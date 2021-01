Na Babiše se sesypali doslova všichni! Za vyznamenání pro úředníka. Prý už ztratil veškerou soudnost

Senioři starší 80 let, kteří si přejí být očkováni proti covidu, se tento pátek registrovali do vládního elektronického pořadníku. Dle premiéra Andreje Babiše systém funguje dobře a vládního zmocněnce pro IT Vladimíra Dzurillu navrhuje na státní vyznamenání. Odezva novinářů a opozičních politiků na projekt již tak příznivá ale nebyla. Posuďte sami.

Novinářka a moderátorka Marie Bastlová si na očkovací a politickou praxi v Česku na svém twitteru postěžovala následovně: „Takže Andrej Babiš chce vyznamenat Vladimíra Dzurillu za zvládnutí systému objednávek na očkováni a chválí si, ze termín na očkováni má už 24 tisic lidi. Tak jsme teď objednali babičku (85let) – nejbližší termín je 6. března!!! Myslím, že na mě vyjde termín někdy v roce 2023...“ Snad se jednou dočkáme všichni.

Takže Andrej Babis chce vyznamenat Vladimíra Dzurillu za zvládnutí systému objednávek na očkováni a chvali si, ze termín na očkováni má už 24tisic lidi. Tak jsme teď objednali babicku (85let) - nejbližší termín je 6.března!!!

Myslím, ze na mě vyjde termín někdy v roce 2023... — Marie Bastlová (@MarieValaskova) January 16, 2021

Opozičník z ODS Zbyněk Stanjura na premiéra zase vypálil následujícím výrokem: „A pak, že nemá A. Babiš smysl pro černý humor a odvahu provokovat. Jeho návrh vyznamenat vládního zmocněnce pro (málo funkční) IT Dzurillu směle konkuruje nejlepším scénám z ‚Jistě, pane ministře‘,“ zavtipkoval politik.

A pak, že nemá A.Babiš smysl pro černý humor a odvahu provokovat. Jeho návrh vyznamenat vládního zmocněnce pro (málo funkční) IT Dzurillu směle konkuruje nejlepším scénám z "Jistě, pane ministře". — Zbyněk Stanjura (@Zbynek_Stanjura) January 16, 2021

Známý lidovec z Bruselu Tomáš Zdechovský je také poněkud rozčarován. „To snad není možné, na tom systému nic nefunguje. Tohle je opravdu výsměch! Andrej Babiš ztratil veškerou soudnost. Měl by za sebou ve Strakovce zhasnout a nechat klíč na vrátnici.“ soptil Bruselan.

To snad není možné, na tom systému nic nefunguje. Tohle je opravdu výsměch! @AndrejBabis ztratil veškerou soudnost. Měl by za sebou ve @strakovka zhasnout a nechat ?? na vrátnici. ?? pic.twitter.com/HUdVXZ4rGi — Tomáš Zdechovský (@TomasZdechovsky) January 16, 2021

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk reagoval na zprávu, že Babiš navrhne zmocněnce Dzurillu na vyznamenání, jen lakonickou poznámkou: „...nevědomost je síla.“ Později se ještě k celé věci vrátil a opět na svém twitteru se pochlubil tím, co zaslechl v MHD: „Zaslechnuto v tramvaji číslo 22: ‚Babiš chce toho Dzurillu, co mu nefungoval ten rezervační systém, navrhnout na státní vyznamenání!‘ ‚To je vlastně cajku.‘ ‚????‘ ‚Ze všech těch Babišovejch kádrů, co se kolem covidu motaj, to posral ještě ‚nejmíň‘.“

Zaslechnuto v tramvaji číslo 22:

"Babiš chce toho Dzurillu co mu nefungoval ten rezervační systém, navrhnout na státní vyznamenání!"

"To je vlastně cajku."

"????"

"Ze všech těch Babišovejch kádrů, co se kolem covidu motaj, to posral ještě nejmíň." — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) January 16, 2021

Celá směšná situace donutila usednout za klávesnici i redaktora Info.cz Honzu Paličku. Jeho návrh by mohl Andreje Babiše třeba zaujmout. „Já navrhuji na státní vyznamenání sebe za přínos české molekulární biochemii. O molekulární biochemii vím prd, vlastně ani nevím, zda něco, co by se oficiálně jmenovalo molekulární biochemie, nicméně na příkladu pana Dzurilly je vidno, že míra přínosu oboru je to dostatečná.“

Ja navrhuji na statni vyzmamenani sebe za prinos české molekularni biochemii. O molekularni biochemii vim prd, vlastne ani nevim, zda neco, co by se oficialne jmenovalo molekularni biochemie, nicmene na prikladu pana Dzurilly je vidno, ze míra přínosu oboru je to dostatečná. https://t.co/zotSJATYGO — Honza Palička (@HonzaPalicka) January 16, 2021

Nůž do Babišových zad neváhal zarýt i jeho bývalý nohsled a rovněž bývalý europoslanec Pavel Telička. Ten se premiérovo jednání snažil vysvětlit následovně: „Prosím rozumějme, že oznámený návrh na vyznamenání p. Dzurilly není vůbec o něm, nýbrž jde obranný PR manévr Andreje Babiše. Přeci to museli zvládnout, když se navrhuje vyznamenání pro úředníka. Celkem chytré,“ poznamenal.

Prosím rozumějme, že oznámený návrh na vyznamenání p. Dzurilly není vůbec o něm, nýbrž jde obranný PR manévr @AndrejBabis .Přeci to museli zvládnout, když se navrhuje vyznamenání pro úředníka. Celkem chytré. — Pavel Telička (@Telicka) January 16, 2021

