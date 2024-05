Tím se Fiala nepochlubil. Drahý účet za energie. Češi zaplatili nejvíc

reklama

České republice patří prvenství, kterým se premiér Petr Fiala zatím nestihl veřejnosti pochlubit. Ve druhém pololetí minulého roku totiž byla cena elektrické energie pro domácnosti v Česku nejvyšší ze všech členských zemí v Evropské unii, pokud zohledníme odlišnou kupní sílu v jednotlivých státech. Po přepočtu na uměle vytvořenou jednotku PPS (standard kupní síly) byla elektřina v průměru nejdražší v Česku, na Kypru, v Německu a v Itálii. Tuto informaci kupodivu nezveřejnily síly, které se hlásí k proruské orientaci, mají blízko k extrémním pozicím a jsou proti zájmům ČR, jak s oblibou odráží jemu nepohodlné skutečnosti předseda ODS Petr Fiala. Jejím autorem je Eurostat, statistický úřad Evropské unie. Z jeho dat je patrné, že Česko je v tomto ukazateli o více než třetinu nad průměrem EU.

Hodně věštecky zní vyjádření, které v roce 2020 pronesl v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz Ivan Noveský: „S odstavováním uhelných a jaderných elektráren v Německu a jeho nahrazováním Energiewende bude čím dále větší tlak na cenu silové elektřiny. Cena silové energie pro ČR se netvoří v České republice, ale na německé burze. Pokud se Německu rychle nepodaří výpadky výroby elektřiny nahradit například elektřinou z francouzských jaderných elektráren nebo vlastními zdroji na zemní plyn, lze očekávat i razantní skokové navýšení cen elektřiny nejen v Německu, ale v celé Evropě. Problém nejen pro české spotřebitele, ale i například pro polské, je zejména v tom, že v Německu je zcela jiná kupní síla, a proto vyšší cena na burze, která naše spotřebitele vrhne do energetické chudoby, je pro Němce stále ještě bez problémů akceptovatelná…“

Energetická bezpečnost Česka v ohrožení

Zakladatel Energetického regulačního úřadu a v letech 2016 až 2017 i jeho místopředseda vidí i teď blízkou budoucnost chmurně. „Regulovaná cena elektřiny, a tedy celková cena elektřiny v ČR, se bude stále zvyšovat, protože se chystají a dělají nesmyslné a zbytečné nové sítě, nikoliv kvůli komunitní energetice, ale kvůli black dealu, oficiálně nazývanému Green Dealem. Ve skutečnosti jde o odstavování laciných, ekologických a stabilních (uhelných) zdrojů a budování dotovaných občasných neekologických velkých zdrojů a stavění rychlonabíjecích stanic a podobně. Tato antiekonomická a antiekologická black dealová opatření si kromě jednorázových deseti- až stamiliardových nákladů investice do sítí, datových center a podobně vyžádají následně každoročně provozně další desítky miliard na systémové služby,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Ivan Noveský.

Tohle všechno se bude stále více promítat do koncových cen elektřiny. „Odstavování stabilních zdrojů – elektráren – výrazně ohrožuje energetickou bezpečnost České republiky, již tak narušenou nevyužíváním dodávek laciného zemního plynu ze Slovenska a závislostí na dodávkách předraženého plynu z Německa. Je nutno si uvědomit, že Česko je dlouholetý exportér elektřiny. Každoročně vyvážíme více než deset Terawatthodin, jen v roce 2023 klesl export na 9,1 Twh. Všechny okolní státy kromě Slovenska jsou přitom dovozci elektřiny,“ poukazuje Ivan Noveský. V minulém roce dovezlo Polsko 3,9 TWh, Německo 8,6 TWh, Rakousko 1,7 TWh, Maďarsko 11,2 Twh. Pro představu, jedna Terawatthodina se rovná miliardě kilowatthodin.

Budeme dál platit šílené účty za energie

Výsledky zveřejněné Eurostatem okomentovala i ředitelka analytické a konzultační společnosti Next Finance Markéta Šichtařová. „Máme propojenou přenosovou soustavu s Německem, které v Evropě doslova perlí v nezodpovědném opouštění fosilních paliv a ve stejně nezodpovědném přechodu na obnovitelné zdroje. Takže čelíme podobným problémům jako Německo. Ale s jedním rozdílem: v Německu je energetika výrazně víc dotovaná než u nás. U nás na to nejsou peníze. Takže pak máme toto neslavné prvenství. Chtěli politici Green Deal? Chtěli. Tak mají, co chtěli. Že jsou nesmyslně drahé energie rubovou stranou jejich experimentování s obnovitelnými zdroji, to už ale pozapomněli voličům říci. Tak jim to říkám teď a tady já: dokud nezastavíme Green Deal a nevrátíme se v energetice k rozumu, budeme dál platit šílené účty za energie,“ uvedla ekonomka Markéta Šichtařová pro ParlamentníListy.cz.

Po loňském dramatickém zdražení elektrické energie, které Českou republiku katapultovalo na vrchol drahoty mezi členskými zeměmi EU, se další prudké zvyšování její ceny nepředpokládá. Ovšem nečeká se ani žádný viditelný pokles k předchozím cenám. „Jedinou rozumnou variantou pro ceny energií a snížení cen – zastavení inflace a recese – je začít uplatňovat platné české zákony, které jsou navíc kompatibilní s legislativou spolku Evropská unie (čl. 5 směrnice 2019/944). A podle platného českého zákona č. 526/1990 Sb., zákon o cenách, se nemůže konečná cena za elektřinu pro domácnost včetně zlodějských povolenek CO2 ani náhodou dostat přes 4 Kč/kWh včetně všech daní a poplatků a bez povolenek CO2, maximálně 3 Kč/kWh jako koncová cena české elektřiny pro české domácnosti,“ tvrdí Ivan Noveský, předseda Institutu pro energetiku.

Není důvod ke zlodějským cenám elektřiny

Zároveň připomíná, jak to v Česku v posledních desetiletích s energetikou vypadalo. „Na konci roku 1996, již po všech zdraženích a majetkových změnách, stála elektřina pro domácnost 1,07 Kč/kWh! A od té doby se nepostavila prakticky žádná velká energetická zařízení, elektrárny a vodní díla se postavily před rokem 1989. Potom se pouze dokompletovala jaderná elektrárna Temelín a přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně, postavil se jeden blok uhelné elektrárny v Ledvicích. Není tedy jeden jediný důvod – kromě ‚nenažraných‘ a nezodpovědných politiků spojených s bílými límečky – ke zlodějským cenám elektřiny, které dnes likvidují domácnosti, průmysl, zemědělství, a tedy celou ekonomiku České republiky,“ říká pro ParlamentníListy.cz rozhořčeně expert na energetiku Ivan Noveský.

