My pořád budeme malá země v sousedství Ruska. Generál Šándor varuje před hlasitými gesty

Bezpečnostní analytik Andor Šándor hovořil v rozhovoru pro deník Plus JEDEN DEŇ o konfliktu na Ukrajině. Neočekává, že by Rusko mělo překročit i slovenské či polské hranice. Zároveň zdůrazňuje, že jde o kontakt mezi Ruskem a západním světem, nikoliv jen mezi Ruskem a Ukrajinou.

„Jsem přesvědčený, že tento konflikt primárně vznikl jako boj mocností o sféry zájmu a vlivu. Rusové nabyli dojmu, že pokud se i Ukrajina nestane součástí NATO, na její území mohou být rozmístěné americké zbraně, přítomní američtí poradci atd. Následně mylně vyhodnotili, že z území Ukrajiny by mohl hrozit útok na Ruskou federaci, a to je i důvod, proč jsme v této situaci,“ zmínil Šándor.

„Dnes to už není konflikt výlučně mezi Ukrajinou a Ruskem, ale i konflikt mezi Ruskem a západním světem. Nenalhávejme si však, že Západ má podporu celého světa. Velká část zemí se na celou věc dívá buď neutrálně, nebo se přímo postavila na stranu Ruska – například Indie, Čína, Pákistán, Indonésie, Jihoafrická republika,“ dodal.

Šándor v minulosti uvedl, že pokud by to bylo na něm, Ukrajině by sice vojenskou pomoc poskytl, ale rozhodně by tento krok nemedializoval. Proč? „Slovensko a Česko jsou v pozici malých zemí, které v ‚sousedství‘ Ruska zůstanou bez ohledu na to, kdo bude v budoucnosti sedět v Kremlu. Válka jednoho dne skončí a proti takovým malým zemím si bude Rusko lehce prosazovat nadřazený postoj, v rámci kterého nás budou vydírat a dělat si s námi, co chtějí. Též není jisté, zda za námi i v budoucnosti budou stát Spojené státy americké tak jako dnes,“ dodal se slovy, že není nutné dělat z posílání zbraní veřejnou show. Politika se dle jeho slov má dělat trochu pragmaticky.

A čím by nás měli v budoucnosti Rusové vydírat? Podle Šándora například plynem. „O něm sice hovoříme, že ho můžete dovážet odněkud jinad, ale zapomínáme mluvit o tom, za jakou cenu,“ dodal. „Nevíme ani to, jaká bude jednota Evropy v budoucnosti. Máme tu Orbána, který tu hraje tvrdě nacionalisticky. Bulharsko, které chce uzavřít další smlouvu s Gazpromem. A též Turecko, které sice není členem EU, ale je členem NATO a nikdo ho nekritizuje navzdory tomu, že si doslova dělá, co chce,“ zmínil Šándor, že kdyby naše země ležely někde mezi Kyprem a Tureckem, „potom dobře“. „Ale při tomto geopolitickém rozložení bych k věci přistupoval mnohem pragmatičtěji,“ sdělil, ale zároveň opětovně zdůraznil, že to však neznamená, že by Rusy podporoval.

Nedomnívá se však, že by ruským cílem byl globální konflikt. „Bez použití jaderných zbraní ho vyhrát nemůže a s jejich použitím prohrajeme všichni,“ uvedl. „Kreml si podle mě nepohrává s představou, že by Rusko mělo překročit polské či slovenské hranice. A nic podobného určitě není ani v plánech generálního štábu jejich armády,“ podotkl Šándor.

