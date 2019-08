NSDAP 09! Nas*aný Ovčáček totálně vypěnil. Zakrytý Koněv a nový vývoj ze všech stran

Na Praze 6 už je několik dní horko, a to nejen kvůli počasí. V žilách některých lidí se vaří krev kvůli sporu o pomník sovětského maršála Koněva. Vedou spory o to, zda by pomník měl zůstat na místě, nebo by se měla přesunout např. na půdu velvyslanectví Ruské federace, nástupnického státu Sovětského svazu. Anketa Myslíte, že vláda ANO + ČSSD s podporou KSČM vydrží na tomto půdorysu až do roku 2021? Vydrží 89% Nevydrží 11% hlasovalo: 3676 lidí

Bitvu se rozhodlo ukončit vedení městské části, které podle informací ČTK nechá sochu zakrýt plachtou. Prý proto, aby se k soše znovu nedostali vandalové, kteří pomník nejednou polili rudou barvou, aby upozornili na skutečnost, že i Koněv měl dvě tváře. Na jedné straně to byl maršál-osvoboditel, který z řady zemí východní Evropy vyhnal nacistické zrůdy. Jenže v roce 1956, tedy 11 let po druhé světové válce, utopil v krvi touhu Maďarů po svobodě.

„Stavíme lešení, abychom sochu ochránili před dalšími vandalskými útoky. Je to v tuto chvíli nejúčinnější řešení. Nejsme apriorně proti tomu tady sochu mít, ale nejsme schopni ji efektivně ochránit,“ poznamenal k aktuálnímu počinu radnice mluvčí Prahy 6 Ondřej Šrámek.

Hradní mluvčí Jiří Ovčáček však nad rozhodnutím radnice Prahy 6, v jejímž čele stojí Ondřej Kolář z TOP 09, vypěnil. Přirovnal TOP 09 k nacistické straně (NSDAP). „NSDAP 09“, napsal Ovčáček na sociální síti.

Ale to nebylo zdaleka všechno, Vyzval české politiky, aby ke sporu maršála Koněva nemlčeli, Vyzval dokonce i státní zástupce, aby celou věc prověřili. A všechny slušné lidi vyzval, aby se postavili zlu, které podle jeho názoru představuje stávající vedení pražské městské části.

Zdůraznil také, že takhle se mohou chovat jen noví příznivci totality, přičemž po bok politiků z řad TOP 09 zařadil i pražského primátora Zdeňka Hřiba, který nejednou vyjádřil výhrady ke znovuvztyčení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v hlavním městě.

„Jeden srovnává Mariánský sloup se Stalinovým pomníkem, druhý nechává zakrýt pomník osvoboditele od nacismu. To jsou reálné tváře nové totality. Nenávistné, netolerantní, s mediálním potleskem,“ pravil hradní mluvčí.

Nakonec přidal fotografii pomníku zakrytého plachtou s poznámkou, že to takto zařídila „jedna lidská zrůda“.

Výbuchy Jiřího Ovčáčka některé občany pobavily.

Nespokojenost nad zakrytím pomníku vyjádřil také komunistický poslanec Jiří Dolejš, k němuž se přidal také šéfredaktor MF Dnes Jaroslav Plesl. „S tím Koněvem to mladej Kolář nedělá dobře. Ale je fajn se ujistit, že po Tomášovi Chalupovi vládne šestce další kvalitní svazáček,“ poznamenal sarkasticky.

David Pavlorek, který na sebe upoutal pozornost, když jako člen Akademického senátu Univerzity Karlovy odsoudil knihu sociologa Petra Hampla o migraci, kde autor přirovnal žadatele o azyl k invazním silám, k zakrytí pomníku také nemlčel.

„Vskutku originální způsob řešení sporu o Koněva, řekl bych hodný Cimrmana. Zakryjeme ho a počkáme, co se bude dít dál... A když nic, jakože pravděpodobně vskutku nic, tak to tak zůstane. Ještě to chce označit: pod touto plentou stojí socha maršála Koněva. Anebo Schrödingerův Koněv – je tam i není tam,“ poznamenal.

Do debaty se zapojil také ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček, který zavzpomínal na spisovatele Františka Sauera. To on byl mezi prvními lidmi, kteří na oslavu pádu rakousko-uherské monarchie rozhodli zbořit Mariánský sloup.

Plachta zakrývala maršála Koněva jen několik desítek minut. Brzy ji kdosi strhl. Pravděpodobně tak učinil aktivista Jiří Černohorský. Radnice Prahy 6 obratem ujistila své občany, že pomník bude v dohledné době brzy zakryt, aby tolik nelákal vandaly.

autor: mp