Na Babiše jel jak kolovrátek. Hlubuček? Fiala mlčí, všímá si Tomáš Vyoral

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „A premiér Fiala mlčí,“ všímá si ohledně kauzy pražského magistrátu komentátor Tomáš Vyoral. A pokud jde o to, že by se Fialova vláda poučila ze série rozhodnutí Evropského parlamentu a komise, nevidí ji nadějně, mírně řečeno. „V daném případě premiér začne házet signály a rozmáchlá strojená gesta rukama, že perestrojka je to nejlepší, co nás mohlo potkat. A je v zájmu našeho dobra. Tak jako vždy,“ tuší ohledně plánu zamezit klasifikaci jádra jako ekologicky nezávadného. Komentoval také reakce na SPD, která „odmítla tleskat válce“.

reklama

Koalice SPOLU představila své kandidáty do Senátu. A jaké to překvapení, ODS nominuje jen šest kandidátů, z toho jedním je „přeběhlice“ Hana Kordová Marvanová. Zatímco lidovci mají jmen sedm a TOP 09 šest. A to v době, kdy se průzkumy shodují, že bez ODS by tyto strany v Parlamentu nebyly. Mají snad lidovci na Moravě tak silné postavení? Nebo Petr Fiala uzavřel pro ODS „smlouvu s ďáblem“?

Anketa Máte důvěru ve Víta Rakušana? (Ptáme se od 16.6.2022) Ano 0% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 17317 lidí

Ve středu se zvedla vlna pohoršení směrem k SPD. Prezident Ukrajiny promluvil k Poslanecké sněmovně a když domluvil, SPD si dovolila nevstát a netleskat, což pak její předseda obhajoval s tím, že SPD jako jediná netleskala válce. Nezavání pohoršení nad SPD Gottwaldovským „Kdo nejde s námi, jde proti nám“?

How dare you, že ano? Kromě příhodné paralely s Gottwaldovou glosou mi nekritické potlesky ve stoje připomínají nedávnou anabázi s onehdy nejslavnější a nyní pozapomenutou švédskou záškolačkou Grétou, která emotivně spílala potentátům na všech možných plénech a zasedáních za jejich nadšeného jásotu. Zajímavé, jak tehdejší mediálně-politická hvězdička po nástupu údajné války s PR covidem a nynější války na Ukrajině vyklidila pozice. Jinak co se týká kritiky SPD, tak v demokracii by snad každý měl mít právo na vyjádření svého názoru. V mezích zákona, samozřejmě. Ovšem současní samozvaní demokraté nám dnes a denně ukazují své totalitní smýšlení ve smyslu: v demokracii máš právo na svůj názor, ale běda, když je jiný než ten náš. Případně: demokracie je krásná věc, ale jen když je po našem. Jinak proslovy prezidenta Zelenského obsahují na můj vkus příliš aspektů vydírání, ať už citového či jiného, vyhrožování a nejrůznějších ničím nepodložených proklamací ve smyslu „bojujeme i za vás“. Na to, v jaké pozici se nachází, bych očekával více pokory ke svým partnerům a donátorům.

Rada ČT je opět plně obsazená. Ale při hlasování bylo prolomeno další tabu – volba nebyla tajná. Udělali poslanci ANO a SPD dobře, že se hlasování nezúčastnili?

Jakkoliv jsem dřív často tvrdil, že by se člověk neměl stydět za to, koho volí a měl by to sám umět odargumentovat, tak v posledních letech od tohoto názoru čím dál více upouštím. Ve chvíli, kdy jste podobně jako za minulého režimu či jakékoliv jiné totality ostrakizováni a mediálně takřka lynčováni za neprorežimní a nekonformní názory, začíná tajná volba dávat, bohužel, bohudík, určitý smysl. Zda udělali výše zmínění poslanci dobře, těžko říci. Na jednu stranu dali najevo svůj postoj s prolomením tabu, na stranu druhou pak – volilo-li se – nechali prakticky volnou ruku druhé straně politického tábora.

Fotogalerie: - Tápání české ekonomiky

Policie opět krouží okolo pražského magistrátu, náměstek primátora za STAN Petr Hlubuček už byl obviněn a složil všechny funkce. Odhlédněme teď od této kauzy jako od jednotlivé události. Není překvapivé, že ze všech stran pětikoalice se zrovna STAN stal tou nejvíce spojovanou s korupcí a podezřelými finančními machinacemi? Ty přece měly být doménou ODS a „starých struktur“.

Korupce a podezřelé finanční machinace jsou tu více, tu méně protknuty s politickými stranami napříč spektrem. S mocí a možnostmi přichází také chuť a lámou se, nebo spíše vychází najevo, skutečné charaktery. A nebuďme naivní, všichni jsme jenom lidé a leckdo pozlátku podlehne. Ať už z jakýchkoliv důvodů. Tím ovšem v žádném případě tohle nízké jednání politických elit neomlouvám. Nechť za jejich skutky přijdou náležité tresty. Co se týče mě, tak mě aktuální kauzy STAN tolik nepřekvapují. O propojení některých představitelů s byznysem se v kuloárech spekulovalo už dříve. A že tohle mělo být „doménou“ ODS? Vrána k vráně sedá, no ne? Zajímavé nicméně je, že ukrajinský, pardon český premiér Fiala prakticky mlčí. Zatímco toho času v případě kauz spojených s Andrejem Babišem jel jak kolovrátek.

Vrcholní představitelé největších unijních zemí Mario Draghi, Emmanuel Macron a Olaf Scholz zamířili na Ukrajinu. Co to značí? Naposledy se Němci a Francouzi snažili smírně vyřešit Majdan, jen aby celá jejich dohoda přišla vniveč.

Značí to především to, že válečná turistika politického establishmentu za účelem zviditelnění se a udělání si několika PR selfíček je nadále v plném proudu. Nic moc víc v tom nevidím. Ale taky nevidím vždycky všechno.

Europarlament opět vypekl českou vládu. Europoslanci z výborů pro hospodářství a životní prostředí schválili rezoluci, která by měla zamezit označení plynu a jádra za takzvané čisté zdroje. A v červenci se bude hlasovat na plénu. Pokud hlasování jak se říká „nedopadne“, dojde podle vás u vlády k nějaké sebereflexi ve vztahu k EU? Nebo Petr Fiala svěsí ruce a nechá kolegy z TOP 09 a od Pirátů vysvětlit jak je přestavba, pardon, ekologická transformace důležitá?

Sebereflexe ve vztahu k EU, coby novému ústřednímu výboru, je ze strany Fialovy eurofilní vlády nemožná. Jak říkáte vy, v daném případě premiér začne házet signály a rozmáchlá strojená gesta rukama, že perestrojka je to nejlepší, co nás mohlo potkat. A je v zájmu našeho dobra. Tak jako vždy.

A na závěr, co říkáte na nová videa propagující české předsednictví v EU? V tištěných a internetových médiích sice k vidění nebudou, ale na ČT a v rozhlasu ano. Patří k povinnostem člena EU i předstírat nadšení?

Jelikož televizi prakticky nesleduji, tak mohu soudit jen na základě několika fotografií na internetu. Čekal snad někdo, že půjde o něco jiného než prorežimní propagandu a nekritický postoj vůči euro sojuzu? S velkým E a U. Doby a režimy se na oko mění, prostředky a rektální alpinismus zůstává věčný. Slovy klasika: s EU na věčné časy a nikdy jinak!

Psali jsme: „Zostuzení České republiky a jejích občanů!“ Komentátor sledoval premiéra Fialu na zahraniční misi „To bych v Praze nečekal. Možná na Ukrajině nebo v Kosovu.“ Tomáš Vyoral je šokován Vyoral tleská upřímné chvilce Jana Zahradila na téma Honzejk. Železný ať se rozčiluje, ale ať zmizí z ČT V neděli nejezdit autem, zpomalit na dálnici? Boj s Putinem podle Bruselu. Komentátor jde do otáček: To je na kazajku!

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama