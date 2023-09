My to řešíme! Bartoš o kauzách Pirátů, jedné po druhé

Když Piráti v roce 2017 chtěli proniknout do Sněmovny, postavili do popředí heslo pusťte nás na ně. O 4 roky později se skutečně stali součástí vlády, jenže s toliko 4 poslanci, což jejich pozici značně snížilo. O Pirátech není ani tak slyšet kvůli jejich práci, ale kvůli jejich kauzám. Co k nim říká šéf strany a ministr Ivan Bartoš? Nahlédněte.

reklama

Hned v úvodu rozhovoru pro Lidové noviny zdůraznil, že Piráti jsou teď jedinou stranou z celé vládní pětikoalice, která neoslabuje. Bartoš to přičítá dobré práci Pirátů ve vládě.

„Je pravda, že nyní jsme zřejmě jediná strana, která se účastní vlády a zároveň jí rostou preference. Věřím, že to je díky práci, již v rámci kabinetu odvádíme. Byť je to někdy těžké. Jako vláda rozhodujeme i o věcech, které nejsou populární, což se odráží i v těch průzkumech celkové popularity kabinetu,“ pravil Bartoš.

Bartoš je ministrem pro místní rozvoj. Za Piráty ve Strakově akademii působí ještě Michal Šalomoun jako ministr pro legislativu a předseda Legislativní rady vlády.

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. Piráti

Místopředseda vlády pro digitalizaci

místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. BPP

Předseda Legislativní rady vlády

ministr pro legislativu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Michálkova kauza odstartovala v roce 2019, když vedoucí personálního odboru v centrále Pirátů Jana Koláříková na pirátském fóru obvinila Michálka z tvrdého chování vůči svým spolupracovníkům. Navrhla tehdy jeho odvolání z postu místopředsedy strany, ale neuspěla. Spolustraníci tehdy Michálka podrželi.

„Celá vzniklá situace mě mrzí. Každý z nás je někdy ve stresu nebo prožívá těžkou chvíli. Stejně tak jsem pod velkým tlakem i já, což se může projevit úsečnějším a přímějším jednáním. Opakovaně jsem to uznal, omluvil se a mám naplánovaný trénink k jednání s lidmi. To však nelze označit hned za šikanu nebo bossing,“ napsal tehdy k celé situaci Michálek. „Nepopírám své slabé stránky a Janě i dalším lidem jsem se omluvil. Nicméně máte se mnou jistotu, že se nepřetvařuji, nejdu s davem, nedělám intriky, nezavírám před problémy oči,“ pokračoval.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jeho slova citoval časopis Respekt.

Bartoš však také uznal, že Pirátům rozhodně nepomáhají některé jejich kauzy, ať už jde o obvinění šéfa Bartošova kabinetu Matouše Vanči z bossingu a sexuálního násilí, nebo o kauzu, která jde za Lukášem Koláříkem, dnes již bývalým náměstkem na Ministerstvu vnitra, jenž byl nařčen z fyzického napadení ženy. Před lety byl z bossingu nařčen i Jakub Michálek, předseda poslaneckého klubu Pirátů.

„U pana Michálka to bylo asi nejméně hmatatelné, bylo to slovo proti slovu. Tenkrát se to celé vyřešilo a závěr byl takový, že to byl nějaký různý výklad těch situací…“ upozornil Bartoš.

Ale s dalšími kauzami už je to prý složitější.

„Když se bavíme o těch věcech, které jsou viditelné, tak pochopitelně žádná takováto kauza není příjemná ani pro samotnou politickou stranu, pokud se jí to nějakým způsobem dotkne, ani pro ty lidi, na jejichž životy to má dopad. Myslím, že základní je, jak se k tomu postaví třeba ta strana. Když si vezmu případ náměstka ministra vnitra, v tom momentě, kdy jsem se jako předseda o tom problému dozvěděl, v řádu několika dní Lukáš Kolářík rezignoval na post náměstka. Nemá ani žádné politické funkce ve straně, a dokonce teď není ani členem strany. Takové věci se řešit musí, ačkoliv já často nejsem třeba ten, který by tyto záležitosti tahal do médií, protože vnímám, že to je bolestné pro zúčastněné. Samozřejmě to má negativní dopad na pirátskou značku, ale zase si myslím, že na rozdíl od jiných my ty věci prostě řešit jdeme,“ poznamenal Bartoš.

Komentátor serveru Seznam Zprávy Václav Dolejší v rozhovoru z léta tohoto roku pro Český rozhlas poznamenal, že Piráti mají v souvislosti s kauzou Kolářík trochu jiný problém. Podle jeho názor o ní až příliš dlouho mlčeli.

„Kauzu Kolářík bychom asi spíše čekali v bulvárních novinách. Těžko bychom scénáři uvěřili, i kdyby to byl hollywoodský film. Vážné je to ale zejména v tom, že k události, kdy Kolářík fyzicky napadl svoji asistentku, se kterou měl vztah, došlo už před dvěma měsíci. Piráti o tom ale celou dobu mlčeli,“ konstatoval Dolejší na konci července 2023.

Stranou jeho pozornosti nezůstala ani kauza Matouše Vanči. Tu prý z pozice ministra řeší tak, že celou věc předal policii.

„A zároveň i ředitel kabinetu, jehož se ta věc týkala, už prostě není ředitelem kabinetu. Já si myslím, že jak jsou tyto věci citlivé, musí se k nim ale zase přistupovat i zodpovědně, o což se snažím. Nicméně jsou věci, které může vyřešit jenom policie a orgány činné v trestním řízení. Já se spíš snažím, aby se z toho nedělaly nějaké mediální senzace s ohledem na životy dotčených lidí a jejich blízké. Byť nemůžu nikomu zakázat, aby o tom nějak hovořil nebo psal. Pravda se totiž někdy může ukázat až úplně na konec,“ podotkl.

Server Seznam Zprávy ke kauze Matouše Vanči napsal, že jedna z úřednic, jejíž jméno redakce zná, se spolu se svou advokátkou Lucií Hrdou obrátila v létě na ministerstvo s žádostí o odstupné kvůli nátlaku pracovníků ministerstva. „Chování podle nich naplňovalo znaky bossingu a úřednici způsobilo psychické problémy. Výměnou za zaplacení požadované částky nabídla protistrana dle vyjádření Bartoše mlčenlivost,“ napsal server.

Zmíněná pracovnice si také stěžovala, že čelila tlaku kolegy, s nímž před časem udržovala intimní kontakty.

Bartoš k tématu doplnil, že zaměstnankyně měla i své osobní problémy, které se práce pro ministerstvo netýkaly.

„Dotčená zaměstnankyně měla od začátku svého působení na ministerstvu bohužel osobní problémy, jak se později ukázalo, které neměly nic společného s jinými zaměstnanci a jejichž povahu nejsem oprávněn komentovat. Tyto problémy se prohlubovaly a postupně promítaly i do odváděné práce. Protože jsme ale lidi a ne stroje, tak je možné doložit, že byla dané zaměstnankyni nabídnuta nadstandardní podpora – a to také ode mne osobně - a následně i snížení pracovní zátěže, aby měla prostor si své osobní záležitosti řešit,“ uvedl šéf Pirátů na vnitrostranickém fóru.

Advokátka Lucie Hrdá, která klientku zastupuje, však tvrdí, že to, co tvrdí Bartoš, se nestalo.

S argumenty místopředsedy vlády právní zástupkyně zaměstnankyně MMR zásadně nesouhlasí. „Má klientka nedostala žádnou výtku či jiné upozornění vůči své práci. Je to očerňování mé klientky ze strany pana Bartoše a Vanči,“ řekla Seznam Zprávám Lucie Hrdá.

Psali jsme: Zábranský (Piráti): Revoltujícím restauratérům Praha zaslala smluvní pokuty Nelze připustit úspěch ruské agrese, hodlá Pavel zopakovat v OSN Piráti představili první kandidáty do Senátu Kdo povede Piráty do eurovoleb? Hlásí se stejná jména. A také...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama