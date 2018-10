Na Miroslavu Němcovou padl velký smutek

"Na Pražském hradě jsem nebyla z toho důvodu, protože nejsem spokojená s tím, jak pan prezident vykonává svůj úřad. Pan prezident nepracuje pro blaho všech občanů, místo toho útočí," poznamenala Němcová úvodem, proč se nezúčastnila slavnostní chvíle ve Vladislavském sále. "Jestliže někdo není spokojen, má říct své důvody," podotkla Němcová, jež své důvody neúčasti zdůvodnila prezidentovi Zemanovi v otevřeném dopise.

"Trápilo mě, že v toto výročí nebudu ve společnosti, která je noblesní. Když jsem psala ten dopis, rozhodně mi lehko nebylo," dodala evidentně skleslá Němcová.

Video ZDE.

Kalousek pak v debatě podotkl, že pozvánku do Vladislavského sálu ani nedostal. "Když už to rozhodnutí padlo, cítím se mnohem lépe v té množině nepozvaných, než kdybych byl pozvaný," sdělil Kalousek. Zeman podle něj kádrováním vybral ty, které vybrat chtěl. "Jsou vyznamenání velmi pochybní lidé s velmi pochybnými kořeny v totalitním režimu. Zeman ze státního státku udělal svůj soukromý mejdan," kritizoval Kalousek. "To, co prezident Zeman a premiér Babiš dělají, jde o postupnou destrukci parlamentní demokracie," zmínil Kalousek.

Kalousek i Němcová se pak zmínili také o tom, koho Zeman vyznamenal. "Možná je to součástí vzkazu, že vláda se opírá o hlasy komunistické vlády. Prezident určitě chce, aby jakýmkoliv dalším krokem ukázal, že si za svým jmenováním vlády stojí," podotkla Němcová. Tu podle jejích slov přepadl nad seznamem vyznamenaných smutek.

Miroslava Němcová ODS

Vysočina - tady jsem doma

Ing. Miroslav Kalousek TOP 09



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

autor: vef