřijmou závěr. Tady skutečně to není jenom o tom, jaké přijímáme závěry. My se máme vyjádřit k tomu, zda vůbec ty závěry přijímáme,“ zdůraznila Dostálová s tím, že v oněch 60 dnech čeští úředníci projdou všechny závěry Evropské komise.

Poté došlo na dotazy novinářů.

Hned první položil redaktor televize Nova a chtěl vědět, jak moc se můžeme s Evropskou komisí ve věci střetu zájmů Andreje Babiše (ANO) dohadovat, když tedy audit podle Komise je konečný, ale podle české strany nikoliv. To je asi, jako když mi zkoušející na zkoušce řekne: ‚Dám ti trojku, souhlasíš s tím nebo ne?‘ Ale když s tím nesouhlasím, tak to ještě neznamená, že ji nedostanu,“ naznačil redaktor soukromé televize směr svého dotazu. Chtěl také vědět, zda MMR poskytne auditní zprávu poslanci Vítu Rakušanovi, který o to resort požádal v oficiálním dopise.

Ministryně se hned rozzlobila. „Já děkuju za tu otázku, ale musím se trošičku ohradit proti tomu příměru, který jste uvedl. My rozhodně nejsme v pozici zkoušeného a přednášejícího. To je audit a sama Evropská komise nás žádá o vyjádření, zda to přijmeme, nebo nepřijmeme. My nejsme v postavení, že bychom museli přijmout všechno, co ta auditní zpráva nabízí. Jinak by nás vůbec nevyzývali k tomu, abychom se k těm závěrům vyjadřovali,“ bránila se šéfka MMR.

Na druhou otázku odpověděla, že ten audit nebude poskytovat nikomu, už kvůli slůvku „confidential“.

Zdůraznila také, že audit dorazil na stůl konkrétním osobám, které jsou určeny k tomu, aby s audity pracovaly a vyjadřovaly se k nim.

„Já nemám vůbec žádnou pravomoc cokoli zveřejňovat a říkat. Úředníci budou striktně dodržovat režim confidential a nebudou ani naznačovat, jaké jsou závěry zprávy. Já bych chtěla moc všechny požádat, věřte tomu, že se tomu věnuje tým odborníků, je to nepolitické. Já k tomu nemám přístup. Já do toho vůbec nezasahuju a ani to nechci vědět. Já svým úředníkům naprosto důvěřuju. Já jsem se s tím dokumentem ani neseznámila, abych se tady nemusela červenat, že něco říkám tak nebo tak. Prostě já ten dokument neznám. Znám průvodní dopis a toho se budu držet,“ pravila členka Babišovy vlády.

„Vy tedy nevíte, jestli je tam napsáno, že je (premiér Babiš) ve střetu zájmů, nebo není ve střetu zájmů?“ otázal se další novinář.

„Pane redaktore, nevím, Když jsem to nečetla, tak to nemůžu vědět,“ vysvětlila.

„Vás to nezajímá, paní ministryně?“ přišla další otázka.

„Ne, protože mě to cíleně nezajímá. Ten audit není určen politickým subjektům, ale odborníkům, kteří připravují pozici České republiky. A věřte mi, že se všichni úředníci budou snažit hájit zájmy České republiky a postupovat maximálně prostě v souladu s právem.

„Neohrožuje tento přístup důvěru veřejnosti vůbec v úřady a ministerstva, které vede hnutí ANO?“ padla další otázka.

„Pane redaktore, ale my jsme ten dokument neoznačili ‚confidential‘. To udělala Evropská komise. My s Evropskou komisí ctíme pravidla a jsme tady za to na národní úrovni popotahováni,“ zlobila se Dostálová. „Já nevím, jestli to mám říct třeba v angličtině. Prostě my jako ministři ten dokument nemáme. Má ho příslušná odborná jednotka. Ale naprosto chápu pozici úředníků, že pro ně je slovo confidential svaté,“ zdůrazňovala členka vlády. Dokud ten dokument nebude povoleno odtajnit, odtajněn nebude.

O slovo se přihlásil také Radek Bartoníček z Aktuálně.cz.

„Paní ministryně, asi se shodneme, že je skutečně strašně divné, že mluvíme o něčem, co skoro nikdo nezná, a je strašná škoda, že nezveřejníte alespoň dvě věty základního sdělení. Je to opravdu totální absurdistán. Ale zeptám se: Co říkáte tomu, když premiér této země sděluje, že vlastně neuznává nějaký audit evropský, diví se tomu, do čeho má Evropská komise mluvit, říká, že není v žádném střetu zájmů, říká, že nic vracet nebude, že nic nebude vracet Česká republika? Můžete tedy alespoň na toto zareagovat? Je to v pořádku, jestli premiér této země už dopředu říká tady toto? Děkuji.“

Ministryně odpověděla, že je to spíše dotaz na premiéra Babiše a Babiš vytrvale opakuje, že postupuje v souladu s českými zákony. Rozpory mezi českým a evropským právem se budou teprve rozebírat. Zdůraznila také, že české právo smí vykládat jen české soudy. „Pokud bilaterální jednání proběhnou, tak toto tam zazní,“ zdůraznila.

Bartoníček Dostálové vyčetl, že nikdy nevyslovila svůj osobní názor na celou věc a ministryně se znovu rozzlobila.

„Já jsem složila slib a jsem občanka České republiky. Já budu vždycky hájit zájmy České republiky, ne konkrétních osob. Hájit zájmy České republiky. A to skutečně je i o tom, že si musíme hájit svoji legislativu a svoje právo,“ uvedla.

Celá věc může běžet ještě celé měsíce. Zvlášť, když čeští úředníci budou hájit zájmy České republiky a využijí k tomu všech dostupných prostředků.

