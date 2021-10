Mynář je velké nebezpečí pro prezidenta i zemi, varoval z České televize Rakušan

reklama

„Kdyby ke zdravotní indispozici prezidenta došlo v méně exponovanou dobu než po parlamentních volbách, možná bychom mohli být v čekání trpělivější,“ uvedl Rakušan. Podle názoru Ústřední vojenské nemocnice není Miloš Zeman, prezident republiky, v současné době ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti.

Na druhou stranu ta zpráva Ústřední vojenské nemocnice, do které jsem se dnes podíval, ukazuje, že nejde o názor jednoho lékaře. Vypadalo to, že je to názor více odborníků, bylo to psáno v množném čísle a podepsáno ředitelem nemocnice. To hovoří o tom, že je jasné, že v nejbližších týdnech prezident nebude schopen vykonávat své pravomoci,“ doplnil Rakušan.

Je si vědom, že aktivace článku 66 ohledně převedení pravomocí prezidenta je velmi citlivá: „Je to poprvé v dějinách České republiky. A proto si také myslím, že ta politická reprezentace k tomu zatím přistupuje s veškerou opatrností, pokorou a systematicky,“ doplnil šéf Starostů a nezávislých.

Senátní komise pro ústavu udělala první krok k převedení pravomocí prezidenta na jiné ústavní činitele. Podle jejích členů jsou dány podmínky pro využití příslušného ustanovení v ústavě. Senátoři a poslanci si ještě před případným potřebným hlasováním vyžádají další zprávu o zdravotním stavu Miloše Zemana, který leží na jednotce intenzivní péče.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i jeho případný nástupce v čele vlády Petr Fiala (ODS) mezitím vyzvali hradního kancléře Vratislava Mynáře k rezignaci. Ten však uvedl, že z funkce jej může odvolat jedině prezident. Dění kolem prezidenta nyní prošetřuje policie, podle iROZHLASU.cz i Bezpečnostní informační služba (BIS).

„Přijde mi to zcela neuvěřitelné. Když jsem se dozvěděl, že pan kancléř a lidé z Pražského hradu měli informaci, kterou později dostal předseda Senátu, už od 13. 10. a umožnili, aby prezidenta za zády lékařů navštívil předseda Poslanecké sněmovny a prezident před ním podepsal svolání dolní komory... tohle se nedá k ničemu přirovnat,“ hrozil se Rakušan nad postupem kancléře prezidenta republiky.

„Myslím si, jestli ti lidé, kteří prezidenta obklopují, nechrání spíše sami sebe než pana prezidenta, kterého tímto uvrhávají do pozornosti, kterou si ve svém zdravotním stavu opravdu nezaslouží,“ míní.

Měl by podle Rakušana hradní kancléř rezignovat? Je správné, pokud se prezident uzdraví, aby mu náhradník překopával úřad? „Kdyby ty okolnosti byly normální a pan Mynář se nedopustil takových věcí, kterých se dopustil, považoval bych to za krajně nevhodnou situaci a počkal. Ale v kontextu všech událostí není pan kancléř Mynář v tuto chvíli tím, kdo by prezidenta chránil.

V této chvíli prostě hrozí reálné nebezpečí, že některé kroky, které by reálně činil pan kancléř Mynář, by byly vydávány za akt, který učinil prezident republiky. Je to riziko, kterému teď musíme předcházet. Je na to i zcela vzácná shoda premiéra Babiše a možná jeho následovníka Fialy,“ upozornil Rakušan.

„Skutečně chci ale ještě jednou zdůraznit, že především požadujeme, aby ta lékařská zpráva Ústřední vojenské nemocnice byla aktualizována před tím, než by došlo k rozhodnutí Senátu a Poslanecké sněmovny. Protože nikdo nechce zbavovat pana prezidenta Zemana jeho funkce. Přejeme mu pevné zdraví, aby se k výkonu své funkce mohl vrátit. Dnes jsme dokonce řešili, že pokud se uzdraví a vrátí se do své funkce, tak jakým způsobem mu ty pravomoci mohou být rychle vráceny. Skutečně potřebujeme, aby se ta situace v České republice pohnula po volbách dál,“ zdůraznil.

Podle Babiše však není kam spěchat, protože aktivní účast prezidenta bude podle něj potřebná až v prosinci. Rakušan k tomu dodává, že pravomoci prezidenta se nevážou pouze k vládě: „Čeká zde řada zákonů na podpis prezidenta, jsou zde soudci, kteří mají být jmenováni, a podobně,“ připomněl, že prezident má široké spektrum pravomocí.

„Teď říkat, že z pozice prezidenta se nemusí nic dělat, je zcela mylné! I povolební vyjednávání přece nutné je. Vláda by měla podat demisi, tu má podat odstupující premiér do rukou prezidenta a ten má dále někoho pověřit sestavením nové vlády. Tyto úkony by se zde měly odehrát po ustavující schůzi Sněmovny, která proběhne 8. listopadu,“ odporoval Rakušan důrazně Babišovým slovům o tom, že na aktivaci článku 66 je stále čas.

